Pronostici Benfica - Napoli: partenopei in cerca di certezze

In casa del Benfica, gli esperti si aspettano un risultato utile per il Napoli – senza subire gol e con al massimo due reti complessive.

Migliori pronostici di Benfica - Napoli

Di seguito qualche spunto per le scommesse sulla gara del sesto turno di Champions League tra Benfica e Napoli:

Under 2.5 a quota 1.85 su Goldbet

No goal a quota 2.06 su NetBet

Doppia Chance X2 + Under 2.5 + No goal a quota 4.00 su Lottomatica

I nostri esperti prevedono un risultato utile per i partenopei, con la porta inviolata e non più di due reti complessive.

Quote Benfica - Napoli

I bookmaker vedono il Napoli sfavorito a Lisbona, ma i nostri esperti valutano scenari alternativi in vista della sfida contro il Benfica.

Come arrivano i portoghesi e i partenopei al match

Sulle ali del 2-1 contro la Juventus al Maradona di domenica, il Napoli giunge a Lisbona a due settimane dal 2-0 contro il Qarabag. Contro gli azeri, i partenopei sono così tornati al successo dopo lo 2-7 a Eindhoven e lo 0-0 contro l'Eintracht Francoforte. Ora cercano i primi punti in trasferta, perché prima del 2-1 contro lo Sporting avevano incassato lo 0-2 in casa del Manchester City.

E lo fanno contro un Benfica che, due settimane fa, con il 2-0 in casa dell'Ajax ha per la prima volta mosso la sua classifica in Champions. Prima della sfida contro i "Lancieri" – ancora fermi a zero punti e a un gol complessivo in sei gare – le "Aquile" avevano insaccato solo nel 2-3 contro il Qarabag. E nella finora ultima gara al Da Luz hanno subìto lo 0-1 contro il Bayer Leverkusen.

Probabili formazioni di Benfica - Napoli

Benfica: Trubin, Dedic, Dahl, Barrenechea, Silva, Aursnes, Otamendi, Rios, Barreiro, Sudakov, Pavlidis

Trubin, Dedic, Dahl, Barrenechea, Silva, Aursnes, Otamendi, Rios, Barreiro, Sudakov, Pavlidis Napoli: Milinkovic-Savic, Rrahmani, Beukema, Buongiorno, Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera, Neres, Hojlund, Lang

Benfica - Napoli: vedremo al massimo due reti al Lisbona?

Dopo il 2-3 contro il Qarabag di metà settembre, tre delle quattro partite del Benfica nella Champions 2025/26 hanno visto non più di due reti. In tutto ciò, l'eccezione – lo 0-3 incassato sul campo del Newcastle United – era arrivata a cavallo fra gli 0-1 su quello del Chelsea e contro il Bayer Leverkusen. Poi, la squadra di José Mourinho ha trovato i primi tre punti con il 2-0 in casa di un Ajax in profonda crisi.

Dal canto suo, il Napoli disputa la sfida al Da Luz dopo aver raccolto a novembre lo 0-0 contro l'Eintracht Francoforte e il 2-0 contro il Qarabag. Appaiono dunque lontani il 2-1 contro lo Sporting Lisbona e il 2-6 contro un PSV che viaggia nella Eredivisie a 14 punti in più dell'Ajax.

Anche alla luce dello 0-2 del Napoli in casa del Manchester City, il segno Under 2.5 rientra fra quelli plausibili per la sfida al Da Luz.

Scommessa 1: Under 2.5 a quota 1.85 su Goldbet

Al Da Luz assisteremo a una porta inviolata?

Nel 2-0 ad Amsterdam contro l'Ajax, il Benfica è tornato al gol in Champions dopo tre giornate. Dopo il 2-3 contro il Qarabag, incassato nonostante il 2-1 al duplice fischio, la squadra di Mourinho era rimasta a secco prima nello 0-1 in casa del Chelsea e nello 0-3 a Newcastle. E alle sfide in Inghilterra era seguito, a inizio novembre, lo 0-1 nell'ultima sfida europea al Da Luz.

Il Napoli, a novembre – seppur al Maradona – ha visto lo 0-0 contro l'Eintracht Francoforte, seguito due settimane fa dal 2-0 contro il Qarabag. Dunque, i partenopei, dopo lo 0-2 a Manchester, il 2-1 contro lo Sporting e soprattutto il 2-6 a Eindhoven, hanno inanellato due clean sheet.

Per questi motivi, il segno No Goal è uno scenario plausibile nella gara del Napoli sul campo del Benfica.

Scommessa 2: No goal a quota 2.06 su NetBet

Benfica - Napoli con il terzo risultato utile consecutivo per i partenopei?

Il Benfica ospita il Napoli a due settimane dal 2-0 in casa di un Ajax in piena crisi, che ha visto gli uomini di Mourinho raccogliere i primi tre punti in questa Champions. Prima di rimanere a secco di gol in due gare in Inghilterra – nello 0-1 contro il Chelsea e nello 0-3 a Newcastle – aveva subìto lo 2-3 contro il Qarabag. Poi, il 5 novembre, il Bayer Leverkusen aveva espugnato il Da Luz per 0-1.

Il Napoli, invece, giunge a Lisbona dopo aver trovato lo 0-0 contro l'Eintracht Francoforte e il 2-0 contro il Qarabag. E la squadra di Antonio Conte sembra così essersi lasciata alle spalle il 2-6 in casa del PSV. A sua volta, il tracollo di Eindhoven era stato preceduto dallo 0-2 all'Etihad Stadium contro il Manchester City e dal 2-1 contro lo Sporting.

Tutto sommato, la combo Doppia Chance X2 + Under 2.5 + No Goal rientra negli esiti realistici per la partita fra Benfica e Napoli.

Scommessa 3: Doppia Chance X2 + Under 2.5 + No goal a quota 4.00 su Lottomatica

