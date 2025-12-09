Il nostro esperto di scommesse prevede che l'Atalanta torni alla sua forma migliore e eviti la sconfitta contro il Chelsea.

Pronostici Atalanta - Chelsea: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Atalanta - Chelsea

Doppia chance - Atalanta/Pareggio a quota 1.70 su Goldbet

No Goal (NG) a quota 2.27 su NetBet

Marcatore in qualsiasi momento - Gianluca Scamacca a quota 2.95 su Lottomatica

Quote Atalanta - Chelsea

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Atalanta 1-1 Chelsea

Pronostico marcatore: Atalanta – Gianluca Scamacca

Attualmente al 10° posto in Champions League, l'Atalanta ha buone possibilità di assicurarsi un piazzamento tra le prime otto nella fase a gironi. Con solo tre giornate rimaste, una vittoria contro il Chelsea sarebbe il risultato ideale per questo incontro di martedì.

Tuttavia, la loro preparazione per questa partita non è stata ideale, avendo subito una sconfitta per 3-1 contro l'Hellas Verona sabato. Raffaele Palladino ha avuto per lo più successo dopo aver sostituito Ivan Juric come allenatore.

L'allenatore italiano ha già guidato cinque partite, registrando tre vittorie e due sconfitte. Il club si è separato da Juric perché sotto la sua guida si verificavano troppi pareggi.

Palladino ha comunque migliorato la forma della Dea, rendendo questa una partita difficile per il Chelsea. I Blues erano considerati contendenti per il titolo della Premier League solo una settimana fa. Tuttavia, non sono riusciti a garantire un posto tra i primi quattro a causa di alcuni risultati deludenti in pochi giorni.

C'è una buona notizia per Enzo Maresca, però, poiché il suo giocatore di punta, Cole Palmer, è tornato in azione nelle ultime due partite. L'inglese sarà cruciale per il resto della stagione, a patto che rimanga in salute.

Questa partita segna la 100ª trasferta del Chelsea nelle competizioni europee, quindi sperano di consolidare la loro posizione al settimo posto. Se i Blues riusciranno a vincere a Bergamo, miglioreranno notevolmente le loro possibilità di evitare un turno extra di eliminazioni dirette.

Probabili formazioni Atalanta - Chelsea

Atalanta: Carnesecchi, Kossounou, Hien, Djimsiti, Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta, De Ketelaere, Scamacca, Lookman

Chelsea: Sánchez, James, Fofana, Chalobah, Cucurella, Caicedo, Fernández, Neto, Palmer, Garnacho, Pedro

Momento favorevole ai padroni di casa

I padroni di casa dovrebbero essere contenti di tornare alla New Balance Arena, dove non hanno perso una partita in questa competizione in questa stagione. La loro precedente vittoria per 3-0 contro l'Eintracht Francoforte li ha portati a una serie di tre vittorie consecutive.

Quella vittoria ha esteso la loro serie di imbattibilità in questa competizione a quattro partite. Hanno vinto tre di quegli incontri, mentre uno è finito in pareggio. Il loro record contro le squadre inglesi è scarso, con una sola vittoria negli ultimi sette tentativi in questa competizione. Essendo il loro primo scontro diretto, è un'opportunità per entrambe le squadre di assicurarsi la prima vittoria.

Il Chelsea affronta una sfida a causa delle sue scarse prestazioni nelle partite in trasferta. Il recente pareggio senza reti con il Bournemouth significa che non sono riusciti a vincere tre partite consecutive. Sono anche senza vittorie nelle loro ultime quattro trasferte di UCL, avendone perse tre.

I padroni di casa sono in una buona posizione per registrare la loro prima vittoria competitiva sui Blues. Tuttavia, probabilmente finiranno in pareggio se non riusciranno a ottenere la vittoria.

Scommessa 1: Doppia chance - Atalanta/Pareggio a quota 1.70 su Goldbet

L'attacco del Chelsea affronta una sfida difficile

Il Chelsea sta lottando nelle partite in trasferta. Non sono riusciti a segnare nel fine settimana, anche con Palmer nell'undici titolare, e hanno segnato solo tre gol nelle loro due trasferte in questa competizione.

Inoltre, stanno affrontando una squadra che dà priorità alla solidità difensiva. L'Atalanta ha mantenuto la porta inviolata nelle sue tre vittorie consecutive, una base su cui Palladino sta costruendo. Hanno anche mantenuto la porta inviolata nella loro ultima partita casalinga di UCL, che è finita in un pareggio senza reti contro lo Slavia Praga.

Ciò significa che l'Atalanta non ha subito gol in questa competizione per tre partite consecutive, indipendentemente dalla sede. Vale anche la pena notare che solo due delle ultime otto partite competitive della Dea hanno visto entrambe le squadre segnare.

Scommessa 2: No Goal (NG) a quota 2.27 su NetBet

Scamacca rimane una minaccia importante

Sebbene Gianluca Scamacca non abbia ancora segnato in Champions League, è la principale minaccia offensiva dell'Atalanta. L'attaccante italiano è in ottima forma, avendo registrato un gol e un assist nelle sue ultime due partite.

Scamacca ha fornito un assist l'ultima volta in questa competizione contro il Francoforte, ma sarà ansioso di trovare la rete qui. Considerando che è il capocannoniere del club in Serie A questa stagione, è probabile che crei problemi alla difesa dei Blues.