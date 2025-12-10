Il nostro esperto di scommesse prevede che i campioni europei in carica si distaccheranno nel secondo tempo e vinceranno la partita con un gol di Khvicha Kvaratskhelia.

Pronostici Athletic Club - PSG: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Athletic Club - PSG

Secondo Tempo - PSG a quota 1.87 su Goldbet

Khvicha Kvaratskhelia segna in qualsiasi momento a quota 2.50 su NetBet

PSG vince a zero a quota 2.55 su Lottomatica

Quote Athletic Club - PSG

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Athletic Club 0-2 PSG

Pronostico marcatore: PSG – Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha

L'Athletic Club arriva a questa partita dopo una vittoria per 1-0 contro l'Atletico Madrid. Questo è stato sicuramente il loro miglior risultato in quella che è stata una stagione difficile sia in La Liga che in Champions League. I baschi hanno ottenuto solo quattro punti in Europa finora e rischiano l'eliminazione se perderanno questa partita.

Nonostante una recente sconfitta casalinga contro il Bayern, il PSG è al secondo posto con 12 punti. Puntano a finire tra le prime due per assicurarsi un percorso più favorevole nelle fasi a eliminazione diretta.

Tuttavia, la forma domestica del PSG è stata altalenante. Arrivano a questa partita dopo una vittoria per 5-0 contro il Rennes e una sconfitta per 1-0 contro il Monaco nella loro ultima trasferta.

Probabili formazioni Athletic Club - PSG

Athletic Club: Simon, Yuri, Paredes, Vivian, Areso, Jauregizar, Ruiz de Galarreta, N. Williams, Sancet, Berenguer, Guruzeta

PSG: Chevalier, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola

PSG a dominare dopo l'intervallo

L'Athletic ha davvero faticato a gestire le esigenze di giocare sia in La Liga che in Champions League questa stagione. La loro rosa non sembra abbastanza ampia per affrontare queste sfide, e gli infortuni di giocatori chiave come Iñaki Williams hanno aggravato le loro difficoltà.

Avendo già ospitato entrambi i club di Madrid la scorsa settimana, potrebbero faticare a mantenere l'energia per 90 minuti qui. Questo suggerisce che la partita potrebbe seguire un modello simile alla loro recente sfida casalinga di Champions League contro l'Arsenal, dove hanno difeso bene per 70 minuti, ma alla fine hanno perso 2-0.

Anche il PSG tende a esibirsi meglio nel secondo tempo delle partite europee. In media, segnano 2,2 gol nel secondo tempo per partita in Champions League quest'anno, inclusi quattro gol dopo l'intervallo contro il Tottenham nella loro ultima partita nella competizione. Questi fattori suggeriscono che puntare sul PSG nel mercato del secondo tempo con una probabilità implicita del 52,6% offre valore.

Scommessa 1: Secondo Tempo - PSG a quota 1.87 su Goldbet

Kvaratskhelia per costruire su una doppietta

Gli infortuni hanno impedito al PSG di mantenere la coerenza nella fase finale di questa stagione. Il trio d'attacco che ha brillato nella Champions League della scorsa stagione ha giocato insieme raramente. Tuttavia, sono ancora i migliori marcatori della competizione con 19 gol. Kvaratskhelia è stato disponibile in quattro delle loro cinque partite europee. Il georgiano ha performato bene, registrando due gol e due assist in quelle partite.

Inoltre, è stato eccezionale durante il fine settimana in Ligue 1 contro il Rennes, registrando quattro tentativi e due gol in 71 minuti di gioco. L'ex giocatore del Napoli dovrebbe essere fresco e probabilmente metterà in difficoltà una difesa di casa stanca. Avendo già segnato cinque gol in Champions League nel 2025, Kvaratskhelia è a valore per aggiungere al suo bottino con quote ragionevolmente lunghe.

Scommessa 2: Khvicha Kvaratskhelia segna in qualsiasi momento a quota 2.50 su NetBet

Los Leones a secco di nuovo

Il PSG ha mostrato debolezze difensive a volte questa stagione, ma ha vinto quattro delle ultime nove partite a zero. Hanno concesso meno di 1.0 xG in cinque delle ultime otto partite in tutte le competizioni. Se riescono a impedire a Nico Williams di segnare, la loro difesa non dovrebbe affrontare molti problemi. L'Athletic non è riuscito a segnare in tre delle loro cinque partite di Champions League quest'anno, registrando solo 0.3 xG quando hanno giocato contro l'Arsenal in casa all'inizio della stagione.

Los Leones hanno anche faticato a segnare in La Liga, con una media di appena 0.94 gol a partita nella massima divisione spagnola. La mancanza di un attaccante convincente rimane la loro principale debolezza. Dato ciò, il PSG è a valore per vincere a zero con una probabilità implicita del 35,7%.