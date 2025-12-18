Il nostro esperto di scommesse punta su una vittoria dei Nerazzurri a Riyad, mentre gli uomini di Cristian Chivu prenotano il loro posto in finale.

Pronostici Bologna - Inter: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Bologna - Inter

Inter vincente a quota 1.70 su bet365

Goal (GG) a quota 1.77 su William Hill

Over 2.5 Gol a quota 1.77 su Lottomatica

Quote Bologna - Inter

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Bologna 1-2 Inter

Pronostico marcatore: Bologna – Riccardo Orsolini; Inter – Lautaro Martínez x2

Il Bologna ha mostrato una forma incostante di recente. Sta andando bene in Europa ed è solido in Serie A. Anche se ha perso contro la Juventus domenica, ha concluso il weekend al sesto posto. Prima di quella sconfitta, era in una striscia di 12 partite senza sconfitte in tutte le competizioni. Saranno fiduciosi sapendo di aver battuto l'Inter l'ultima volta che si sono incontrati ad aprile.

Nel frattempo, l'Inter si avvicina a questa sfida in testa alla classifica, ma con un margine ridotto, e in una forte forma domestica. Sebbene le sconfitte contro Liverpool e Atlético Madrid in Champions League non siano state ideali, hanno vinto 10 delle ultime 12 partite in Serie A. Hanno sconfitto il Genoa 2-1 domenica, portando il loro bottino di punti a 33 in 15 partite di campionato.

Probabili formazioni Bologna - Inter

Bologna:Ravaglia, Zortea, Heggem, Jhon Lucumí, Juan Miranda, Moro, Pobega, Orsolini, Ferguson, Cambiaghi, Dallinga

Inter:Sommer, Bisseck, Akanji, Bastoni, Luiz Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Carlos Augusto, Esposito, Lautaro Martinez

Impressionante forma dei Nerazzurri

L'Inter si dirige verso l'Arabia Saudita con diversi giocatori infortunati. Difensori chiave come Francesco Acerbi, Matteo Darmian e Denzel Dumfries non saranno disponibili a Riyadh. Questo mette Cristian Chivu in una situazione difficile, ma ha comunque molti giocatori di qualità nella sua rosa. Nel frattempo, il Bologna sarà privo di Martin Vitik, Nicolò Casale, Lukasz Skorupski e Remo Freuler.

Dopo essere saliti in cima alla Serie A, la fiducia dovrebbe essere alle stelle per gli uomini in blu e nero. Solo AC Milan e Napoli sono riusciti a prendere punti da loro in questa stagione. I Rossoblù avranno sicuramente difficoltà in questa partita. Inoltre, è importante notare che nessuna delle due squadre avrà il vantaggio del campo, poiché la partita si giocherà al King Saud University Stadium.

Poiché l'Inter ha mostrato una forma migliore di recente, ci si aspetta che avanzino in finale, anche se la partita non sarà facile.

Scommessa 1: Inter vincente a quota 1.70 su bet365

Azione da entrambe le parti

Nove degli ultimi 13 incontri tra queste due squadre si sono conclusi con entrambe le squadre a segno nella stagione 2019/20. L'ultima volta che non è successo in una sfida di Coppa tra loro è stata nel 1987/88. Quindi, è probabile che entrambe le squadre trovino la rete in questa partita.

L'Inter segna frequentemente, con Lautaro Martínez a guidare l'attacco. Tuttavia, subiscono anche gol. Hanno mantenuto la porta inviolata solo quattro volte nelle ultime 12 partite in tutte le competizioni.

Anche il Bologna è capace di segnare. La Juve è stata la prima squadra in sette partite a fermarli dal segnare. Riccardo Orsolini è stato una minaccia importante in questa stagione, ed è probabile che continui lo stesso in Arabia Saudita.

Scommessa 2: Goal (GG) a quota 1.77 su William Hill

Emozione per i neutrali

In questa stagione di Serie A, il 67% delle partite dell'Inter ha visto più di 2.5 gol. Le partite del Bologna di solito hanno meno gol, ma le partite di Coppa su campo neutro tendono a essere più aperte. Inoltre, uno dei loro due incontri della scorsa stagione ha visto quattro gol.

Data la potenza offensiva del Biscione e le loro fragilità difensive - specialmente con gli infortuni - ci si aspetta che segnino e subiscano gol. Tuttavia, dovrebbero comunque prevalere. Questa partita vedrà molti gol e sarà affascinante da guardare.