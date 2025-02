In questo articolo i pronostici della sfida di Premier League in programma il 19 febbraio

In questo articolo i pronostici di Aston Villa-Liverpool, match di alta classifica della Premier League con possibili implicazioni nella corsa al titolo inglese. I nostri esperti vedono il Liverpool favorito.

Aston Villa-Liverpool: pronostici, scommesse, contesto e formazioni

Migliori pronostici Aston Villa-Liverpool

2 a 1.86 su Betsson

2 con handicap -1 a 3.00 su William Hill

Liverpool over 1,5 nel secondo tempo a 3.00 su Goldbet

Come arrivano le due squadre alla partita

In questa sfida si affrontano due delle prime quattro classificate della scorsa stagione: i percorsi di “Reds” e “Villans” sono stati diversi rispetto al campionato precedente.

Il Liverpool sta avanzando a pieno ritmo in cima alla Premier League e ha la possibilità di allungare a dieci punti sull'Arsenal secondo. L'Aston Villa, invece, è a sei punti dai primi quattro posti che valgono un piazzamento in Champions.

Sebbene sia avanzata agli ottavi di finale di Champions League, la squadra di Emery ha faticato molto in campionato ultimamente. Nell’ultima partita i “Claret and Blue” hanno pareggiato in casa contro l’Ipswich terz’ultimo, nonostante una superiorità numerica durata quasi un'ora.

Alla prima stagione di Arne Slot da allenatore dei “Reds” il Liverpool sembra inarrestabile nella corsa alla vittoria della Premier League. Il club ha perso solamente una volta in questo campionato e con una vittoria contro l’Aston Villa può mettere ancora più pressione sugli inseguitori.

Probabili formazioni di Aston Villa-Liverpool

Aston Villa: Martinez, Garcia, Disasi, Mings, Digne, McGinn, Tielemans, Asensio, Rogers, Ramsey, Watkins

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai, Salah, Nunez, Diaz

Liverpool favorito per la vittoria finale

Ci vorrà qualcosa di straordinario per fermare un Liverpool che è imbattuto da 21 partite di Premier League.

Questo vale particolarmente vero in trasferta, dove i Reds non hanno ancora perso in campionato quest'anno e in cui hanno vinto quattro delle ultime sei partite giocate.

I "Villans" stanno affrontando un’emergenza infortuni al momento, circostanza, questa, che ha costretto Emery ad aggregare nell’ultimo weekend tre giovani dell’Academy.

La squadra di Birmingham sta facendo fatica in campionato, dove è a secco di vittorie da quattro partite. Nelle ultime due giornate l’Aston Villa ha perso contro il Wolverhampton e pareggiato contro l’Ipswich, perdendo punti contro due squadre in lotta per non retrocedere.

Il Liverpool è imbattuto contro l’Aston Villa da nove partite, in cui ha vinto sette volte: i "Reds" sono nettamente favoriti.

Scommessa 1: 2 a 1.86 su Betsson

Il Liverpool può vincere con più di un gol di scarto

Nelle ultime quattro vittorie conquistate fuori casa, il Liverpool ha vinto con un margine di almeno due gol. In totale, sette delle ultime otto vittorie del Liverpool sono arrivate con almeno due goal di scarto e anche nella sfida dell’andata è arrivata una vittoria con più di un gol di scarto nel 2-0 conquistato ad Anfield.

Quattro delle loro ultime sei vittorie a Villa Park, inoltre, sono arrivate anche con un margine di almeno due gol. I Reds hanno inoltre segnato almeno due volte in sette delle loro ultime otto visite a questo stadio.

Con la difesa del Villa ridotta all'osso, l'attacco prolifico del Liverpool potrà essere in grado di trovare spesso la via del goal.

Scommessa 2: 2 con handicap -1 a 3.00 su William Hill

Reds travolgenti nella ripresa

Se il Liverpool non dovesse chiudere i conti già nel primo tempo, potrebbe comunque scatenarsi nella ripresa.

Nessuna squadra in questa stagione di Premier League ha segnato più gol nei secondi tempi dei “Reds”. Il Liverpool ha il miglior record di marcature nei secondi tempi giocati in trasferta con una media di 1.54 gol a partita. La squadra di Slot ha segnato in nove trasferte consecutive e in cinque di queste gare ha messo a segno almeno due gol.

D’altro canto, l'Aston Villa ha concesso gol nel secondo tempo in sei delle ultime sette partite casalinghe giocate in Premier League.

Scommessa 3: Liverpool over 1,5 nel secondo tempo a 3.00 su Goldbet