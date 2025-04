Bayern Monaco vs Inter

I pronostici dei nostri esperti di Bayern Monaco-Inter, andata dei quarti di Champions League in programma l'8 aprile alle 21:00.

Quote Bayern Monaco-Inter

Pronostici Bayern Monaco-Inter: quote, contesto e probabili formazioni

Migliori pronostici per Bayern Monaco - Inter

Secondo i pronostici dei nostri esperti il Bayern sarà fermato sull'1-1 in un match d'andata combattuto contro l'Inter.

Come arrivano le due squadre al match

La miglior squadra di Germania affronta la miglior squadra d'Italia nell'andata di questo intrigante quarto di finale di Champions League, martedì sera.

Il Bayern Monaco è in cima alla Bundesliga con sei punti di vantaggio sui campioni in carica, il Bayer Leverkusen. Con sole 2 sconfitte in 28 partite e 8 vittorie conquistate su nelle loro 12 partite di Champions League di questa stagione, il Bayern si sta dimostrando una squadra forte.

In termini di produzione offensiva sono state anche una delle squadre più spettacolari d'Europa in questa stagione. Hanno già segnato 89 gol in Bundesliga e realizzato 28 reti nelle partite europee giocate quest'anno.

Il problema per il Bayern è che la forma dell'Inter è stata altrettanto impressionante in questa stagione europea. I nerazzurri hanno vinto otto delle loro dieci partite di Champions League, perdendo solo una volta e subendo solamente due gol.

La squadra di Simone Inzaghi è attualmente anche in testa, davanti il Napoli nella corsa per lo Scudetto. I nerazzurri hanno vinto tre delle loro ultime quattro partite di Serie A, anche se dopo il pareggio contro il Parma i partenopei hanno la possibilità di accorciare lo svantaggio a un solo punto. Un successo in Europa potrebbe dare loro la fiducia per continuare a spingere in campionato.

Probabili formazioni di Bayern Monaco-Inter

Bayern Monaco: Urbig; Guerreiro, Palhinha, Kim, Dier, Olise, Kimmich, Müller, Sané, Kane

Urbig; Guerreiro, Palhinha, Kim, Dier, Olise, Kimmich, Müller, Sané, Kane Inter: Sommer; Bastoni, Darmian, Bisseck, Acerbi, Frattesi, Çalhanoğlu, Dimarco, Mkhitaryan, Thuram, Martínez

L'Inter vuole evitare la sconfitta

La forma casalinga del Bayern è stata sensazionale questa stagione, con i bavaresi che hanno vinto 12 delle 14 partite di Bundesliga giocate sin ora. Tuttavia, non hanno affrontato spesso squadre del calibro dell'Inter.

L'Inter ha mantenuto la porta inviolata in un impressionante 80% delle partite giocate in questa Champions League. Questa solidità difensiva è ciò che gli ha consentito di evitare i playoff e avanzare direttamente agli ottavi di finale.

Tenendo conto di ciò, l'esito finale X2 per la partita dell'Allianz Arena sembra uno scenario plausiible. Gli uomini di Inzaghi hanno la struttura difensiva per contenere il Bayern, che dipende ancora pesantemente da Harry Kane per i gol.

Scommessa 1: X2 a 1.83 con Lottomatica

Scontro tra due difese forti

Abbiamo già accennato alla solida retroguardia dell'Inter, ma anche quella del Bayern è altrettanto impressionante. I bavaresi hanno mantenuto la porta inviolata in un terzo delle loro partite di Champions League quest'anno.

Tra le mura amiche il Bayern ha concesso in media meno di un gol a partita in Bundesliga: il loro record difensivo è oersino migliore di quello dell'Inter in Serie A.

Tutto ciò indica che questa andata sarà un affare prudente, dove entrambe le squadre cercheranno di studiarsi a vicenda senza prendere rischi inutili. Crediamo che ci sia più del 54% di probabilità che questa andata presenti due gol o meno a Monaco.

Scommessa 2: under 2,5 a 1.82 con Netbet

Kane rimane la principale minaccia del Bayern

Harry Kane ha segnato 10 gol in 11 partite di Champions League sino ad ora questa stagione. Il capitano dell'Inghilterra ha un tasso di realizzazione del 91% in Europa, il suo migliore dai tempi della stagione 2019/20 disputata con la maglia del Tottenham, quando ha segnato più di un gol a partita.

In Bundesliga, Kane continua a dimostrarsi in grande spolvero, avendo segnato 23 gol in 26 presenze. Il centravanti è stato visto con un impacco di ghiaccio sulla caviglia la scorsa settimana, ma ci si aspetta che giochi comunque.

Nonostante non sia al meglio ci sono comunque buone probabilità che Kane segni in qualsiasi momento nella gara d'andata. Avendo segnato più di un terzo dei gol del Bayern in Europa finora questa stagione, porterà il peso delle aspettative dei tifosi.

Scommessa 3: Harry Kane marcatore in qualsiasi momento a quota 2.25 con Goldbet