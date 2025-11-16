Pronostici Albania - Inghilterra: Inghilterra per mantenere il 100% di vittorie

Il Gruppo K è già deciso con una partita rimanente nella campagna di qualificazione ai Mondiali 2026. Thomas Tuchel cambierà la formazione per il viaggio a Tirana?

Pronostici Albania - Inghilterra: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Albania - Inghilterra

Inghilterra – Inghilterra (primo tempo – tempo pieno) a quota 1.38 con Lottomatica

No Goal (NG) a quota 1.72 con Goldbet

Meno di 2.5 gol a quota 2.10 con Netbet

Quote Albania vs Inghilterra

Albania vs inghilterra bet365 William Hill Netbet Albania 8.00 8.00 7.25 Pareggio 4.50 4.25 4.50 Inghilterra 1.30 1.30 1.38

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Albania 0-2 Inghilterra

Pronostico marcatore: Inghilterra – Kane, Saka

L'Albania gioca la sua ottava e ultima partita della campagna di qualificazione ai Mondiali 2026 domenica. Ospitano una squadra inglese che ha dominato il Gruppo K con facilità. Nel frattempo, gli albanesi hanno già assicurato il secondo posto e una possibilità di qualificarsi tramite i playoff.

L'Albania ha ottenuto una vittoria di misura in trasferta contro Andorra giovedì sera, una vittoria essenziale poiché l'Inghilterra ha sconfitto la Serbia a Wembley nello stesso momento. La sconfitta della Serbia e i tre punti per l'Albania significano che sono quattro punti avanti alla Serbia con una partita rimanente.

La spina dorsale del successo dell'Albania in questa campagna di qualificazione è stata la loro difesa. Hanno subito solo tre gol in sette partite, due dei quali contro l'Inghilterra a Wembley. Sarà interessante vedere come l'Albania affronterà questa partita, dato che non c'è nulla in gioco. Saranno ansiosi di evitare infortuni chiave prima della loro cruciale partita di playoff.

L'Inghilterra ha vinto tutte e sette le partite di qualificazione fino ad oggi. Gli uomini di Thomas Tuchel hanno segnato 20 gol senza subire risposta. È una campagna di qualificazione incredibilmente efficiente e promette bene per i Tre Leoni per avere un torneo di successo la prossima estate.

Come per l'Albania, la partita di domenica ha poco in gioco per i visitatori. Questo permette a Tuchel di far riposare alcuni giocatori o limitare i loro minuti per evitare il burnout.

Probabili formazioni Albania - Inghilterra

Albania: Strakosha, Hysaj, Mitaj, Ajeti, Djimsiti, Shehu, Asllani, Broja, Hoxha, Laci, Manaj

Inghilterra: Pickford, O’Reilly, Stones, Guehi, James, Henderson, Wharton, Eze, Bellingham, Saka, Kane

Inghilterra in vantaggio presto

Non si può sottovalutare quanto sia stata impressionante l'Inghilterra in questa campagna di qualificazione. Gli uomini di Tuchel sono stati clinici davanti alla porta e ancora più formidabili in difesa. Hanno segnato per primi nelle ultime dieci partite consecutive, il che li ha aiutati a prendere il controllo delle partite.

L'Inghilterra è stata in vantaggio al termine del primo tempo nelle ultime cinque partite. Sebbene non ci sia molta necessità per l'Inghilterra di spingere forte a Tirana, ci aspettiamo che mirino a un vantaggio iniziale e prendano il controllo della partita.

I mercati delle scommesse credono che ci sia solo il 50% di possibilità che l'Inghilterra sia in vantaggio al termine del primo tempo e vinca la partita. Questo è ben al di sotto della probabilità reale, dati i dati degli scontri diretti e la forma attuale dell'Inghilterra.

Scommessa 1: Inghilterra – Inghilterra (primo tempo – tempo pieno) a quota 1.38 con Lottomatica

Puntare su un quarto clean sheet contro l'Albania

L'Inghilterra ha mantenuto la porta inviolata negli ultimi tre incontri con gli albanesi. I mercati delle scommesse credono che ci sia solo il 57,14% di possibilità che una delle due squadre mantenga la porta inviolata domenica.

Questo è anche al di sotto della probabilità reale, nonostante la partita sia già decisa. Tuchel potrebbe ruotare la sua squadra, ma non c'è dubbio che la seconda squadra dell'Inghilterra rappresenterà comunque problemi significativi per l'Albania.

L'Albania è riuscita a segnare solo un gol a partita in media. Il loro attaccante, Rey Manaj, è un attaccante girovago che gioca a calcio di club negli Emirati Arabi Uniti. Marc Guehi e John Stones non dovrebbero avere problemi a contenerlo.

Scommessa 2: No Goal (NG) a quota 1.72 con Goldbet

Bassi interessi rendono interessanti gli Under

Interessantemente, due delle ultime tre vittorie dell'Inghilterra sull'Albania sono terminate 2-0. Stiamo puntando su una terza vittoria per 2-0 in quattro incontri questo fine settimana. Con nessuna delle due squadre disperata per la vittoria, alla fine sarà la qualità dei giocatori in campo a fare la differenza, piuttosto che la pura determinazione.

I mercati delle scommesse attualmente credono che ci sia solo il 50% di possibilità che vengano segnati due o meno gol domenica. Il record difensivo di entrambe le nazioni, unito allo stato del gruppo, significa che la probabilità è sicuramente più alta.

Molti dei giocatori dell'Inghilterra si stanno preparando per impegnativi calendari domestici questo inverno. Il loro obiettivo sarebbe quello di superare questo doppio confronto tra Serbia e Albania senza problemi. Ci aspettiamo una solida, anche se poco spettacolare, vittoria in trasferta domenica all'Arena Kombetare.

Scommessa 3: Meno di 2.5 gol a quota 2.10 con Netbet

