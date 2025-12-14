Pronostici Crystal Palace - Manchester City: i Cityzens la spunteranno

Il nostro esperto di scommesse punta su una vittoria del City. Tuttavia, non sarà facile al Selhurst Park domenica pomeriggio.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Crystal Palace 1-2 Man City

Pronostico marcatore: Crystal Palace – Eddie Nketiah; Man City: Erling Haaland, Phil Foden

Il Crystal Palace ha ottenuto la terza vittoria consecutiva giovedì sera, superando agevolmente lo Shelbourne in Conference League. Tuttavia, questo fine settimana li attende una sfida molto più impegnativa. Gli uomini di Oliver Glasner hanno perso solo due volte nelle ultime 10 partite in tutte le competizioni, quindi non si lasceranno intimorire dal Manchester City.

Tuttavia, i Cityzens sono anch'essi in una serie di vittorie. Hanno ottenuto quattro vittorie consecutive e hanno superato il Real Madrid mercoledì sera. Inoltre, stanno segnando molti gol e saranno un vero osso duro al Selhurst Park. Gli uomini di Pep Guardiola sono ora a un passo dall'Arsenal in cima alla classifica.

Probabili formazioni Crystal Palace - Manchester City

Crystal Palace:Henderson, Richards, Guehi, Lacroix, Clyne, Wharton, Lerma, Mitchell, Nketiah, Pino, Mateta

Manchester City:Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Silva, Gonzalez, Reijnders, Foden, Haaland, Doku

Scegliere una delle due squadre in forma

Questa partita ha il potenziale per essere una delle migliori del weekend, dato quanto bene stanno giocando sia il Crystal Palace che il Manchester City. Gli scontri europei di metà settimana hanno visto entrambe le squadre ottenere vittorie rispettivamente su Shelbourne e Real Madrid. Solo due posizioni le separano in Premier League. Tuttavia, la squadra di Pep Guardiola è cinque punti avanti rispetto alle Aquile. Hanno una rosa molto più forte sulla carta.

Rodri e Mateo Kovacic restano fuori per il City. John Stones è l'unico altro problema di infortunio in una squadra molto pericolosa. Nel frattempo, il Palace sarà senza Daniel Munoz per un periodo indefinito mentre si sottopone a un intervento chirurgico. Jean-Philippe Mateta potrebbe tornare dopo essere stato a riposo contro lo Shelbourne. Nessuna delle due squadre ha una lunga lista di assenti, il che potrebbe essere collegato alla loro eccellente forma.

I padroni di casa certamente daranno battaglia sul loro campo e non possono essere esclusi. Tuttavia, il City dovrebbe avere la meglio. Hanno la qualità e la profondità per superare il Palace a Londra, soprattutto con così tanti giocatori ora in forma e disponibili.

Scommessa 1: Man City vincente a quota 1.85 su Lottomatica

Minacce di gol su entrambi i lati

Gran parte del successo del Palace in questa stagione è dovuto ai loro sforzi difensivi. Tuttavia, sono anche capaci di segnare con regolarità. Hanno mancato il gol solo una volta nelle ultime 10 partite. Hanno segnato 2+ in sei occasioni durante quella serie. Per quanto riguarda il City, ne hanno segnati 14 in quattro partite, quindi non ci sono dubbi sulla loro forma sotto porta.

Sebbene entrambe le squadre non segnino frequentemente nella stessa partita, questo incontro potrebbe essere un'eccezione. Il City continua a trovare la rete. Tuttavia, hanno solo due reti inviolate nelle ultime 11, quindi questo è qualcosa che Glasner sarà ansioso di sfruttare.

Il record difensivo del Palace è eccellente. Solo l'Arsenal ha subito meno gol, ma i giganti di Manchester hanno una minaccia offensiva impressionante. È uno scontro che dovrebbe vedere entrambe le squadre colpire un paio di volte.

Scommessa 2: Goal (GG) a quota 1.60 su Goldbet

Fantastico Foden

Con la Coppa del Mondo ormai alle porte, Phil Foden sembra ritrovare la sua forma dopo un periodo relativamente difficile. Per i suoi alti standard, il 25enne non ha vissuto il miglior momento nel 2024/25. Ha registrato nove gol e assist in Premier League. Questa stagione, è già a solo uno dal pareggiare quel totale.

Foden è in uno stato di forma eccellente in questo momento. Ha ottenuto sei gol/assist nelle sue ultime tre uscite in campionato ed è pieno di fiducia. Mentre Erling Haaland sarà sempre visto come la maggiore minaccia per il gol, nessuno ha fatto di più per il City di Foden nelle recenti partite.

Ecco perché lo sosteniamo per essere ancora una volta protagonista al Selhurst Park. Terrà sicuramente i padroni di casa sulle spine. L'internazionale inglese sarà desideroso di mantenere la sua eccellente serie. Brillerà di nuovo questo weekend.