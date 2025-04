Tutto pronto per la grande sfida in semifinale di Champions: blaugrana favoriti sui nerazzurri

Tutto pronto per il primo atto delle semifinali di Champions League tra blaugrana e nerazzurri. All'Olimpico Lluis Company va in scena la gara d'andata del doppio confronto. In questo articolo i pronostici di Barcellona-Inter.

Quote Barcellona-Inter

Pronostici Barcellona-Inter: quote, probabili formazioni e scenario

Migliori pronostici di Barcellona-Inter

1 + over 1.5 a 1.77 su Lottomatica

Raphinha segna in qualsiasi momento a 2.20 su Goldbet

No Goal a 2.30 su SNAI

Secondo i pronostici dei nostri esperti il Barcellona vincerà 2-0 sull'Inter.

Come arrivano le due squadre al match

Barcellona e Inter si avvicinano alla loro semifinale di Champions League in condizioni molto diverse. I padroni di casa sono in gran forma e hanno recentemente conquistato la Coppa del Re, mentre i nerazzurri hanno perso tre partite di fila. C'è solo un favorito al Camp Nou per questa semifinale.

La squadra di Hansi Flick è imbattuta da 15 partite in casa e non ha mai perso nel proprio stadio nel 2025. Nel frattempo, l'Inter non ha brillato in Serie A la scorsa settimana e non è riuscita a segnare nelle ultime tre partite. Gli infortuni e i rientri chiave potrebbero certamente aiutare i nerazzurri.

Probabili formazioni

Barcellona: Szczesny, Koundé, Cubarsi, Martínez, Balde, Pedri, de Jong, Yamal, Olmo, Raphinha, Torres

Inter: Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Martínez

Squadre in momenti diametralmente opposti

Il Barcellona accoglierà i suoi avversari con grande fiducia questa settimana. I blaugrana hanno conquistato la Coppa del Re, sono in testa alla Liga, e potrebbero conquistare un incredibile poker di coppe. Nel frattempo, la stagione dell'Inter sta andando in pezzi.

La sconfitta contro la Roma domenica ha portato a tre partite la serie senza gol per la squadra di Simone Inzaghi. Sono anche senza vittorie nelle ultime quattro partite in tutte le competizioni e sono stati eliminati dalla Coppa Italia dai rivali cittadini del Milan. In una stagione che prometteva tanto bene, l'Inter potrebbe finire a mani vuote.

Nel frattempo, la squadra di Flick ha vinto tre partite di fila, inclusa quella contro il Real Madrid in finale, e ha segnato otto gol. Inoltre, la loro lunga serie di imbattibilità in casa li mette in una posizione forte: i catalani sperano di vincere nella gara d'andata.

Scommessa 1: 1 + over 1.5 a 1.77 su Lottomatica

Raphinha si carica l'attacco del Barcellona sulle spalle

Qualsiasi squadra avrebbe difficoltà se perdesse un attaccante con oltre 30 gol in una sola stagione. Fortunatamente per i catalani, il Barcellona ne ha un altro.

Non c'è dubbio che perdere Robert Lewandowski sia un grande problema. Ha segnato 40 volte in tutte le competizioni nel 2024/25 ed è stato una parte fondamentale del successo del Barcellona. Tuttavia, Raphinha ha messo a segno 30 gol e dovrà farsi avanti di nuovo nelle prossime settimane.

Il brasiliano non è stato altrettanto incisivo di recente, ma il suo ruolino in Champions League di 12 gol in 12 partite è incredibile. L'Inter dovrà essere attenta all'esterno blaugrana. Il Barcellona ha dimostrato nelle ultime partite di avere diversi giocatori in grado di colpire, ma non c'è dubbio che il loro numero 11 sia un giocatore da tenere maggiormente d'occhio.

Scommessa 2: Raphinha segna in qualsiasi momento a quota 2.20 su Goldbet

Inter spuntata e a secco

I nerazzurri non sono riusciti a segnare contro Bologna, Milan e Roma nell'ultima settimana circa. Hanno anche diversi problemi di infortuni, e domenica sera, Benjamin Pavard è diventato l'ultimo giocatore ad aggiungersi a questa lista

L'assenza potenziale di Marcus Thuram potrebbe avere un peso enorme questa settimana. Ci sono anche punti interrogativi per il Barcellona. Lewandowski è quasi certamente fuori, e la disponibilità di Alejandro Balde non è ancora confermata. Nonostante i catalani abbiano dimostrato di poter funzionare anche senza il centravanti, il suo ritorno sarebbe un grande vantaggio.

Tornando all'Inter, anche se Thuram dovesse rientrare, non è chiaro quanto sarà in forma. Lautaro Martínez ha avuto una buona stagione, ma anche lui ha faticato nelle ultime tre partite. Con fiducia calante e un ruolino fuori casa scadente, i catalani avranno una vera opportunità in questa partita.

Scommessa 3: No goal a 2.30 su SNAI