Il nostro esperto di scommesse si aspetta che l'Arsenal continui il suo eccellente inizio di stagione e finalmente si imponga sui suoi avversari tedeschi.

Pronostici Arsenal - Bayern Monaco: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Arsenal - Bayern Monaco

Goal (GG) - Sì a quota 1.61 su bet365

1x2 - Arsenal a quota 2.20 su NetBet

Marcatore in qualsiasi momento - Harry Kane a quota 2.30 su Lottomatica

Quote Arsenal - Bayern Monaco

Quote Arsenal - Bayern Monaco bet365 NetBet Lottomatica Goal (GG) - Sì 1.61 1.60 1.57 1x2 - Arsenal 2.15 2.20 2.20 Marcatore in qualsiasi momento - Harry Kane 2.60 2.65 2.30

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Arsenal 2-1 Bayern Monaco

Pronostico marcatore: Arsenal – Bukayo Saka, Mikel Merino; Bayern Monaco – Harry Kane

C'è un vero senso di ottimismo intorno all'Arsenal in questo momento. I Gunners sono in testa alla Premier League con sei punti di vantaggio sul Chelsea, secondo in classifica. Sono anche secondi in Champions League, a pari punti con i leader Bayern Monaco.

Gli uomini di Mikel Arteta arrivano a questo scontro dopo una schiacciante vittoria per 4-1 sul Tottenham nel Derby del Nord di Londra. È stata una vittoria convincente che ha rafforzato la loro candidatura a potenziali campioni nazionali di questa stagione.

Tuttavia, i tifosi dell'Arsenal saranno ansiosi di mettere finalmente alle spalle i loro problemi in Champions League, assicurandosi il loro primo titolo in assoluto. La buona notizia è che tornano a giocare in casa quando ospiteranno il Bayern Monaco mercoledì sera.

Avendo sofferto in passato per mano dei campioni tedeschi, ci sarà sicuramente un accenno di vendetta nell'aria del Nord di Londra. Con il primato in gioco — almeno per ora — la posta in palio non potrebbe essere più alta.

Die Roten rispecchiano il record dell'Arsenal in questa competizione, avendo vinto tutte e quattro le loro partite. Tuttavia, i campioni tedeschi hanno un leggero vantaggio con tre gol in più segnati.

Gli uomini di Vincent Kompany stanno inoltre prosperando a livello nazionale. Hanno appena segnato sei gol contro il Friburgo nel weekend per mantenere un vantaggio di sei punti in cima alla Bundesliga. Tuttavia, affrontare l'Arsenal a Londra sarà un vero test per i visitatori.

Probabili formazioni Arsenal - Bayern Monaco

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Hincapié, Lewis-Skelly, Zubimendi, Eze, Rice, Madueke, Merino, Martinelli

Bayern Monaco: Neuer, Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić, Kimmich, Goretzka, Karl, Olise, Jackson, Kane

Il Bayern per perforare la difesa dei Gunners

Il Bayern vanta un attacco temibile. Sono i migliori marcatori della Champions League con 14 gol. I tedeschi hanno segnato 17 gol nelle loro ultime cinque partite.

I Gunners sono altrettanto efficaci davanti alla porta, con 11 gol in questa competizione. Le loro ultime cinque partite hanno fruttato 13 gol, il che indica quanto siano vicine queste squadre nel terzo finale. Tuttavia, la squadra di casa non ha ancora subito un solo gol in quattro giornate.

Anche senza Luis Díaz, la qualità del Bayern in attacco dovrebbe consentire loro di perforare la difesa di casa. Inoltre, l'assenza di Gabriel Magalhães influenzerà i padroni di casa in difesa, lasciando la porta aperta per i Reds.

Entrambe le squadre hanno una media di 3,42 gol a partita nella fase a gironi di Champions League finora. Tenendo conto di ciò, entrambe le squadre potrebbero trovare la rete mercoledì sera.

Scommessa 1: Goal (GG) - Sì a quota 1.61 su bet365

L'Arsenal è un avversario diverso

L'Arsenal non ha avuto molto successo contro il Bayern di recente. Non sono riusciti a vincere nessuna delle ultime cinque sfide dirette in Champions League. I visitatori hanno vinto tre partite di fila con un punteggio di 5-1, un ricordo che persiste tra i tifosi di casa.

Questa volta, c'è un forte senso di vendetta intorno a questa partita. Hanno una squadra che ora è in grado di ferire le migliori squadre del continente. I Gunners hanno sconfitto il Real Madrid sia in casa che in trasferta la scorsa stagione. Questo dimostra quanto siano cresciuti.

Il Bayern non ha ancora perso una partita in questa stagione. La loro precedente sconfitta è arrivata per mano del PSG al Mondiale per Club a luglio. Saranno difficili da superare e potrebbero infliggere ulteriori danni all'Arsenal.

Tuttavia, questa squadra di Arteta è completamente diversa rispetto a quella che i visitatori hanno affrontato all'inizio dello scorso anno e nelle stagioni passate. Di conseguenza, una vittoria di misura per i padroni di casa sembra essere l'esito più probabile.

Scommessa 2: 1x2 - Arsenal a quota 2.20 su NetBet

Kane colpisce ancora

Anche se Harry Kane tifava per l'Arsenal da bambino, è diventato il villain preferito dai tifosi del club. La sua reputazione deriva principalmente dal suo impressionante record contro la metà rossa del Nord di Londra mentre giocava per gli Spurs.

Kane è al secondo posto nella classifica dei marcatori di questa competizione con cinque gol, appena dietro Victor Osimhen. Tuttavia, ha segnato otto gol nelle sue ultime 10 partite tra club e nazionale. Inoltre, riesce costantemente a superare la difesa dell'Arsenal.

Kane ha segnato 15 gol in 21 presenze contro i Gunners. Ha segnato di più solo contro un altro club della Premier League — l'Everton. Il suo ritorno all'Emirates Stadium sarà probabilmente un successo personale. Offrirà anche un po' di gioia ai tifosi degli Spurs dopo la loro pesante sconfitta dello scorso weekend.