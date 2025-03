Ecco i pronostici di Atalanta-Inter: per il big match di domenica, gli esperti prevedono una sfida equilibrata e con pochi gol.

Quote Atalanta-Inter

L’Atalanta ospita l’Inter al Gewiss Stadium con una striscia positiva alle spalle e la voglia di agganciare la capolista. I principali bookmaker vedono la Dea leggermente favorita, ma occhio ai dettagli. Prima del 4-0 allo Stadium contro la Juventus, erano arrivati due pareggi a reti inviolate – un segnale che ci porta a valutare mercati alternativi.

Pronostici Atalanta-Inter: quote, probabili formazioni e scenario

Migliori pronostici di Atalanta-Inter

Di seguito alcuni consigli di scommessa sulla sfida Scudetto in Serie A che si terrà tra Atalanta e Inter, ecco alcune quote:

Under 2.5 a quota 1.86 su NetBet

Numero di gol 2-3 a quota 1.95 su Goldbet

Combo Under 1.5 casa / Under 2.5 ospite a quota 1.75 su Lottomatica

Come arrivano gli Orobici e la Beneamata al match

L’Atalanta ospita l’Inter una settimana dopo il 4-0 allo Stadium contro la Juventus. È il settimo risultato utile di fila in Serie A per gli uomini di Gasperini. Nelle ultime gare casalinghe, però, la Dea aveva raccolto un 1-1 col Torino e due 0-0 contro Cagliari e Venezia.

L’Inter disputa la sfida Scudetto al Gewiss Stadium cinque giorni dopo il 2-1 nel ritorno degli ottavi di Champions League contro il Feyenoord.

A cavallo tra gli impegni contro gli olandesi, l’Inter aveva battuto il Monza 3-2 in un match rocambolesco. Così aveva raggiunto la quarta vittoria casalinga di fila in Serie A. In trasferta, però, i nerazzurri non vincono da quattro gare di campionato. Hanno incassato due sconfitte e raccolto due 1-1 con Milan e Napoli.

Probabili formazioni di Atalanta-Inter

Atalanta: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman

Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Martínez, Thuram

Atalanta-Inter: sfida equilibrata con pochi gol?

Champions League inclusa, sei delle ultime otto trasferte dell’Inter hanno visto meno di tre gol. L’unica eccezione? L’ultima vittoria esterna in Serie A, un 4-0 rifilato al Lecce il 26 gennaio.

A inizio febbraio, la squadra di Simone Inzaghi aveva pareggiato 1-1 nel derby col Milan e poi incassato uno 0-3 a Firenze. Da metà febbraio in poi, ha registrato uno 0-1 contro la Juventus e, il 1° marzo, un 1-1 nello scontro Scudetto con il Napoli.

L’Atalanta non segna al Gewiss Stadium in campionato dal pareggio per 1-1 con il Torino del 1° febbraio. Nelle ultime due gare casalinghe, gli uomini di Gasperini si sono fermati su due 0-0 contro Cagliari e Venezia. Il 4-0 inflitto alla Juventus, però, ha aumentato le possibilità di un ritorno al gol anche a Bergamo.

Scommessa 1: Under 2.5 a quota 1.86 su NetBet

La Beneamata, match da 2-3 gol anche a Bergamo?

In tre delle ultime quattro trasferte dell’Inter in Serie A, si sono registrati sempre tra due e tre gol. Ha fatto eccezione lo 0-1 contro la Juventus del 16 febbraio.

A inizio mese, i nerazzurri avevano pareggiato 1-1 nel derby col Milan e perso 0-3 a Firenze. Due settimane dopo, era arrivato un altro 1-1 nello scontro Scudetto di Napoli.

Il 3-2 contro il Monza dello scorso fine settimana ha chiuso una serie di cinque gare casalinghe dell’Inter con due o tre reti. In Serie A, la squadra di Simone Inzaghi aveva in precedenza vinto 2-1 sulla Fiorentina e 2-0 sul Genoa. A completare la serie, un altro 2-0 in Coppa Italia contro la Lazio.

Scommessa 2: Numero di gol 2-3 a quota 1.95 su Goldbet

Atalanta a corto di gol, Inter senza exploit?

In cinque delle ultime sei sfide contro l’Inter, l’Atalanta ha segnato al massimo un gol. Unica eccezione? Il 2-3 subito a San Siro il 27 maggio 2023. Dopo, la Dea ha incassato un 1-2 e due pesanti 0-4 a Milano, oltre allo 0-2 in Supercoppa del 2 gennaio scorso.

Inoltre, nelle gare di Serie A disputate al Gewiss Stadium da inizio anno, la Dea ha superato quota uno solo nel 2-3 contro il Napoli del 18 gennaio. Prima e dopo, due 1-1 con Juventus e Torino, poi due 0-0 contro Cagliari e Venezia.

L’Inter, invece, nell’1-1 del 1° marzo a Napoli, per la settima volta consecutiva in campionato, aveva segnato meno di tre gol. Nello 0-3 di Firenze e nello 0-1 allo Stadium contro la Juventus, la Beneamata era rimasta a secco.

Scommessa 3: Combo Under 1.5 casa / Under 2.5 ospite a quota 1.75 su Lottomatica