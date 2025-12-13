Pronostici Arsenal - Wolves: Saka brillerà nella vittoria casalinga

È difficile aspettarsi qualcosa di diverso da una vittoria dominante dei Gunners contro la peggior squadra della Premier League di questa stagione.

Pronostici Arsenal - Wolves: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Arsenal - Wolves

Arsenal vincente senza subire gol a quota 1.55 su Lottomatica

Arsenal segna oltre 2.5 gol a quota 1.75 su Goldbet

Bukayo Saka segna o fornisce un assist a quota 1.61 su Netbet

Quote Arsenal vs Wolves

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Arsenal 3-0 Wolves

Pronostico marcatore: Arsenal – Viktor Gyökeres, Bukayo Saka, Eberechi Eze

L'Arsenal ha avuto qualche difficoltà di recente, perdendo contro l'Aston Villa e interrompendo la sua striscia di imbattibilità. Inoltre, ha perso punti contro Sunderland e Chelsea. Tuttavia, gli uomini di Mikel Arteta sono tornati alla vittoria a metà settimana contro il Club Brugge e sono i favoriti per questo incontro. Hanno vinto tutte le partite in casa tranne una in questa stagione e sono stati dominanti all'Emirates.

Nel frattempo, la stagione dei Wolverhampton Wanderers sta andando molto male. Hanno perso nove partite consecutive in tutte le competizioni e hanno ottenuto solo due punti in Premier League nel 2025/26. Una pesante sconfitta per 4-1 contro il Manchester United è stata l'ultimo colpo per la squadra di Rob Edwards, e la retrocessione sembra molto probabile.

Probabili formazioni Arsenal - Wolves

Arsenal:Raya, White, Timber, Hincapié, Lewis-Skelly, Zubimendi, Ødegaard, Rice, Saka, Eze, Gyokeres

Wolves:Johnstone, Mosquera, Agbadou, Gomes, Hoever, Andre, Krejci, Moller Wolfe, Arias, Lopez, Strand Larsen

La prima in classifica contro l'ultima in un mismatch

Una squadra è in cima alla classifica con la miglior difesa del campionato, mentre l'altra è in fondo con il maggior numero di gol subiti. Sulla carta, questa partita è uno squilibrio, e probabilmente apparirà tale anche in campo.

L'Arsenal è favorito, ma ha alcuni problemi. Riccardo Calafiori è squalificato, e i difensori William Saliba e Gabriel sono stati recentemente infortunati. Pertanto, nessuno dei due dovrebbe partire titolare contro i Wolves. Giocatori come Jurrien Timber e Declan Rice dovrebbero tornare dopo aver saltato la partita contro il Club Brugge, ma Leandro Trossard sarà assente.

Anche i Wolves stanno affrontando problemi di infortuni, con Rodrigo Gomes e Marshall Munetsi indisponibili. Tuttavia, João Gomes dovrebbe tornare dopo la sua squalifica contro lo United. Nonostante non siano al massimo della forma, i Gunners dovrebbero essere più forti. Hanno già mantenuto 15 partite senza subire gol in tutte le competizioni questa stagione.

Scommessa 1: Arsenal vincente senza subire gol a quota 1.55 su Lottomatica

La ricchezza di opzioni offensive dell'Arsenal

Non è ancora certo quali attaccanti dell'Arsenal verranno scelti per affrontare i Wolves, ma tutti saranno desiderosi di giocare. I visitatori hanno subito 33 gol finora in questa stagione, che equivale a una media di più di due gol a partita. Anche la loro difesa sembra debole. I Gunners sono riusciti a far riposare alcuni giocatori in Champions League mercoledì sera, quindi la stanchezza non dovrebbe essere un problema.

I Wolves non hanno mantenuto la porta inviolata in Premier League da aprile, e ciò è improbabile che cambi questo fine settimana. Arteta ha molte opzioni offensive, e la doppietta di Noni Madueke a metà settimana probabilmente gli ha dato qualcosa su cui riflettere.

I londinesi hanno segnato più di tre gol in sette partite nel 2025/26 finora, e probabilmente aumenteranno il loro bottino sabato.

Scommessa 2: Arsenal segna oltre 2.5 gol a quota 1.75 su Goldbet

Il ritorno in forma di Bukayo

Bukayo Saka ha avuto un inizio di stagione lento a causa di un infortunio al tendine del ginocchio, ma sembra giocare bene di nuovo. È certamente qualcuno di cui i Wolves saranno preoccupati.

Il nazionale inglese ha registrato nove gol e assist in 20 partite in tutte le competizioni, e otto di questi sono arrivati dall'inizio di ottobre. Entra in questa partita con tre G/A in cinque partite di campionato e sarà desideroso di aggiungere al suo bottino.

Viktor Gyokeres è visto come il marcatore più probabile, seguito da Eberechi Eze. Tuttavia, pochi giocatori creano occasioni meglio di Saka. Affrontando una squadra che ha concesso 14 gol nelle ultime sei partite di campionato, il 24enne ha una grande possibilità di segnare.