Il nostro esperto di scommesse prevede che gli ospiti segneranno e lotteranno fino all'intervallo, e che Fermin López rappresenti una minaccia per il gol.

Pronostici Barcellona - Elche: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Barcellona - Elche

Goal (GG) a quota 1.77 su Goldbet

1° Tempo - Pareggio o Elche a quota 2.13 su NetBet

Fermin López segna in qualsiasi momento a quota 2.30 su Lottomatica

Quote Barcellona - Elche

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Barcellona 2-1 Elche

Pronostico marcatore: Barcellona – Fermin López, Ferran Torres; Elche – Rafa Mir

Questa è la prima partita del Barcellona dopo una sconfitta per 2-1 contro il Real Madrid nel Clásico. Con diversi giocatori indisponibili, hanno faticato contro i loro grandi rivali. La squadra di Hansi Flick ha ora perso tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni.

Questo darà speranza a un Elche che ha ben figurato al suo ritorno a questo livello. Sotto la guida dell'ex assistente del Barça, Eder Sarabia, hanno perso solo due volte in 11 incontri ufficiali in questa stagione. Arrivano a questa partita dopo una vittoria per 4-0 contro i dilettanti del Los Garres in Coppa del Re.

Probabili formazioni Barcellona - Elche

Barcellona: Szczesny, Balde, Garcia, Cubarsi, Koundé, Casado, De Jong, Rashford, Fermin, Yamal, Ferran

Elche: Peña, Bigas, Affengruber, Chust, Valera, Neto, Febas, Aguado, Núñez, Rodríguez, Mir

Entrambe le squadre segnano all'Estadi Olímpic

Questa partita vede protagoniste due squadre che amano passare il pallone e dettare il gioco il più possibile. La media di possesso palla del Barça del 70,9% è la più alta in La Liga, ma l'Elche è terzo con il 59,7%.

Gli ospiti arriveranno nella capitale catalana cercando di giocare il loro gioco naturale il più possibile. Questo potrebbe creare una partita aperta, e l'Elche sentirà la debolezza nella difesa di casa.

Il Barcellona è apparso vulnerabile contro le squadre che attaccano il cuore della loro difesa. Hanno mantenuto la porta inviolata solo in una delle nove partite in tutte le competizioni, e hanno concesso più di 1,5 xG in quattro delle ultime cinque. Entrambe le squadre hanno segnato in tutte le loro ultime sette partite.

Scommessa 1: Goal (GG) a quota 1.77 su Goldbet

Elche competitivo almeno fino all'intervallo

Di gran lunga la migliore delle neo-promosse, l'Elche si è adattato a giocare a questo livello. Anche in trasferta, sono stati competitivi, con il loro stile paziente che permette loro di prendere piede in ogni partita.

La difesa dei Los Franjiverdes ha generalmente fatto bene fino alle fasi finali delle partite. Il 50% dei gol subiti in trasferta in questa stagione è arrivato dopo il 75° minuto. Sono stati in parità all'intervallo in tre delle loro cinque trasferte.

Due delle quattro partite casalinghe del Barcellona in campionato sono state in parità all'intervallo. Tuttavia, la squadra di Flick è stata molto migliore dopo l'intervallo. Hanno segnato otto gol e non ne hanno subiti nella seconda metà delle partite di La Liga.

Scommessa 2: 1° Tempo - Pareggio o Elche a quota 2.13 su NetBet

Fermin ancora a segno

Con Raphinha fuori gioco e Robert Lewandowski probabilmente in panchina al suo ritorno dall'infortunio, il Barça è leggermente a corto di opzioni offensive. Anche Ferran Torres e Lamine Yamal hanno faticato a lasciare il segno nel Clásico lo scorso weekend.

Fortunatamente per Flick, Fermin López si è recentemente ripreso dall'infortunio ed è in forma come sempre. Il 22enne ha segnato quattro gol nelle sue ultime due partite. Ha registrato otto tiri in totale in quelle partite contro Olympiacos e Real Madrid, centrando il bersaglio con tutti tranne uno.

Il record di gol di Fermin da una posizione avanzata a centrocampo è stato impressionante anche su un periodo più lungo. Ha una media di un gol ogni 178 minuti in La Liga da quando ha debuttato all'inizio della stagione 2023/24.