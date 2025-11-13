5 scelte di valore per marcatori in questa pausa internazionale

Questi cinque marcatori hanno le maggiori probabilità di segnare per le loro nazioni e offrono ancora un buon valore.

Marcatore in qualsiasi momento bet365 NetBet Lottomatica Cristiano Ronaldo 1.75 1.85 1.80 Harry Kane 1.85 1.80 1.73 Victor Osimhen 2.28 2.25 2.30 Kylian Mbappe 1.60 1.65 1.55 Denis Bouanga 5.05 5.25 4.70

Cristiano Ronaldo: è ora di segnare finalmente in Irlanda

Anche a 40 anni, Cristiano Ronaldo continua a creare problemi ai difensori e ai portieri. Il capitano del Portogallo è alla sua quarta stagione con l'Al Nassr nella Saudi Pro League. Tralasciando questa stagione, ha segnato 74 gol in 77 partite di campionato per il suo club.

Questi numeri sono incredibili per la sua età. Ronaldo ha già segnato nove gol in sole otto presenze in campionato questa stagione. Inoltre, entrerà in questa pausa internazionale in grande forma, avendo segnato cinque gol nelle ultime cinque partite per il suo club.

Con 126 gol in 177 presenze per il Portogallo, è il miglior marcatore della sua nazione. Ha giocato in quattro Qualificazioni ai Mondiali quest'anno, segnando già cinque volte. Inoltre, ha segnato una doppietta nella precedente pausa internazionale contro l'Ungheria.

Ronaldo è anche incaricato dei rigori, il che aumenta le sue possibilità di trovare la rete nelle prossime partite. Il Portogallo affronterà la Repubblica d'Irlanda per la seconda volta in questa campagna di Qualificazioni ai Mondiali. Vale la pena notare che CR7 non è riuscito a segnare nella loro precedente partita.

Tuttavia, da quando ha debuttato a livello internazionale a 18 anni, Ronaldo ha affrontato l'Irlanda sette volte in totale. Ha segnato quattro gol in quegli scontri diretti, ma tutti in Portogallo. Forse questa partita è la migliore opportunità per la leggenda di segnare finalmente in Irlanda.

Harry Kane: meglio che mai

La forma di Harry Kane come marcatore è migliorata ogni anno. Nella sua ultima stagione al Tottenham, Kane ha trovato la rete 30 volte nella stagione di Premier League. Tuttavia, ha segnato molti più gol da quando si è trasferito al Bayern Monaco.

Il capitano dell'Inghilterra ha segnato 36 gol in 32 partite di Bundesliga nella sua prima stagione. Quest'anno, Kane ha già segnato 13 gol domestici in 10 partite, quattro gol in due partite della DFB Pokal e cinque gol in quattro partite di Champions League.

Si potrebbe sostenere che l'ex uomo degli Spurs non sia mai stato in forma migliore. La buona notizia per l'Inghilterra è che ha mantenuto quella forma anche in nazionale. Kane ha segnato sei gol in altrettante qualificazioni, un'indicazione di quanto sia una minaccia, specialmente in area.

Ha segnato una doppietta nella vittoria per 5-0 dell'Inghilterra sulla Lettonia nella precedente pausa internazionale. Il capitano è in una serie di cinque gol in sei partenze per il suo club e probabilmente replicherà ciò nella sfida dell'Inghilterra contro la Serbia e poi in trasferta contro l'Albania.

Se Thomas Tuchel schiera Kane, sarà un favorito per entrare nel tabellino dei marcatori. Tuttavia, poiché l'Inghilterra si è già qualificata per il Mondiale, Tuchel potrebbe voler testare altri giocatori nel ruolo.

Victor Osimhen: in forma sulla scena internazionale

Il Calciatore Africano dell'Anno 2023 sembra aver ritrovato la sua forma migliore giocando per il Galatasaray. È salito alla ribalta dopo aver portato il Napoli al loro primo titolo di Serie A in 33 anni. Quella stagione è stata speciale, poiché Osimhen ha segnato 26 gol in 32 presenze in campionato.

La scorsa stagione, ha segnato lo stesso numero di gol per il Galatasaray, ma in sole 30 partite di Super Lig. Sebbene sia stato leggermente più lento quest'anno, avendo segnato tre gol in nove presenze in campionato, sembra esibirsi meglio sulla scena continentale.

L'attaccante nigeriano ha segnato tre gol contro l'Ajax Amsterdam nell'ultima giornata della Champions League. Questo ha portato il suo totale a sei gol in sole tre partite per il club turco.

Tuttavia, ha replicato quella forma nelle partite internazionali, segnando sei gol nelle sue cinque presenze nelle qualificazioni ai Mondiali per le Super Eagles. L'allenatore Eric Chelle farà sicuramente affidamento su di lui nel prossimo playoff in semifinale e, si spera, nelle finali.

Considerando che ha segnato tre volte contro il Benin nell'ultima giornata del girone, sarà molto difficile per il Gabon fermare Osimhen giovedì.

Kylian Mbappé: in forma e desideroso di segnare

La capacità di Kylian Mbappé di adattarsi alla Liga era fonte di preoccupazione dopo il suo trasferimento dal PSG al Real Madrid. Tuttavia, ha gestito bene la situazione, avendo segnato 31 gol in 34 presenze in campionato nella sua prima stagione.

Il francese sembra determinato a battere quel record questa volta. Ha già segnato 13 gol in una dozzina di partite di Liga e cinque in quattro presenze in Champions League.

La minaccia di Mbappé è ben nota. Ha segnato nella vittoria della Francia nella precedente qualificazione contro l'Azerbaigian. Inoltre, le sue ultime 10 partite in tutte le competizioni per club e nazionale hanno visto altrettanti gol.

Non avendo trovato la rete nelle sue ultime due uscite, sarà desideroso di segnare. Con la Francia in casa contro l'Ucraina, Mbappé è probabile che inizi con forza, specialmente dato che non si sono ancora qualificati.

Denis Bouanga: efficace costantemente per club e nazionale

Probabilmente è il meno noto degli attaccanti in questa lista, ma è altrettanto efficace degli altri. Denis Bouanga ha appena concluso la sua stagione più prolifica con il Los Angeles FC, avendo segnato 26 gol in 33 presenze.

L'attaccante gabonese è stato costante per la squadra della MLS nelle ultime stagioni, registrando sempre più di 20 gol. Entrerà in questa pausa internazionale con molta fiducia dopo aver segnato una doppietta nella partita di playoff del LAFC contro l'Austin FC.

Bouanga ha segnato sette gol nelle sue ultime otto partite per club e nazionale. Ha particolarmente eccelso per la sua nazionale, specialmente al fianco di Pierre-Emerick Aubameyang.

In questa edizione delle Qualificazioni ai Mondiali, Bouanga ha segnato otto gol in 10 presenze. Sarà cruciale per l'attacco gabonese contro la Nigeria. Considerando la sua efficienza in attacco, dovrebbe riuscire a superare la difesa delle Super Eagles.