Pronostici Feyenoord-Inter: probabili formazioni, quote e informazioni utili per scommettere

In questo articolo quote e pronostici della sfida di Champions League tra il club di Rotterdam e i nerazzurri

Feyenoord e Inter si affrontano nella gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League. I nostri esperti vedono l’Inter favorita e si aspettano che Lautaro Martinez faccia la differenza.

Pronostici Feyenoord-Inter: quote, probabili formazioni e scenario

Migiori pronostici: Feyenoord-Inter

Goal a 1.75 su Lottomatica

Lautaro Martinez segna in qualsiasi momento a quota 2.60 su Betsson

Inter segna in entrambi i tempi a quota 2.30 su Snai

Come arrivano le due squadre al match

Entrambe le squadre arrivano alla partita in un momento positivo.

Con tre vittorie e tre pareggi, il Feyenoord è imbattuto nelle ultime sei partite e si prepara a questi ottavi di Champions dopo aver eliminato il Milan vincendo complessivamente per 2-1 il doppio turno di playoff.

L'Inter è reduce dal pareggio per 1-1 con il Napoli nello scontro diretto per la vetta di Serie A, risultato che le ha consentito a mantenere il primato in Serie A.

Gli uomini di Simone Inzaghi tornano a giocare nella massima competizione europea dopo aver concluso al quarto posto la “League Phase”.

Probabili formazioni di Feyenoord-Inter

Feyenoord: Wellenreuther, Mitchell, Beelen, Hancko, Hartman, Smal, Ivanusec, Milambo, Moussa, Carranza, Paixao

Inter: Martinez, Acerbi, de Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Pavard, Thuram, Martinez

Attacchi in grande spolvero per entrambe le squadre

Con 60 gol realizzati, l'Inter ha segnato il maggior numero di reti in Serie A quest'anno sino ad ora con una media di 2,2 gol per partita, il che suggerisce che gli uomini di Simone Inzaghi possano andare a segno anche in questo incontro.

Pure il Feyenoord ha una media di oltre due goal a partita in Eredivisie, ma, d'altro cano, concede una media di 1,1 reti a partita. Questi dati fanno pensare ad una partita con tanti goal.

Il Feyenoord ha segnato 20 goal finora in Champions League ma ne ha subiti 22: anche questo spinge a immaginare una sfida con molte reti segnate.

Scommessa 1: goal a 1.75 su Lottomatica

Martinez pronto a colpire ancora in Champions

L'attaccante argentino è stato il miglior marcatore dell'Inter in Champions League fino a questo momento nella stagione.

Il “Toro” ha segnato cinque goal nelle otto partite che ha disputato nella competizione, inclusa una tripletta contro il Monaco nell'ultima giornata della fase a gironi.

Martinez ha anche raggiunto la doppia cifra per i goal in Serie A, con 10 reti messe a segno finora in questa stagione.

Il Feyenoord ha concesso in media 2,2 goal per partita in Champions League: la quarta peggior media della competizione nonché la statistica difensiva peggiore tra tutte le squadre attualmente rimaste in corsa. In una partita della fase campionato il club di Rotterdam ha concesso addirittura sei goal al Lille durante la fase a gironi della competizione.

Considerando le difficoltà in difesa del Feyenoord, c'è una buona possibilità che Lautaro Martinez possa iscriversi nel tabellino dei marcatori.

Scommessa 2: Lautaro Martinez segna in qualsiasi momento a quota 2.60 su Betsson

L'Inter potrebbe segnare in entrambi i tempi

Nelle ultime quattro partite in cui l'Inter ha segnato due o più goal, i nerazzurri hanno sempre segnato almeno un gol a tempo.

In questa stagione l'Inter ha segnato in entrambi i tempi della partita in 14 volte: nel 64% delle partite in cui i nerazzurri hanno segnato due o più goal, le reti si sono verificate in entrambi i tempi.

Il Feyenoord ha anche subito gol in entrambi i tempi in quattro delle otto partite giocate nella fase campionato.

Vistala frequenza con cui l'Inter ha segnato e il Feyenoord ha concesso gol in entrambi i tempi, ci sono grandi possibilità che questa tendenza possa continuare anche in questa partita.

Scommessa 3: Inter segna in entrambi i tempi a quota 2.30 su Snai