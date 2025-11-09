Il nostro esperto di scommesse prevede una partita ricca di gol a Vigo, con Borja Iglesias a segno per una squadra di casa competitiva.

Pronostici Celta Vigo - Barcellona: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Celta Vigo - Barcellona

Più di 3.5 gol a quota 2.05 su GoldBet

Celta Vigo segna più di 1.5 gol a quota 2.57 su NetBet

Borja Iglesias segna in qualsiasi momento a quota 3.05 su Lottomatica

Quote Celta Vigo - Barcellona

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Celta Vigo 2-2 Barcellona

Pronostico marcatore: Celta Vigo – Borja Iglesias, Bryan Zaragoza; Barcellona – Lamine Yamal, Marcus Rashford

I problemi di infortuni del Barcellona hanno contribuito a un grave declino della loro forma. Hanno potuto solo pareggiare 3-3 in trasferta contro il Club Brugge in Champions League a metà settimana. La squadra di Hansi Flick ha vinto solo tre delle ultime sette partite, un periodo che include una sconfitta per 2-1 contro il Real Madrid.

Nel frattempo, il Celta Vigo è attualmente in una serie di cinque vittorie consecutive in tutte le competizioni. I galiziani non sono riusciti a vincere nessuna delle loro prime nove partite di campionato, pareggiandone sette per 1-1. Tuttavia, la loro forma è migliorata ultimamente, avendo vinto 3-0 contro la Dinamo Zagabria in Europa League giovedì.

Probabili formazioni Celta Vigo - Barcellona

Celta Vigo: Villar, Alonso, Starfelt, M. Fernández, Mingueza, Moriba, Sotelo, Carreira, Jutglà, Zaragoza, Iglesias

Barcellona: Szczęsny, Balde, Cubarsi, Araujo, Koundé, Casado, De Jong, Rashford, Olmo, Yamal, Ferran

Festa del gol al Balaídos

Gli scontri diretti tra queste due squadre tendono a essere molto movimentati. Entrambe le squadre hanno segnato in tutti i loro ultimi cinque incontri, con un totale di 22 gol segnati. La metà di questi è arrivata la scorsa stagione, quando il Barcellona ha vinto 4-3 in casa, ma ha potuto solo pareggiare 2-2 a Vigo.

La forma attuale del Barça e i problemi difensivi suggeriscono un'altra partita con molti gol domenica. Vale la pena notare che il 93% delle partite del club catalano in questa stagione in tutte le competizioni ha prodotto almeno tre gol. Le loro ultime sei partite hanno visto un totale di 28 gol.

Anche il Celta prende rischi e cerca di giocare in modo aggressivo quando possibile. Il loro attacco ha mostrato segni più chiari di funzionare bene insieme di recente, poiché gli acquisti estivi stanno iniziando a integrarsi.

Scommessa 1: Più di 3.5 gol a quota 2.05 su Goldbet

La difesa del Barça faticherà ancora

Gli ospiti hanno una nuova preoccupazione per infortunio riguardante Eric García, che forse è stato il loro difensore più convincente in questa stagione. Hanno commesso errori di nuovo in Belgio a metà settimana, mentre la loro linea alta rimane esposta. La squadra di Flick non ha mantenuto la porta inviolata in nove partite.

Questo aumenterà la fiducia offensiva del Celta. I galiziani hanno segnato almeno due volte in tutte le loro ultime cinque partite in tutte le competizioni. Hanno creato 1,0 xG o più in ciascuna delle loro ultime otto partite, avendolo fatto solo in due delle loro prime otto sfide.

Hanno anche la velocità per colpire il Barcellona in contropiede, in particolare con Bryan Zaragoza, che vanta un grande record contro questo avversario. Il rapido turnover non dovrebbe essere un problema, poiché Claudio Giráldez tende a ruotare pesantemente da partita a partita.

Scommessa 2: Celta Vigo segna più di 1,5 gol a quota 2.57 su NetBet

Iglesias a segno per i padroni di casa

Uno dei molti giocatori riposati da Giráldez in Croazia a metà settimana è stato Borja Iglesias. È stato la principale minaccia offensiva del Celta, avendo segnato quattro volte in La Liga questa stagione. Sta segnando a un ritmo di un gol ogni 164 minuti.

Iglesias ha anche segnato due volte in Europa League e sarà ansioso di segnare di più questo fine settimana. La sua forma impressionante gli ha recentemente guadagnato una nuova convocazione nella nazionale spagnola, con l'attaccante del Celta che punta a giocare nella Coppa del Mondo.

Può anche trarre incoraggiamento da come gli attaccanti avversari hanno prosperato contro il Barcellona di recente. Gli ospiti sembrano vulnerabili al centro della loro difesa, con l'attaccante del Brugge Nicolo Tresoldi che ha segnato dopo soli sei minuti mercoledì. Gli attaccanti Gonçalo Ramos, Isaac Romero, Rafa Mir, Kylian Mbappé e Ayoub El Kaabi hanno anche segnato contro il Barça dall'inizio di ottobre.