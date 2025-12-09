Il nostro esperto di scommesse si aspetta una prestazione dominante dai padroni di casa. Si prevede che i gol arrivino fin dalle prime fasi del gioco.

Pronostici Barcellona - Eintracht Francoforte: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Barcellona - Eintracht Francoforte

Barcellona segnerà oltre 3.5 gol a quota 2.40 su Goldbet

Oltre 1.5 gol nel primo tempo a quota 1.67 su NetBet

Goal (GG) a quota 1.72 su Lottomatica

Quote Barcellona - Eintracht Francoforte

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Barcellona 5-1 Eintracht Francoforte

Pronostico marcatore: Barcellona – Robert Lewandowski x2, Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; Eintracht Francoforte – Ansgar Knauff

Dopo aver perso 3-0 contro il Chelsea nell'ultima partita di Champions League, il Barcellona ha vinto tre partite di fila. Ha segnato 11 gol in quel periodo, superando Atlético Madrid e Real Betis in vittorie chiave. Anche la squadra di Hansi Flick deve vincere questa partita per rimanere in corsa per un piazzamento tra le prime otto.

Nonostante abbia vinto solo una volta nella competizione finora, l'Eintracht Francoforte è ancora in corsa per avanzare. La loro forma complessiva è pessima, con solo tre vittorie nelle ultime 13 partite. Hanno perso l'ultima partita europea 3-0 contro l'Atalanta e sono stati sconfitti 6-0 dal RB Leipzig sabato in Bundesliga.

Probabili formazioni Barcellona - Eintracht Francoforte

Barcelona: J. García, Balde, Martín, E. García, Koundé, Pedri, De Jong, Raphinha, Fernández, Yamal, Lewandowski

Eintracht Francoforte:Zetterer, Kristensen, Koch, Theate, Brown, Chaibi, Skhiri, Doan, Uzun, Bahoya, Knauff

Barca in gran forma per segnare ancora

Flick ha il lusso di poter scegliere tra tutti i suoi migliori giocatori d'attacco in questo momento. Ferran Torres ha segnato una tripletta nella vittoria per 5-3 contro il Betis sabato. Tuttavia, Raphinha e Robert Lewandowski probabilmente ruoteranno per questa partita.

Con Pedri di nuovo in forma, la linea d'attacco sta ricevendo un buon servizio. Il Barca appare particolarmente pericoloso nell'ultimo terzo di campo. Ha segnato almeno tre gol in sette delle ultime otto partite.

I catalani hanno anche una media di 3.3 gol a partita in casa in tutte le competizioni in questa stagione. Questo potrebbe rappresentare un problema per una difesa dell'Eintracht Francoforte che ha subito sei gol nell'ultima partita.

Gli ospiti hanno concesso una media di 2.8 gol a partita in Champions League. È il secondo peggior record della competizione dietro l'Ajax. Date queste problematiche, puntare sul Barcellona a segnare oltre 3.5 gol sembra una buona scelta con una probabilità implicita del 44.4%.

Scommessa 1: Barcellona segnerà oltre 3.5 gol a quota 2.40 su Goldbet

Scenario pronto per un primo tempo ricco di azione

Nonostante la loro forma complessiva sia forte, il Barcellona ha faticato a iniziare bene le partite. È andato in svantaggio nei primi 30 minuti in ciascuna delle ultime quattro partite.

Tuttavia, Flick può confortarsi nella capacità della sua squadra di reagire quando è in svantaggio. Nonostante il gol al quinto minuto di Antony per gli andalusi, erano in vantaggio per 4-1 all'intervallo contro il Betis nel weekend. Ci sono stati almeno due gol nel primo tempo in nove delle loro ultime 10 partite.

Questa difesa del Francoforte non sembra in grado di tenere il Barca a bada a lungo. Gli ospiti hanno concesso 13.2 xG in Champions League quest'anno, che è uno dei tre peggiori record.

Dato ciò, non dovrebbe volerci molto perché i padroni di casa trovino il loro ritmo, soprattutto con nuove opzioni offensive disponibili. Scommettere su oltre 1.5 gol nel primo tempo sembra offrire valore con una probabilità implicita del 57,8%.

Scommessa 2: Oltre 1.5 gol nel primo tempo a quota 1.67 su NetBet

Francoforte per violare la difesa casalinga instabile

La squadra di Dino Toppmöller ha già concesso cinque gol in Spagna questa stagione, perdendo 5-1 contro l'Atlético Madrid alla seconda giornata. Tuttavia, sono stati anche dalla parte giusta di un 5-1 in Champions League contro il Galatasaray.

Dovrebbero avere opportunità in questa partita, con il Barcellona che non ha ancora mantenuto la porta inviolata in Champions League quest'anno. 13 delle ultime 15 partite che hanno coinvolto la squadra di Flick hanno visto entrambe le squadre segnare.

Non ci sono soluzioni rapide evidenti ai problemi difensivi del Barca. Sembrano destinati a continuare a correre rischi con la loro linea alta, sperando di segnare più gol di qualsiasi altra squadra. Questo suggerisce che puntare su entrambe le squadre a segnare potrebbe continuare a essere una strategia intelligente nelle loro partite.

Scommessa 3:Goal (GG) a quota 1.72 su Lottomatica