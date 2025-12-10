Pronostici Celtic - AS Roma: Nancy guadagna il primo punto come allenatore degli Hoops

La Roma si reca al Celtic Park dopo due vittorie consecutive in Europa League. Nel frattempo, il Celtic si prepara per la sua prima partita di UEL sotto la guida di Wilfried Nancy.

Pronostici Celtic - AS Roma: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Celtic - AS Roma

Pareggio con quota 3,35 con Lottomatica

Meno di 2,5 gol con quota 1,85 con Goldbet

Reo Hatate segna o fornisce un assist con quota 3,20 con bet365

Quote Celtic - AS Roma

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Celtic 1-1 AS Roma

Pronostico marcatore: Celtic – Hatate, AS Roma – Soule

Wilfried Nancy sta preparando il suo nuovo Celtic per la loro prima azione in Europa League contro l'AS Roma giovedì sera. Il Celtic Park è famoso per la sua atmosfera elettrizzante nelle notti di calcio europeo. Gli Hoops avranno bisogno che i loro tifosi siano al massimo della loro voce per superare l'AS Roma di Gian Piero Gasperini questa settimana.

Nancy ha preso il comando del Celtic per la prima volta nel weekend, subendo una sconfitta casalinga amara per 2-1 contro gli Hearts. La sconfitta è stata un duro colpo dopo che il Celtic aveva ricostruito la sua stagione sotto il tecnico ad interim Martin O'Neill. Attualmente, il Celtic è al 21° posto nella classifica dell'Europa League dopo cinque partite. Tuttavia, una vittoria potrebbe catapultarli verso le prime otto posizioni e la qualificazione automatica alla fase a eliminazione diretta.

L'AS Roma è al 15° posto nella classifica dell'Europa League, con tre vittorie e due sconfitte. Hanno iniziato a mostrare qualche incoerenza domestica, perdendo due partite consecutive di Serie A prima di questo viaggio a Glasgow. Tuttavia, i Giallorossi hanno già avuto successo nella capitale scozzese questa stagione, sconfiggendo i Glasgow Rangers 2-0 a novembre, quindi non saranno avversari facili. La disponibilità della squadra sarà il problema più grande per Gasperini, mentre aspetta aggiornamenti sulla condizione fisica di Leon Bailey ed Evan Ferguson.

Probabili formazioni Celtic - AS Roma

Celtic:Schmeichel, Scales, Tierney, Trusty, Tounekti, Hyun-Jun, McGregor, Engels, Nygren, Hatate, Maeda

AS Roma:Svilar, Ndicka, Ghilardi, Mancini, Celik, Franca, El Aynaoui, Kone, Soule, Pellegrini, Dybala

Entrambi i giganti inciampano – chi prevarrà?

Il Celtic ora ha una media di più di due punti a partita dopo un disastroso inizio di stagione nella Scottish Premiership. Nonostante la sconfitta contro gli Hearts nel weekend, gli Hoops sono a soli tre punti dalla vetta, con una partita in meno. Anche l'AS Roma sta andando bene a livello domestico, con 27 punti in 14 partite di Serie A. Tuttavia, hanno perso tre delle ultime cinque partite di Serie A. Entrambe le squadre sono nella parte alta delle loro classifiche domestiche, ma mostrano segni di incoerenza. Pertanto, è difficile sostenere con fiducia una delle due squadre.

Ecco perché il pareggio offre un valore decente con una probabilità di solo 29,41%. Un pareggio per entrambe le squadre non sarebbe un disastro, poiché probabilmente le manterrebbe tra le prime 24. Tuttavia, aumenterebbe ancora di più la pressione sulle loro successive partite della fase a gironi dell'UEL.

Scommessa 1: Pareggio con quota 3,35 con Lottomatica

Hoops pronti per una partita a basso punteggio

Tutte le partite della fase a gironi UEL del Celtic sono state finora a basso punteggio. Hanno segnato solo sette gol e ne hanno concessi otto in cinque partite. Inoltre, l'AS Roma ha segnato lo stesso numero e ha subito solo un gol a partita nelle loro cinque partite UEL.

Vale anche la pena notare che il Celtic ha concesso due o più gol solo in una delle ultime sei partite in tutte le competizioni. Il nuovo tecnico, Wilfried Nancy, è desideroso di imporre la sua nuova struttura e filosofia sugli Hoops il più rapidamente possibile. La squadra avrà bisogno di tempo per adattarsi completamente, soprattutto dopo che Martin O'Neill ha semplificato le cose nelle ultime settimane.

I mercati delle scommesse credono che ci sia solo il 53,48% di possibilità che questa partita presenti due o meno gol. Con entrambe le squadre che segnano in media 1,40 gol per partita UEL, un pareggio 1-1 sembra l'esito più probabile qui.

Scommessa 2: Meno di 2,5 gol con quota 1,85 con Goldbet

Valore su Hatate per rubare la scena a metà settimana

Reo Hatate, la sensazione giapponese del centrocampo del Celtic, si distingue nei mercati delle scommesse sui giocatori. Il 28enne ha avuto un inizio positivo nella fase a gironi UEL 25/26. Ha due gol e un assist in cinque presenze, risultando in un tasso di successo del 60% per i contributi ai gol. Ha registrato 14 contributi ai gol nella Scottish Premiership la scorsa stagione. Se il Celtic vuole ottenere un punto d'appoggio nella partita di giovedì, è probabile che Hatate sia al centro del loro gioco offensivo.

I mercati delle scommesse ci danno una probabilità del 20% che Hatate segni o fornisca un assist contro la Roma. Dato il suo tasso di successo nell'UEL di questa stagione, questo sembra essere il miglior valore tra i nostri tre pronostici per Celtic - AS Roma.