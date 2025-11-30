Il nostro esperto di scommesse prevede un altro emozionante derby di Londra, in cui le prime due della Premier League si annulleranno a vicenda.

Pronostici Chelsea - Arsenal: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Chelsea - Arsenal

Goal (GG) a quota 1.68 su Goldbet

1x2 - Pareggio a quota 3.30 su NetBet

Marcatore in qualsiasi momento - Estevão a quota 3.85 su Lottomatica

Quote Chelsea - Arsenal

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Chelsea 2-2 Arsenal

Pronostico marcatore: Chelsea – Pedro Neto, Estevão; Arsenal – Ebere Eze, Mikel Merino

Il Chelsea ha costruito silenziosamente slancio nella sua stagione. I Blues hanno messo insieme una serie positiva di risultati, perdendo solo una volta nelle ultime dieci partite.

I giocatori di Enzo Maresca sembrano essere in buona forma. Con giocatori come Liam Delap che tornano in squadra e Cole Palmer vicino al rientro dall'infortunio, il Chelsea è pericoloso.

Non possono essere esclusi dalla corsa al titolo, soprattutto perché sono secondi prima dell'azione di questo weekend. Il club del West London è solo sei punti dietro i capolisti, e una vittoria a Stamford Bridge riaprirebbe sicuramente la corsa.

Un convincente trionfo per 3-0 sul Barcellona nella partita di Champions League a metà settimana ha dimostrato quanto il Chelsea sia cresciuto. Tuttavia, l'Arsenal può vantare lo stesso, dopo aver inflitto al Bayern Monaco la sua prima sconfitta dell'intera stagione mercoledì sera.

Quel risultato di 3-1 è stato generoso per i tedeschi, poiché i Gunners hanno mostrato la loro forza nel secondo tempo e hanno completamente dominato i campioni della Bundesliga. Questo è avvenuto dopo aver vinto in modo convincente il North London Derby 4-1.

Probabili formazioni Chelsea - Arsenal

Chelsea: Sanchez, James, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella, Caicedo, Fernandez, Neto, Pedro, Gittens, Delap

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Hincapié, Calafiori, Zubimendi, Eze, Rice, Saka, Martinelli, Merino

Potenza di fuoco di qualità

La squadra di casa è stata difensivamente solida di recente, mantenendo la porta inviolata in quattro delle ultime cinque partite. Tuttavia, la loro forma in casa in campionato ha visto subire in media un gol a partita, il che significa che i visitatori potrebbero approfittarne.

Entrambe le squadre hanno attacchi potenti, l'Arsenal con 24 gol in Premier League e il Chelsea non molto lontano con 23 in 12 partite. I Gunners hanno segnato sette gol nelle ultime due partite in tutte le competizioni, nonostante l'assenza di giocatori cruciali come Viktor Gyökeres e Martin Ødegaard.

Con quest'ultimo ora recuperato dall'infortunio, dovrebbe giocare un ruolo cruciale nel creare occasioni per i suoi compagni di squadra, probabilmente dalla panchina domenica. Crucialmente, le ultime tre partite dell'Arsenal hanno visto entrambe le squadre segnare, mentre il 50% delle partite casalinghe del Chelsea in campionato ha prodotto lo stesso.

Tre degli ultimi quattro scontri diretti a Stamford Bridge hanno visto entrambe le squadre festeggiare un gol. I giocatori che hanno in rosa sono di qualità sufficiente per segnare almeno un gol domenica.

Scommessa 1: Goal (GG) a quota 1.68 su Goldbet

Strisce di imbattibilità in gioco

Il Chelsea è alle calcagna dei Gunners e può giocare con un po' di libertà domenica, dato che la pressione è sui leader. I Blues hanno avuto difficoltà contro l'Arsenal negli incontri recenti, non riuscendo a vincere negli ultimi sette scontri di campionato.

Ottenere una vittoria questo weekend sarà celebrato in tutto il paese, ma la realtà è che l'Arsenal è in un periodo di forma straordinario. La squadra di Mikel Arteta è imbattuta nelle sue ultime 16 partite in tutte le competizioni, vincendone 14.

Il club del Nord di Londra ha battuto i suoi ospiti in cinque degli ultimi sette scontri diretti. Crucialmente, i loro due incontri più recenti al Bridge hanno visto entrambe le squadre condividere i punti in un paio di pareggi.

Con entrambe le squadre in grande forma e con una profondità di squadra, un altro pareggio è probabile domenica.

Scommessa 2: 1x2 - Pareggio a quota 3.30 su NetBet

Un grattacapo per i difensori

Il Chelsea ha distribuito bene i suoi gol, con tutti che contribuiscono. Pedro Neto, João Pedro ed Enzo Fernández guidano la classifica dei marcatori del club in Premier League. Tuttavia, il nuovo acquisto estivo Estevão ha dimostrato perché è stato ingaggiato dal Chelsea.

Il giovane brasiliano è stato sensazionale sia per il club che per la nazionale. Estevão ha segnato contro il Barcellona durante la settimana, portando il suo bottino a tre gol in altrettante partite per club e nazionale.

L'attaccante ha segnato sei gol nelle sue ultime dieci apparizioni, incluse le partite internazionali. Tuttavia, Maresca lo ha utilizzato con parsimonia in campionato. Se Estevão dovesse partire titolare, la difesa dell'Arsenal potrebbe avere difficoltà contro di lui.

Scommessa 3: Marcatore in qualsiasi momento - Estevão a quota 3.85 su Lottomatica

