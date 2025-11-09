Pronostici Bologna - Napoli: Castro a caccia del gol al Dall'Ara

Contro il Napoli, i nostri esperti si aspettano una vittoria a zero del Bologna, con almeno una firma di Santiago Castro.

Migliori pronostici di Bologna - Napoli

Ecco alcuni consigli per scommesse su Bologna - Napoli, con le quote esplorate dai nostri esperti:

No goal a quota 1.75 su Goldbet

1 a quota 2.90 su NetBet

Santiago Castro marcatore plus a quota 3.85 su Lottomatica

Per la sfida al Dall'Ara, i nostri esperti prevedono un successo con porta inviolata dei felsinei – e quantomeno una marcatura di Santiago Castro.

Quote Bologna - Napoli

A giudicare le quote prima della trasferta a Bologna, i bookmaker vedono il Napoli favorito – ma i nostri esperti hanno analizzato altri mercati.

Come arrivano i felsinei e i partenopei al match

Il Bologna ospita il Napoli a una settimana dal 3-1 nel derby a Parma, seguito a stretto giro dallo 0-0 in Europa League contro il Brann Bergen – gara che ha visto Vincenzo Italiano tornare in panchina. Al Tardini, i felsinei avevano festeggiato il quarto successo in sette gare senza sconfitte. Inoltre, la finora ultima uscita al Dall'Ara aveva visto i rossoblù – con un altro 0-0, stavolta contro il Torino – centrare il terzo clean sheet in quattro turni.

0-0 – questo è anche il risultato che ha registrato il Napoli nel giro di pochi giorni al Maradona, prima contro il Como e poi contro l'Eintracht Francoforte. Sembrano dunque essere lontani ricordi i sei punti raccolti a fine ottobre, frutto del 3-1 proprio contro il Bologna e dell'1-0 a Lecce. La squadra di Antonio Conte era così tornata in carreggiata, dopo lo 0-1 allo Stadio Olimpico Grande Torino e il 2-6 di Eindhoven.

Probabili formazioni di Bologna - Napoli

Bologna: Skorupski, Zortea, Vitik, Lucumi, Miranda, Moro, Ferguson, Orsolini, Fabbian, Cambiaghi, Castro

Skorupski, Zortea, Vitik, Lucumi, Miranda, Moro, Ferguson, Orsolini, Fabbian, Cambiaghi, Castro Napoli: Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez, Anguissa, Lobotka, McTominay, Politano, Hojlund, Elmas

Bologna - Napoli: una squadra manterrà la porta inviolata?

Il Napoli giunge a Bologna dopo aver registrato gli 0-0 davanti al proprio pubblico contro il Como e contro l'Eintracht Francoforte. È vero che i lariani, nelle ultime quattro giornate, hanno concesso in tutto un gol, ma i tedeschi ne avevano incassati complessivamente dieci contro Atletico Madrid e Liverpool.

Inoltre, i partenopei – delle loro quattro reti nelle ultime quattro giornate – ne avevano siglate tre contro l'Inter. Il successo, arrivato fra le polemiche contro i nerazzurri, aveva placato gli animi dopo il 2-6 contro il PSV – e prima dell'1-0 a Lecce.

Dal canto loro, i felsinei in Serie A non concedono reti al Dall'Ara da inizio ottobre. Dopo il 2-1 contro il Genoa, il Bologna – davanti al proprio pubblico – aveva collezionato il 4-0 contro il Pisa, seguito dopo la sosta dal 2-0 a Cagliari e dallo 0-0 contro il Torino.

Nonostante il 3-1 raccolto dai rossoblù domenica a Parma, il segno No Goal rappresenta un pronostico realistico per la gara fra Bologna e Napoli.

Scommessa 1: No Goal a quota 1.75 su Goldbet

I partenopei usciranno sconfitti anche dal Dall'Ara?

Con l'1-0 contro un Lecce in difficoltà – prima dell'1-0 contro il fanalino di coda a Firenze aveva fatto un solo punto in tre gare – il Napoli era tornato a muovere la classifica in trasferta. In tutto ciò, il 2-6 in casa del PSV Eindhoven era arrivato dopo l'1-2 a San Siro contro il Milan e lo 0-1 in casa del Torino. Ma poi i partenopei si sono non sono andati oltre gli 0-0 contro il Como e soprattutto contro l'Eintracht Francoforte.

Non completamente opposto, ma quasi, è il clima al Bologna. È vero che ha raccolto quattro successi e tre pareggi contro squadre della seconda metà della classifica. Ma il Pisa – archiviato lo 0-4 al Dall'Ara – non avrebbe più perso e fermato sul 2-2 il Milan e sullo 0-0 la Lazio.

Per i felsinei invece sarebbero seguiti il 2-0 a Cagliari e il 3-1 a Parma e altrettanti pareggi. Dopo il 2-2 a Firenze con un vantaggio sprecato al 94' avevano registrato lo 0-0 contro il Torino.

Tutto sommato, il segno 1 è da tenere d'occhio in vista della sfida fra i felsinei e i partenopei.

Scommessa 2: 1 a quota 2.90 su NetBet

Bologna - Napoli: Castro tornerà a insaccare davanti al proprio pubblico?

La prima firma di Santiago Castro in questo campionato era arrivata il 20 settembre, nel 2-1 contro il Genoa. Dopo il momentaneo pareggio contro il "Grifone", l'argentino era subentrato al 68' a Lecce e aveva seguito il 4-0 contro il Pisa dalla panchina.

Dopo essere rimasto a secco, anche nonostante un minutaggio completo a Cagliari, Castro aveva sbloccato al 25' il derby in casa della Fiorentina. Dopo essere stato rischierato dal vice di Italiano, Daniel Niccolini, solo nella ripresa della gara contro il Torino, l'argentino è salito in cattedra a Parma. Contro i ducali, capaci di andare in vantaggio al 1', ha pareggiato al 17' per poi portare i suoi avanti a metà del secondo tempo.

Visto il suo stato di forma, il ritorno al gol di Santiago Castro anche al Dall'Ara è tutt'altro che da escludere.