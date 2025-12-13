Pronostici Bologna - Juventus: Yildiz cerca il quarto gol in tre turni

In una sfida con non più di quattro reti, i nostri esperti ne prevedono sia dei rossoblù che dei bianconeri – e almeno una di Kenan Yildiz.

Migliori pronostici di Bologna - Juventus

Ecco qualche spunto per le scommesse su Bologna - Juventus con le quote delle opzioni studiate dai nostri esperti:

Goal a quota 1.85 su Goldbet

Kenan Yildiz marcatore XXL a quota 3.25 su NetBet

Goal + Under 4.5 a quota 2.15 su Lottomatica

Per la sfida al Dall'Ara, i nostri esperti si aspettano complessivamente quattro reti – di cui quantomeno una di Kenan Yildiz.

Quote Bologna - Juventus

Per i bookmaker, la Juventus parte leggermente favorita per la sfida a Bologna – i nostri esperti, però, hanno esplorato altri mercati.

Come arrivano i rossoblù e i bianconeri al match

Il Bologna ospita la Juventus a sette giorni dall'1-1 in casa della Lazio e a tre dal 2-1 in quella del Celta Vigo. Ma i felsinei sono anche in cerca di riscatto dopo l'1-3 nella finora ultima uscita al Dall'Ara contro la Cremonese. Quindi, e dopo un filotto con sei successi e tre pareggi, la squadra di Vincenzo Italiano nelle ultime due giornate di Serie A ha racimolato un punto.

I bianconeri, invece, giungono sotto le Torri quattro giorni dopo il 2-0 contro il Pafos che li ha visti tornare al successo dopo l'1-2 a Napoli di domenica. Per gli uomini di Luciano Spalletti si era così conclusa una striscia in Serie A con tre vittorie e due pari. Archiviati lo 0-0 contro il Torino e l'1-1 a Firenze a ridosso della sosta, avevano ritrovato i tre punti con il 2-1 contro il Cagliari.

Probabili formazioni di Bologna - Juventus

Bologna: Ravaglia, Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda, Moro, Pobega, Bernardeschi, Odgaard, Rowe, Castro

Ravaglia, Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda, Moro, Pobega, Bernardeschi, Odgaard, Rowe, Castro Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Kelly, Koopmeiners, McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso, Conceicao, Yildiz, David

Bologna - Juventus: insaccheranno entrambe le squadre?

Nell'1-1 all'Olimpico contro la Lazio per la terza volta nelle ultime cinque apparizioni del Bologna in Serie A entrambe le squadre hanno timbrato il cartellino. Dopo il 3-1 a Parma, i rossoblù a ridosso della sosta avevano inanellato il 2-0 contro il Napoli e il 3-0 a Udine. Poi, dicembre si sarebbe aperto per gli undici di Vincenzo Italiano con l'1-3 al Dall'Ara contro la Cremonese.

Ora ricevono una Juventus reduce in Serie A dall'1-2 a Napoli. Così per la quinta volta in sei gare di campionato della "Vecchia Signora" si sono viste marcature su entrambi i fronti. Dopo lo 0-0 contro il Toro al debutto casalingo di Luciano Spalletti in campionato erano arrivati l'1-1 a Firenze e il 2-1 contro il Cagliari.

Per questi motivi, il segno Goal rientra fra quelli realistici per la gara fra Bologna e Juventus.

Scommessa 1: Goal a quota 1.85 su Goldbet

Yildiz timbrerà il cartellino anche al Dall'Ara?

Superato il problema al ginocchio che lo aveva tenuto ai box al debutto di Spalletti a Cremona, Kenan Yildiz era rimasto a secco sia contro il Torino sia contro la Fiorentina. Sarebbe poi salito in cattedra nel 2-1 contro il Cagliari, firmando entrambe le reti contro i sardi.

Non sarebbe invece bastato il momentaneo 1-1 siglato al 55' contro il Napoli. Sul campo dei partenopei in vetta appaiati col Milan e a 31 punti, il nazionale turco ha trovato – dopo il 3-1 contro l'Udinese – il quarto gol in Serie A senza Igor Tudor in panchina. L'unica rete sotto la guida del croato era arrivata nel 4-3 contro l'Inter del 13 settembre.

Visto il suo stato di forma, il segno Kenan Yildiz marcatore XXL è plausibile in vista dell'incontro dei bianconeri sul campo dei rossoblù.

Scommessa 2: Kenan Yildiz marcatore XXL a quota 3.25 su NetBet

In Bologna - Juventus vedremo al massimo quattro marcature?

Più di tre reti nelle più recenti undici apparizioni della Juventus in Serie A si erano viste solo nel 3-1 contro l'Udinese alla prima dopo l'esonero di Tudor. Poi, erano arrivati gli 2-1 sia a Cremona che contro il Cagliari – con lo 0-0 contro il Torino e l'1-1 a Firenze a ridosso della sosta. Poi domenica sarebbe arrivata la prima sconfitta in Serie A sotto la guida di Spalletti con l'1-2 a Napoli.

Inoltre, tutte le finora 14 gare del Bologna nella Serie A 2025/26 hanno registrato meno di cinque marcature. E fra il 3-1 a Parma e l'1-3 contro la Cremonese la squadra di Italiano si era imposta per 2-0 contro il Napoli e per 3-0 sul campo dell'Udinese. Sarebbe seguito domenica l'1-1 all'Olimpico contro la Lazio.

Alla luce di questi risultati, la combo Goal + Under 4.5 è da tenere d'occhio per la gara fra il Bologna e la Juventus.

Scommessa 3: Goal + Under 4.5 a quota 2.15 su Lottomatica

