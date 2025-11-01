Pronostici Cremonese – Juventus col debutto di Spalletti

I nostri esperti prevedono un risultato utile per la Juventus al debutto di Spalletti – con al massimo tre reti, anche da parte della "Cremo".

Migliori pronostici di Cremonese - Juventus

Ecco qualche spunto per le scommesse su Cremonese - Juventus, con le quote delle opzioni analizzate dai nostri esperti:

Goal a quota 2.05 su Goldbet

Doppia Chance X2 + Goal a quota 2.40 su NetBet

Doppia Chance X2 + Under 3.5 + Goal a quota 4.40 su Lottomatica

Per la trasferta della Juventus a Cremona, i nostri esperti si aspettano un risultato utile per la "Vecchia Signora" in una sfida da non più di tre marcature complessive.

Quote Cremonese - Juventus

I principali bookmaker vedono la Juventus nettamente favorita per l'incontro a Cremona, ma i nostri esperti hanno esplorato mercati alternativi.

Come arrivano i grigiorossi e i bianconeri al match

La Cremonese ospita la Juventus a quattro giorni dal 2-0 di Genova, che ha visto i "Tigri" tornare al successo dopo sei turni. Dopo il 3-2 contro il Sassuolo di fine agosto, gli uomini di Davide Nicola avevano registrato quattro pareggi e l'1-4 a San Siro contro l'Inter. L'unica sconfitta dei grigiorossi dal ritorno in Serie A era arrivata tra tre 1-1, di cui due – quelli a Como e contro l'Atalanta – raccolti contro squadre della prima metà della classifica.

Ora la "Cremo" aspetta una Juventus che, prima del debutto di Luciano Spalletti, viaggia con una lunghezza di vantaggio sui grigiorossi. A due giorni dall'esonero di Igor Tudor e sotto la guida di Massimo Brambilla, i bianconeri hanno sconfitto l'Udinese allo Stadium per 3-1. Si è così chiusa la striscia con tre pareggi e – dopo la sosta – le sconfitte in casa di Como (0-2) e Lazio (0-1).

Probabili formazioni di Cremonese - Juventus

Cremonese: Audero, Terracciano, Baschirotto, Bianchetti, Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani, Bonazzoli, Vardy

Audero, Terracciano, Baschirotto, Bianchetti, Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani, Bonazzoli, Vardy Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Kostic, Yildiz, Openda, Vlahovic

Cremonese - Juventus: vedremo almeno un gol per parte?

Prima del 2-0 in casa del Genoa, quattro partite consecutive della Cremonese avevano visto entrambe le formazioni insaccare. In questa striscia, gli undici di Davide Nicola avevano registrato l'1-4 al Meazza contro l'Inter e gli 1-1 a Como, contro l'Udinese e contro l'Atalanta. Sempre allo Zini era arrivato, a fine agosto, il 3-2 contro il Sassuolo, preceduto a sua volta dal 2-1 in casa del Milan.

La nuova Juventus di Luciano Spalletti giunge a Cremona a tre giorni dal 3-1 contro l'Udinese. Con il successo contro i friulani, arrivato sotto la guida di Massimo Brambilla, la "Vecchia Signora" ha interrotto alcune strisce. Per esempio, quella di otto gare ufficiali a secco di vittorie – e quella di quattro senza timbrare il cartellino. In Serie A, la Juventus non segnava dall'1-1 contro l'Atalanta, seguito dallo 0-0 contro il Milan, dallo 0-2 a Como e dallo 0-1 all'Olimpico contro la Lazio.

Alla luce soprattutto del rendimento della Cremonese, il segno Goal rientra fra gli scenari realistici nell'incontro fra Cremonese e Juventus.

Scommessa 1: Goal a quota 2.05 su Goldbet

Spalletti debutterà con un risultato utile per la "Vecchia Signora"?

Con il 2-0 contro il Genoa a Marassi si è chiuso un filotto nel quale la Cremonese aveva incassato l'1-4 sul campo dell'Inter e collezionato cinque pareggi. Archiviati due 0-0 a Verona e contro il Parma, entrambe le contendenti avevano insaccato quantomeno una volta – oltreché contro l'Inter – negli 1-1 a Como, contro l'Udinese e, sabato, contro l'Atalanta.

Dal canto suo, la Juventus – prima del 3-1 contro l'Udinese – nelle ultime uscite con Igor Tudor in panchina aveva incassato lo 0-2 a Como e lo 0-1 all'Olimpico contro la Lazio. E dire che il campionato per i bianconeri si era aperto con tre successi consecutivi. Ma dopo il 4-3 contro l'Inter – e il 4-4 contro il Borussia Dortmund – si era avviata la crisi con l'1-1 a Verona. La "Vecchia Signora" avrebbe poi pareggiato con lo stesso risultato contro l'Atalanta, prima dello 0-0 contro il Milan.

Considerando questi risultati, la combo Doppia Chance X2 + Goal è un'opzione realistica in vista della partita allo Zini.

Scommessa 2: Doppia Chance X2 + Goal a quota 2.40 su NetBet

Cremonese e Juventus sigleranno al massimo tre reti?

Dopo il 3-2 contro il Sassuolo che aveva chiuso agosto, sei delle più recenti sette uscite della Cremonese in Serie A hanno registrato non più di quattro reti. Prima dell'1-4 incassato contro l'Inter al Meazza, gli undici di Nicola avevano fermato l'Hellas Verona e il Parma sullo 0-0 – oltreché il Como al Sinigallia sull'1-1. Poi, le "Tigri" erano tornati a muovere mosso la classifica in virtù degli 1-1 contro Udinese e Atalanta, che hanno preceduto il 2-0 a Genova.

Inoltre, il 3-1 contro l'Udinese ha interrotto una striscia della Juventus con cinque incontri in Serie A che avevano visto meno di quattro sigilli. Al 4-3 contro l'Inter di metà settembre erano seguiti gli 1-1 contro l'Hellas Verona e l'Atalanta, prima dello 0-0 contro il Milan. Sarebbero poi arrivati lo 0-2 a Como e lo 0-1 all'Olimpico contro la Lazio – risultati che di fatto sarebbero costati la panchina a Tudor.

Dunque, la combo Doppia Chance X2 + Under 3.5 + Goal è da tenere d'occhio per scommesse sulla sfida fra i grigiorossi e i bianconeri.