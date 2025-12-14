Pronostici Alavés - Real Madrid: los Blancos in difficoltà a Vitoria

Il nostro esperto di scommesse prevede una partita equilibrata che finirà in parità, un nuovo ostacolo per l'allenatore Xabi Alonso, sotto pressione.

Migliori scommesse per Alavés - Real Madrid

Primo tempo - pareggio a quota 2.40 su Lottomatica

Real Madrid segna meno di 1.5 gol a quota 2.20 su Goldbet

Alavés vince o pareggia a quota 2.37 su Netbet

Quote Alavés vs Real Madrid

Alaves vs Real Madrid Lottomatica Goldbet William Hill Alaves 5.00 5.00 5.20 Pareggio 3.75 3.75 3.75 Real Madrid 1.70 1.70 1.67

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Alavés 1-1 Real Madrid

Pronostico marcatore: Alavés– Lucas Boyé; Real Madrid – Jude Bellingham

L'Alavés ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive in La Liga battendo i rivali locali della Real Sociedad 1-0 lo scorso weekend. Ora affronteranno un'altra squadra di vertice per la seconda volta in quindici giorni, dopo la sconfitta per 3-1 contro il Barcellona alla giornata 14.

La squadra di Chacho Coudet è comodamente a metà classifica al momento e spera di poter sorprendere un Real Madrid in cattiva forma.

I Los Blancos arrivano a questo incontro dopo due sconfitte casalinghe consecutive contro Celta Vigo e Manchester City. C'è una forte speculazione che una sconfitta domenica potrebbe segnare la fine del breve mandato di Alonso come allenatore.

Probabili formazioni Alavés - Real Madrid

Alavés:Sivera, Parada, Pacheco, Tenaglia, Jonny, Blanco, Ibáñez, Rebbach, Suárez, Calebe, Boyé

Real Madrid:Courtois, Camavinga, Rüdiger, Asencio, Valverde, Güler, Tchouaméni, Bellingham, Vinícius, G. García, Rodrygo

Un primo tempo equilibrato in vista

Il Real Madrid non ha slancio prima di questa partita, con rapporti che suggeriscono che molti giocatori sarebbero contenti di un cambio di allenatore. Questo mette Alonso in una posizione davvero difficile, aggravata da numerosi problemi di formazione.

Dato ciò, è improbabile che il Real Madrid inizi la partita con forza contro un Alavés ben organizzato. Anche quando vincevano costantemente, i Los Blancos spesso impiegavano più di 45 minuti per prendere il controllo del gioco. La metà delle loro trasferte in campionato di questa stagione si è conclusa in parità a metà tempo.

L'Alavésha giocato otto partite casalinghe finora in questa stagione, e non ha mai perso a metà tempo. Cinque di queste partite erano in parità all'intervallo. Pertanto, c'è valore nel puntare su un pareggio a metà tempo, con una probabilità implicita del 41.7%.

Scommessa 1: Primo tempo - pareggio a quota 2.40 su Lottomatica

Difesa casalinga solida da mantenere

Sebbene l'Alavés abbia delle limitazioni in attacco, è davvero solido in difesa. Solo il Villarreal ha segnato meno gol in La Liga in vista di questo weekend. Il loro totale di 15 gol subiti è esattamente in linea con i 15.0 xG che hanno concesso. Solo il Getafe ha concesso meno xG nella massima serie spagnola quest'anno.

Questi numeri evidenziano quanto possa essere difficile questa partita per il Real Madrid. Gli ospiti hanno segnato uno o meno gol in cinque delle loro ultime otto partite, vincendone solo due.

Hanno anche un dubbio infortunio su Kylian Mbappé. Un problema muscolare ha impedito all'attaccante di partecipare contro il City martedì. Il 26enne ha segnato esattamente la metà dei gol della sua squadra in campionato quest'anno.

Pertanto, puntare sul Real Madrid che segna meno di 1.5 gol sembra una buona opzione con una probabilità implicita del 45.5%.

Scommessa 2: Real Madrid segna meno di 1.5 gol a quota 2.20 su Goldbet

Punti persi per aumentare la pressione su Alonso

Mbappé non è l'unico giocatore che il Real Madrid potrebbe dover affrontare senza domenica. Fran Garcia, Endrick e Alvaro Carreras sono squalificati dopo aver ricevuto cartellini rossi contro il Celta lo scorso weekend. Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Éder Militão e Ferland Mendy sono infortunati, mentre altri tre giocatori sono considerati in dubbio.

Ciò potrebbe offrire una rara opportunità per l'Alavés di ottenere una vittoria storica. Che abbiano abbastanza potenza offensiva per conquistare tutti e tre i punti è incerto, ma sono sicuramente difficili da battere sotto la guida di Coudet.

Dall'arrivo dell'argentino lo scorso dicembre, hanno perso solo il 34% delle loro partite in tutte le competizioni. La squadra basca ha subito meno di un gol a partita in questo periodo.

Hanno già bloccato l'Atlético Madrid all'Estadio de Mendizorrotza quest'anno. Considerati i loro numerosi problemi attuali, puntare sul Real Madrid che perda punti qui sembra offrire valore.