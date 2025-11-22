Il nostro esperto di scommesse prevede una partita a basso punteggio che vedrà l'azione dopo l'intervallo, con Robert Lewandowski che assicura la vittoria per il Barcellona.

Pronostici Barcellona - Athletic Club: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Barcellona - Athletic Club

Athletic Club a segnare meno di 0,5 gol a quota 2.30 su bet365

Robert Lewandowski a segnare in qualsiasi momento a quota 1.85 su NetBet

2° Tempo - Barcellona a quota 1.70 su Lottomatica

Quote Barcellona - Athletic Club

Barcellona - Athletic Club bet365 NetBet Lottomatica Athletic Club a segnare meno di 0,5 gol 2.30 2.32 2.25 Robert Lewandowski a segnare in qualsiasi momento 1.80 1.85 1.60 2° Tempo - Barcellona 1.77 1.76 1.70

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Barcellona 2-0 Athletic Club

Pronostico marcatore: Barcellona - Robert Lewandowski, Lamine Yamal

Il Barcellona aveva bisogno della pausa internazionale più di molte altre squadre. Stavano lottando con gli infortuni e avevano vinto solo tre delle sette partite in tutte le competizioni prima del loro viaggio a Vigo. Tuttavia, hanno mostrato un miglioramento in quella partita, con la tripletta di Lewandowski che li ha portati a una vittoria per 4-2.

Anche l'Athletic Club non è in gran forma, poiché sta affrontando molti problemi di forma fisica, con Iñaki Williams come giocatore più cruciale assente. Sebbene abbiano vinto solo tre delle ultime 13 partite in tutte le competizioni, sono riusciti a battere l'Oviedo 1-0 due settimane fa.

Probabili formazioni Barcellona - Athletic Club

Barcellona: J. Garcia, Balde, Cubarsi, Christensen, Koundé, E. Garcia, Fermin, Rashford, Olmo, Yamal, Lewandowski

Athletic Club: Simón, Yuri, Laporte, Vivian, Gorosabel, Jauregizar, Ruiz de Galarreta, N. Williams, Gomez, Berenguer, Guruzeta

Barca a mantenere la porta inviolata

Il Barcellona ha avuto difficoltà difensive in questa stagione. La linea alta di Hansi Flick è stata esposta, ma hanno mostrato più solidità nelle ultime due partite di campionato. Il Barça ha concesso solo 0,7 xG contro l'Elche e 0,6 xG contro il Celta Vigo.

Potrebbero essere costretti a scegliere un centrocampo leggermente più conservativo in questa partita, a causa dell'infortunio di Pedri e della squalifica di Frenkie de Jong. Eric Garcia potrebbe essere utilizzato in un ruolo di centrocampista difensivo, offrendo così maggiore protezione.

Questa non è probabile che sia la prova difensiva più difficile della stagione per il Barcellona. L'Athletic non sta giocando bene e non è riuscito a segnare nel 44% delle partite competitive di quest'anno. Hanno una media di soli 0,8 gol per partita nelle trasferte di La Liga.

C'è valore nel puntare sul fatto che i visitatori non segneranno in questa partita, basandosi su queste statistiche. Può essere fatto con una probabilità implicita del 42,2%.

Scommessa 1: Athletic Club a segnare meno di 0.5 gol a quota 2.30 su bet365

Lewandowski a costruire sulla tripletta di Vigo

Ferran Torres è stato spesso l'attaccante preferito per il Barcellona in questa stagione, grazie alla sua buona forma e ai problemi di forma fisica di Lewandowski. Tuttavia, l'attaccante polacco è sicuramente tornato in favore dopo aver segnato tre volte nell'ultima partita.

Il 37enne ha anche segnato e fornito due assist per la Polonia durante la pausa internazionale. Ha sicuramente beneficiato di giocare di più per il suo paese. Lewandowski dovrebbe ora essere in piena forma e pronto a brillare in questa partita.

Nonostante le opportunità relativamente limitate, il suo record in La Liga è ancora positivo in questa stagione. Lewandowski segna un gol ogni 65 minuti in media, con un tasso di conversione dei tiri del 30%. Pertanto, vale la pena puntare su di lui per segnare in qualsiasi momento, con una probabilità implicita del 55,6%.

Scommessa 2: Robert Lewandowski a segnare in qualsiasi momento a quota 1.85 su NetBet

I padroni di casa a dominare dopo l'intervallo

Questa sarà la prima partita del Barcellona al Camp Nou in due anni e mezzo. Questo darà loro ulteriore fiducia, anche se solo 45.000 tifosi assisteranno. Nonostante abbiano giocato in altri stadi finora in questa stagione, vantano un record casalingo del 100% in La Liga.

La tendenza generale ha visto il Barcellona esibirsi meglio nel secondo tempo. La loro differenza reti nel primo tempo nella massima serie spagnola è di solo +3, in contrasto con +14 dopo l'intervallo.

Inoltre, l'80% dei gol subiti dalla squadra di Flick in La Liga è arrivato prima dell'intervallo. Non hanno ancora subito un solo gol in casa nel campionato nel secondo tempo.

Dato ciò, il Barcellona sembra offrire valore nel mercato del risultato del secondo tempo, con una probabilità implicita del 57,1%.