In questo articolo probabili formazioni,quote e pronostici di Bologna-Milan, recupero della nona giornata di Serie A

Il 27 gennaio alle 20:45 va in scena Bologna-Milan, recupero della nona giornata di Serie A: una partita che ha delle implicazioni importanti nella corsa ai primi quattro posti del campionato. I nostri esperti vedono i rossoneri favoriti per la vittoria.

Pronostici Bologna-Milan: quote, scenario e probabili formazioni

Migliori pronostici Bologna-Milan

2 a 2,50 su Goldbet

Milan over 0,5 gol nel secondo tempo a quota 1,83 su Betsson

Christian Pulisic marcatore in qualsiasi momento a quota 3,60 su William Hill

Come arrivano le due squadre al match

Questa partita ha un'importanza significativa per entrambe le squadre, che vogliono provare ad accorciare le distanze con le prime quattro posizioni della Serie A.

A pari punti a quota 41, Bologna e Milan arrivano a questa partita bisognose di vincere dopo aver perso le rispettive gare nel weekend. Con un divario dal quarto posto di otto punti il match ha un peso specifico significativo.

La sconfitta per 2-0 del Bologna contro il Parma ha interrotto la striscia di 10 partite senza sconfitte dei felsinei in tutte le competizioni. La squadra di Italiano ha mostrato una forma casalinga impressionante di recente, ma la sconfitta contro il Parma fa pensare che il Bologna potrebbe avere pure overperformato.

Il Milan sulla carta è una delle squadre più attrezzate del campionato, ma sta attraversando un momento difficile in termini di forma, a maggior ragione dopo la sconfitta per 2-1 contro il Torino nel weekend. La forma in trasferta dei rossoneri è stata tutt'altro che brillante ultimamente, ma i precedenti contro il Bologna sono dalla loro parte.

Probabili formazioni di Bologna-Milan

Bologna: Skorupski Calabria, Lucumi, Beukema, Miranda, Freuler, Moro, Ferguson, Orsolini, Castro, Ndoye

Milan: Maignan, Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Hernandez, Musah, Reijnders, Pulisic, Joao Felix, Leao, Gimenez

Il Milan può tornare alla vittoria

Sono state settimane difficili per il Milan di Sérgio Conceição, che ha vinto solamente tre delle ultime sei partite di campionato.

Tre delle ultime cinque partite vinte in Serie A sono arrivate in trasferta e nelle partite giocate al Dall’Ara contro il Bologna il Milan ha un record positivo.

Nelle ultime 18 partite giocate in Serie A in trasferta contro il Bologna il Milan non ha mai perso, uscendo vincente da 13 match. L'ultima sconfitta in trasferta contro il Bologna risale al 2002.

In generale, i rossoneri sono imbattuti in 17 partite di Serie A contro il Bologna, un dato che rappresenta la loro striscia positiva più lunga contro una squadra attualmente in Serie A. Raramente il Milan scende in campo il giovedì in Serie A, ma le ultime due volte in cui è successo i rossoneri hanno vinto.

Scommessa 1: 2 a 2.50 su Goldbet

Il Milan in trasferta viene fuori alla distanza

Se il Milan non dovesse riuscire a incidere subito nel match, non ci sarebbe comunque da stupirsi, dato che spesso i rossoneri escono fuori alla distanza.

Gli ultimi 12 gol segnati dal Milan in trasferta dal San Siro sono arrivati tutti nel secondo tempo, quindi non sarebbe sorprendente vedere un Milan più brillante dopo l’intervallo.

Quasi due terzi dei gol del Milan in trasferta in campionato in questa stagione sono arrivati nella ripresa.

Anche nell’ultimo match disputato contro il Bologna il Milan è andato in gol dopo l’intervallo e solamente in una delle ultime 13 partite giocate al Dall’Ara i rossoneri non sono riusciti a segnare nella ripresa. La forma recente del Milan fa pensare che i gol potrebbero arrivare nella seconda frazione.

Scommessa 2: Milan over 0,5 gol nel secondo tempo a quota 1,83 su Betsson

Pulisic vuole tornare a segnare

Christian Pulisic non trova la via del gol da fine gennaio, ma potrebbe concludere febbraio con una rete.

Nella scorsa stagione il fantasista statunitense ha segnato al Dall’Ara e quattro dei suoi ultimi cinque gol con il Milan sono arrivati lontano da San Siro.

Solo Reijnders ha segnato più gol per il Milan in Serie A questa stagione, e con un Leao non in forma strepitosa, Pulisic potrebbe emergere.

Scommessa 3: Christian Pulisic marcatore in qualsiasi momento a quota 3,60 su William Hill