In questo articolo i pronostici della sfida di ritorno tra i Villans e il club parigino dopo il 3-1 dell'andata

I nostri esperti pronosticano che il PSG avanzi comodamente verso la semifinale.

Pronostico Aston Villa - PSG: quote, scenario e formazioni

I migliori pronostici di Aston Villa-PSG

X2 + goal (tempi regolamentari) a 2.10 su Lottomatica

Over 2.5 (tempi regolamentari) a 1.68 su NetBet

Un gol segnato tra il 76° e il 90° minuto a quota 1.85 su Goldbet

Si prevede che il PSG vinca contro l'Aston Villa 2-1.

Come arrivano le due squadre al match

Aston Villa e PSG si incontrano nuovamente nel ritorno dei quarti di finale dopo una settimana.

Il PSG ha vinto l'andata 3-1 e vede le semifinali. Tuttavia, il Villa spera ancora di poter ribaltare la situazione.

La sconfitta del club di Birminghan a Parigi ha interrotto la serie dei "Villans" di sette vittorie consecutive. La squadra di Unai Emery non è ancora stata battuta in casa in Champions League quest'anno ma non ha ancora affrontato una squadra del calibro del PSG, e la striscia positiva rischia di venire interrotta.

Con il titolo di campionato già in tasca, il PSG può concedersi di gestire le rotazioni. Tutta la loro attenzione sarà su questa Champions League, una competizione che non hanno mai vinto prima. I parigini hanno già dimostrato di poter vincere contro squadre inglesi, avendo superato il Liverpool 1-0 ad Anfield nel turno precedente.

Probabili formazioni Aston Villa-PSG

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Disasi, Digne, Kamara, Tielemans, Rashford, Rogers, Asensio, Watkins

Martinez, Cash, Konsa, Disasi, Digne, Kamara, Tielemans, Rashford, Rogers, Asensio, Watkins PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Neves, Ruiz, Doue, Dembélé, Kvaratskhelia

Il PSG gioca un grande calcio

Il calcio offensivo è parte del DNA del PSG. Il loro stile di gioco fa pensare che difficilmente scenderanno in campo per limitarsi a difendere il loro vantaggio.

Il Psg ha ampiamente dimostrato quanto possa essere incisivo già nell'andata, come anche nei due incontri contro il Liverpool. Anche se hanno avuto bisogno dei rigori per battere i "Reds" hanno comunque vinto ad Anfield e nella gara d'andata di Parigi contro la squadra di Slot avevano completamente l'andata a Parigi.

Con la qualità offensiva a disposizione, è difficile immaginare che il PSG cambi il suo modo di giocare.

Mentre l'Aston Villa si sbilancerà per riaprire il doppio confronto, il PSG potrebbe sfruttare gli spazi concessi in contropiede. Il club di Birmingham non ha altra scelta che spingersi in avanti, e sarebbe sorprendente se non segnasse

Tuttavia, interrompere la striscia di quattro vittorie consecutive in trasferta del PSG in questa competizione sarebbe una sorpresa enorme. L'imbattibilità casalinga del Villa in Champions League quest'anno rende la doppia chance una circostanza plausibile.

Scommessa 1: X2 + goal (tempi regolamentari) a 2.10 su Lottomatica

L'approccio offensivo del Villa può portare a tanti goal

L'equazione è semplice per l'Aston Villa: deve vincere con almeno due gol di scarto per raggiungere il Psg o segnarne 3 per completare la rimonta nei tempi regolamentari.

Le ultime due partite casalinghe del Villa in Champions League hanno visto una media di 4.5 gol per partita. La loro ricerca disperata di gol potrebbe portare a un altro incontro avvincente.

Per rientrare in partita, i "Villans" dovranno prendere rischi e spingersi avanti. Questo li rende suscettibili ai contropiedi, un vantaggio per il PSG, che ha superato i 3 gol segnati in sei delle ultime otto partite di Champions League.

L'unica eccezione nelle ultime sei trasferte del PSG è stata la partita di ritorno contro il Liverpool. Allo stesso modo, sei delle ultime otto partite casalinghe dell'Aston Villa hanno visto almeno tre gol in totale.

Scommessa 2: over 2.5 (tempi regolamentari) 1.68 su NetBet

Un gol nell'ultimo quarto d'ora

La posta in gioco è molto alta in questo ritorno, con 90 minuti che decidono chi passa il turno.

I "Villans" erano riluttanti a spingersi nei minuti finali della gara andata, ma non lo saranno certo in casa. Se saranno ancora sotto di due gol nelle fasi finali, non avranno altra scelta che spingersi in avanti alla ricerca di un gol.

Questo significa due cose: l'Aston Villa sarà più pericoloso in attacco, ma anche più vulnerabile in difesa. Dovendo esporsi al rischio contropiede, il PSG potrebbe sfruttare tanti spazi.

Un gol nei minuti finali di questa partita non sarebbe certo una sorpresa. C'è stato un gol nei tempi di recupero nell'andata. Inoltre, è stato segnato almeno un gol dopo l'85° minuto in cinque delle ultime sei trasferte del PSG. Il PSG ne ha segnato uno in ciascuna di quelle cinque partite, dimostrando di essere pericoloso nelle fasi finali.

Scommessa 3: Un gol segnato tra il 76° e il 90° minuto a quota 1.85 su Goldbet