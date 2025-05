Qui pronostici Crystal Palace - Man City per la finale di FA Cup del 17 maggio alle 17:30 dei nostri esperti di scommesse.

Ultimi scampoli di calcio: il 17 si terrà la finale di FA Cup alle ore 17:30. In questa pagina i pronsotici Crystal Palace - Manchester City, confronto quote e analisi partita.

Quote Crystal Palace - Manchester City

Stando alle quote Crystal Palace - Man. City non c'è storia: è la squadra di Manchester la favorita per la FA Cup. Tuttavia questo genere di competizione è tra le favorite di squadre minori come quella di Glasner.

Altre quote, pronostici FA Cup e mercati sono consultabili sulle piattaforme di betting. In più gli appassionati di calcio e scommesse possono visitare

la nostra guida ai migliori bonus scommesse per nuovi utenti

la nostra pagina dedicata al codice promo Betflag esclusivo utile per ottenere un welcome bonus maggiorato.

Migliori scommesse per Crystal Palace - Manchester City

Manchester City vincente e entrambe le squadre a segno (Sì) a quota 3.40 con Lottomatica

Jean-Philippe Mateta marcatore in qualsiasi momento a quota 2.75 con Goldbet

Over 2.5 Gol a quota 1.40 con Netbet

Il Manchester City spezzerà i cuori del Crystal Palace con una vittoria per 3-1 a Wembley.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Il Crystal Palace ha raggiunto la sua prima finale di FA Cup dal 1990, quando affrontò il Manchester United al vecchio Wembley Stadium. Questa volta, si trova di fronte ai rivali più vicini dello United, il Manchester City, al nuovo Wembley.

Le Aquile di Oliver Glasner sono rimaste in una posizione di metà classifica per gran parte della stagione, mostrando miglioramenti dopo un inizio di campionato lento. Tuttavia, hanno ottenuto una media di soli 1.25 punti per partita nelle ultime otto partite di Premier League.

Nonostante alcuni progressi, il Palace ha ancora una differenza reti negativa in Premier League. Glasner deve affrontare alcuni problemi di selezione in vista della finale di coppa, con il centrocampista influente, Adam Wharton, ancora in fase di recupero da un infortunio alla caviglia.

Il Manchester City di Pep Guardiola potrebbe ancora concludere la stagione felicemente. Anche se sono stati lontani dal ritmo del titolo in questa stagione, un miglioramento nella forma ha aumentato le loro possibilità di qualificazione alla Champions League. Hanno ottenuto una media di 2.25 punti per partita nelle ultime otto partite di Premier League.

Il City ha vinto cinque delle ultime partite di campionato ma è stato fermato da un frustrante pareggio senza reti contro il Southampton, ultimo in classifica, lo scorso weekend. Rodri potrebbe fare un ritorno a sorpresa a Wembley. Tuttavia, potrebbe essere ancora troppo per il centrocampista difensivo più influente di Guardiola tornare per una partita singola dopo un lungo periodo di assenza a causa di un infortunio al legamento crociato anteriore.

Formazioni probabili Crystal Palace - Manchester City

Crystal Palace: Henderson; Richards, Guehi, Lacroix, Munoz, Mitchell, Hughes, Wharton, Sarr, Eze, Mateta

Henderson; Richards, Guehi, Lacroix, Munoz, Mitchell, Hughes, Wharton, Sarr, Eze, Mateta Manchester City: Ederson; Lewis, Gvardiol, Dias, Akanji, Silva, Kovacic, De Bruyne, Foden, Doku, Haaland

City vincente senza rete inviolata

Il Manchester City punta a concludere la stagione sollevando la FA Cup, ma il Crystal Palace renderà sicuramente la vita difficile sabato. Le Aquile hanno segnato in cinque delle loro ultime sei partite competitive contro il City. Sfortunatamente per il Palace, il City ha segnato almeno due gol in cinque degli ultimi sei incontri. Infatti, hanno segnato quattro o più gol in tre di quelle partite.

L'ultima volta che il Palace ha battuto il City è stato nell'ottobre 2021, ma ha beneficiato di un cartellino rosso mostrato al difensore del City Aymeric Laporte durante la partita. Considerando il miglioramento delle fortune del City e la determinazione di Kevin De Bruyne a lasciare il City quest'estate con un'altra medaglia da vincitore, prevediamo che gli uomini di Guardiola vincano una partita ricca di gol.

Scommetti su mateta come talismano delle aquile

Manchester City vincente e entrambe le squadre a segno (Sì) a quota 3.40 con Lottomatica

Il potente attaccante francese, Jean-Philippe Mateta, è stato il punto di riferimento principale dell'attacco del Crystal Palace in questa stagione. Ha lasciato il segno con 17 gol in Premier League. Il 27enne ha costantemente brillato negli ultimi mesi. Ha offerto prestazioni eccezionali in una vittoria contro i rivali del Brighton prima di un impressionante pareggio all'ultimo minuto contro l'Arsenal in aprile.

Mateta è stato anche una forza dominante contro la difesa del Tottenham lo scorso weekend. Ha creato spazio per Eberechi Eze per segnare due volte e ha assicurato tutti e tre i punti a North London. La difesa del City ha spesso faticato contro attaccanti fisicamente imponenti, e Mateta certamente rientra in quel profilo. È la migliore speranza del Palace di segnare a Wembley questo weekend.

Tre o più gol probabili

Jean-Philippe Mateta marcatore in qualsiasi momento a quota 2.75 con Goldbet

Il Manchester City ha segnato una media di 1.86 gol a partita in questa stagione. Nel frattempo, il Palace ha segnato una media di 1.28 gol a partita. Cinque degli ultimi sei incontri diretti si sono conclusi con tre o più gol segnati. La demolizione per 5-2 del Palace da parte del City il mese scorso dovrebbe sicuramente essere presa in considerazione.

Il Palace era senza Marc Guehi ma anche senza di lui, ha quasi schierato il suo undici titolare al completo. Come molte squadre di Premier League hanno scoperto, il City ha la capacità di segnare a volontà quando è in vena. Sicuramente saranno desiderosi di fare una dichiarazione a Wembley e dimostrare al mondo che l'era Guardiola è ancora in pieno vigore.