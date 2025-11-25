Il nostro esperto di scommesse prevede una partita avvincente che si concluderà con una vittoria casalinga, con Pedro Neto a segno.

Pronostici Chelsea - Barcellona: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Chelsea - Barcellona

Over 3.5 goal a quota 1.95 su GoldBet

Vittoria del Chelsea a quota 2.37 su NetBet

Pedro Neto a segno in qualsiasi momento a quota 3.60 su Lottomatica

Quote Chelsea - Barcellona

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Chelsea 3-2 Barcellona

Pronostico marcatore: Chelsea – João Pedro, Pedro Neto, Enzo Fernández; Barcellona – Robert Lewandowski, Lamine Yamal

Il Chelsea arriva a questa partita in buona forma. Ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, compresa una vittoria per 2-0 in trasferta contro il Burnley in Premier League sabato.

Tuttavia, i Blues devono ancora lavorare se vogliono assicurarsi un piazzamento tra le prime otto in Champions League. Hanno pareggiato 2-2 in trasferta contro il Qarabag nella loro ultima partita europea. Lo stesso vale per il Barcellona, che ha un record identico di sette punti in quattro partite finora.

I catalani hanno vinto 4-0 sabato contro l'Athletic Club, segnando il loro tanto atteso ritorno al Camp Nou. La forma complessiva del Barça è stata altalenante, con cinque vittorie e tre sconfitte nelle ultime nove partite.

Probabili formazioni Chelsea - Barcellona

Chelsea: Sánchez, James, Fofana, Chalobah, Cucurella, Fernández, Caicedo, Neto, Estevão, Garnacho, Pedro

Barcellona: J. García, Koundé, E. García, Cubarsi, Balde, De Jong, Fermin, Yamal, Olmo, Ferran, Lewandowski

Gol a raffica a Stamford Bridge

Il Barcellona ha mantenuto la porta inviolata nel weekend, ma non ci riusciva da dieci partite prima di allora. La squadra di Hansi Flick continua a rischiare con la sua linea alta, risultando spesso vulnerabile in trasferta, subendo quattro gol contro il Siviglia e tre contro il Club Brugge.

Tutte le loro ultime quattro partite hanno prodotto almeno quattro gol. Il ritorno di alcuni giocatori chiave in attacco ha dato loro una spinta. Robert Lewandowski ha segnato quattro gol nelle sue ultime due partite con il Barça, mentre Raphinha è rientrato dall'infortunio sabato.

Anche le recenti partite del Chelsea sono state avvincenti. Sette delle ultime nove in tutte le competizioni hanno prodotto almeno tre gol. Data l'opposizione, puntare su un'altra partita ricca di gol dei Blues martedì sembra offrire valore.

Scommessa 1: Over 3.5 goal a quota 1.95 su GoldBet

Blues pronti a vincere un thriller

La squadra di Enzo Maresca è leggermente favorita per questa partita. La loro recente forma giustifica questo status, con otto vittorie su dieci complessive prima di martedì sera. I londinesi hanno anche vinto quattro delle ultime cinque partite a Stamford Bridge, inclusa una vittoria dominante per 5-1 contro l'Ajax nella loro ultima partita casalinga di Champions League.

Il Barcellona offrirà un test più duro. Tuttavia, i visitatori saranno senza il loro centrocampista più influente, Pedri, per infortunio. Anche Raphinha non è completamente in forma, quindi i loro problemi difensivi non sono gli unici. I catalani hanno subito almeno due gol in ciascuna delle loro ultime quattro trasferte in tutte le competizioni. Ciò suggerisce che c'è valore nel puntare su una vittoria casalinga, con una probabilità implicita del 43,5%.

Scommessa 2: Vittoria del Chelsea a quota 2.37 su NetBet

Neto in forma pronto a colpire ancora

Con Cole Palmer fuori gioco e Liam Delap ancora non in forma, il Chelsea ha dovuto contare su una distribuzione dei gol in questa stagione, riuscendoci con successo. João Pedro, Enzo Fernández e Pedro Neto sono i capocannonieri del club in Premier League.

Neto ha fatto un passo avanti nelle ultime settimane. L'ala portoghese ha portato a quattro il suo bottino di gol in Premier League segnando al Burnley sabato. È stato anche a segno nella partita precedente contro i Wolves. Il 25enne ha continuato a brillare dopo un forte Mondiale per club, dove ha segnato tre volte in sei partite.

Ha una media di 1,5 tiri a partita sia in Premier League che in Champions League quest'anno. Di fronte a una difesa del Barça non convincente, Neto ha un buon valore per segnare in qualsiasi momento con una probabilità implicita del solo 23,8%.