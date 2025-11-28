Quote per un piazzamento tra le prime quattro in Serie A: Due outsider offrono un grande valore in Italia

Solo tre punti separano attualmente le prime cinque squadre nel massimo campionato italiano. Molti club puntano alla qualificazione in Champions League.

Quote per un piazzamento tra le prime quattro in Serie A Lottomatica bet365 Goldbet Roma 1.45 1.61 1.45 Juventus 2.25 2.20 2.25 Bologna 4.00 4.33 4.00 Como 4.25 4.50 4.25

Roma

Anche se non si prevede che vincano il titolo, la Roma è attualmente in testa alla Serie A. Il loro nuovo allenatore, Gian Piero Gasperini, ha avuto un inizio impressionante dopo aver concluso un lungo periodo all'Atalanta in estate. Questo li ha visti emergere come favoriti dietro ai club di Milano e al Napoli nel mercato per le prime quattro posizioni. Attualmente hanno una probabilità implicita del 61,7% di finire tra le prime quattro posizioni.

Tuttavia, stanno già emergendo alcune evidenti lacune, quindi non sembrano essere una scommessa di valore a quelle quote. La Roma ha il miglior record difensivo in Serie A, ma il problema principale è la mancanza di gol. Hanno segnato solo 15 volte nelle loro prime 12 partite. Solo l'Udinese ha segnato meno nella metà superiore della classifica.

Gasperini sembra già aver perso fiducia negli attaccanti Artem Dovbyk ed Evan Ferguson. La coppia ha segnato solo tre volte in totale finora in campionato. Matias Soulé ha impressionato con quattro gol da una posizione più arretrata.

Tuttavia, l'attacco manca ancora di coesione negli ultimi metri. Con 27 punti, i Giallorossi stanno superando significativamente il loro totale di xPTS (punti attesi) di 18,9. Questo suggerisce che potrebbero calare nelle prossime settimane e mesi.

Juventus

La Juventus è stato il primo club di Serie A a cambiare allenatore questa stagione. Hanno licenziato Igor Tudor dopo una serie di otto partite senza vittorie in tutte le competizioni. L'esperto Luciano Spalletti lo ha sostituito in ottobre e ha iniziato senza sconfitte. La loro minaccia offensiva è certamente aumentata dopo il cambio.

La Juve ha avuto una media di 2,1 xG nelle prime sei partite sotto Spalletti, rispetto a solo 1,2 xG nelle ultime sei partite sotto Tudor. La squadra torinese ha creato un massimo stagionale di 3,4 xG contro il Bodo/Glimt in Champions League a metà settimana. Tuttavia, un calendario favorevole ha sicuramente aiutato a migliorare la loro forma.

Ci sono già stati alcuni risultati deludenti sotto Spalletti, in particolare un pareggio a reti inviolate nel derby casalingo contro il Torino. Sarebbe quindi prematuro suggerire che la Juventus sia tornata come una forza seria. La loro differenza reti di +4 rimane la più bassa tra le squadre nelle prime otto posizioni.

Come la Roma, la Juventus ha difficoltà a far convertire le occasioni ai propri attaccanti. L'acquisto estivo Jonathan David ha segnato solo una volta in 11 presenze in Serie A finora. Con così tante altre squadre in corsa per le prime quattro posizioni, è difficile vedere la Juve come favorita con una probabilità implicita del 50%.

Bologna

Per trovare valore in questo mercato, potrebbe essere necessario guardare verso uno dei club più piccoli. Il Bologna aveva una probabilità del 16,7% di finire tra le prime quattro prima dell'inizio della stagione. Nonostante siano solo a tre punti dalla vetta, le loro quote si sono ridotte solo leggermente. I numeri sottostanti sono incoraggianti. Le loro medie di 1,8 gol segnati e 0,7 subiti per partita sono entrambe positive.

Attualmente il Bologna è quinto con 19,3 xPTS, il che suggerisce che stanno performando in linea con le aspettative. Solo Roma e Como hanno migliori record difensivi in Serie A. Nessun portiere ha dovuto fare meno parate. Sono anche terzi per xGA (gol attesi contro) con 12,3 e secondi per clean sheet con sei. All'altro capo del campo, hanno creato 29 grandi occasioni, il terzo miglior record del campionato.

Questo suggerisce fortemente che non si affidano solo alla loro difesa. Presto avranno anche Ciro Immobile di ritorno. L'esperto attaccante ha segnato 15 volte per il Beşiktaş nella Süper Lig turca la scorsa stagione. Non ha giocato da quando ha subito un infortunio appena 30 minuti dopo l'inizio della nuova stagione di Serie A. Il ritorno di Immobile è imminente, e potrebbe avere un ruolo chiave in alcune delle prossime partite.

Il Bologna affronterà Lazio, Juventus, Inter, Atalanta e Como prima della metà di gennaio. I loro livelli di prestazione complessiva sono stati abbastanza forti da suggerire che possono ottenere punti da diverse di queste partite. Attualmente sembrano essere la scommessa di valore per un piazzamento tra le prime quattro in Serie A.

Como

Anche i dati sottostanti del Como sono piuttosto solidi. La squadra di Cesc Fàbregas è quarta per xPTS con 19,9, mentre ha perso solo una partita di Serie A finora. Alcuni pesanti investimenti nella rosa nelle ultime finestre di trasferimento sembrano dare i loro frutti. Sotto la guida dell'ex stella dell'Arsenal e del Barcellona, il Como predilige un approccio basato sul possesso. Hanno avuto una media del 60,8% di possesso palla finora, che è la più alta in Serie A.

Avere un'idea così chiara di come vogliono giocare può essere visto sia come un punto di forza che come una debolezza. Da un lato, ha reso più facile per il club lombardo puntare a un tipo specifico di giocatore. Permette anche ai nuovi acquisti di avere un'idea chiara del loro ruolo. Tuttavia, può anche renderli leggermente prevedibili. Questo potrebbe spiegare perché metà delle loro partite di campionato finora sono finite in pareggio.

Offensivamente, si affidano molto a Nico Paz. Il 21enne ha segnato o assistito il 53% dei loro gol in campionato finora. Se il trequartista argentino dovesse perdere forma o infortunarsi, potrebbero facilmente scivolare in classifica.

Questa è anche una squadra del Como molto giovane, e potrebbero mancare della consistenza necessaria per rendere su 38 partite. Le prime quattro posizioni potrebbero essere appena fuori portata, ma una sfida per i primi sei è un obiettivo realistico.