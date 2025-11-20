Questa scommessa contro un PSG in difficoltà è andata a segno in 5 partite su 6 di Ligue 1

La squadra di Luis Enrique ha goduto di una straordinaria stagione 2024/25. Tuttavia, non è stata altrettanto impressionante quest'anno nelle partite casalinghe.

Mercati scommesse PSG bet365 Goldbet Netbet Le Havre +2 handicap vs PSG 2.40 2.14 2.14 Monaco +1 handicap vs PSG 2.30 2.04 2.04

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

Ulteriori quote e info sono disponibili sulle piattaforme ufficiali dei bookmakers. Inoltre i lettori possono visitare

La nostra guida al codice promozionale Lottomatica, bonus di benvenuto e registrazione sul portale

La nostra pagina con un elenco dei siti scommesse SPID disponibili in Italia.

Infortuni che contribuiscono a prestazioni inferiori in Ligue 1

Il PSG ha vinto gli ultimi quattro titoli della Ligue 1. Essendo i campioni europei in carica, c'era sempre il rischio che potessero perdere concentrazione nelle prime partite casalinghe di questa stagione. Un viaggio al Mondiale per Club in estate ha anche contribuito al ritorno tardivo in campo di alcune stelle.

Questi fattori hanno avuto un impatto sui parigini, che hanno registrato solo vittorie per 1-0 nelle loro prime due partite di campionato. Tuttavia, tre mesi dopo, non hanno ancora raggiunto la forma migliore. Il PSG ha vinto solo quattro delle prime 12 partite di Ligue 1 con un margine di più di un gol. Questa tendenza è stata evidente sia in casa che in trasferta. In particolare, le vittorie per 2-0 contro Lens e Auxerre rimangono le loro vittorie di campionato più convincenti al Parc des Princes.

I campioni di Francia hanno una differenza di xG per 90 minuti di appena +0,74 in Ligue 1 quest'anno. È solo il decimo miglior record tra i club dei cinque principali campionati europei. Gli infortuni di diversi giocatori chiave continuano a ostacolarli. Il vincitore del Pallone d'Oro Ousmane Dembélé ha accumulato solo 282 minuti in Ligue 1. Il suo ritorno non è lontano, ma non sarà disponibile per la partita di questo fine settimana contro Le Havre.

Désiré Doué, Nuno Mendes e Achraf Hakimi sono attualmente fuori gioco. Il trio non è previsto in campo almeno fino a dicembre. È possibile che nessuno di questi giocatori torni in azione in Ligue 1 quest'anno. L'ultima partita casalinga del PSG in questo anno solare è il 13 dicembre contro il Metz. Potranno poi godersi una pausa invernale prima del derby contro il Paris FC a inizio gennaio.

Il PSG dominerà le prossime partite di campionato?

Ci sono ancora quattro incontri di campionato da affrontare per il PSG prima della pausa. Nonostante i numerosi problemi di infortuni, mantengono ancora un vantaggio di due punti sul Marsiglia al secondo posto. Data la chiara superiorità sui rivali domestici, è improbabile che Enrique rischi di far tornare in campo le stelle troppo presto. Ciò potrebbe creare ulteriori opportunità di scommessa nelle prossime partite di campionato del PSG.

Finora, sono stati una delle squadre meno profittevoli in Europa nel mercato handicap. Il PSG ha vinto solo due volte con un margine di più di due gol in Ligue 1 quando supportato. Scommettere su Lille, Strasburgo e Lorient con un vantaggio di un gol è stato redditizio dall'inizio di ottobre.

Con quattro dei loro giocatori più importanti fuori, il PSG potrebbe essere di nuovo vulnerabile questo fine settimana. Affrontano una squadra del Le Havre che ha subito solo un gol nelle ultime quattro partite. La squadra di Didier Digard ha perso solo una delle ultime otto partite in Ligue 1. Questo record suggerisce che possono almeno rendere la vita difficile ai leader. Scommettere su Le Havre con un handicap positivo di due gol potrebbe essere la scommessa intelligente.

Il PSG affronta una trasferta difficile a Monaco nel fine settimana successivo. Dembélé è l'unica delle loro stelle infortunate che ha qualche possibilità di giocare. Quella partita arriva anche a meno di 72 ore da uno scontro di Champions League con il Tottenham. Pertanto, è un'altra partita casalinga in cui c'è un chiaro potenziale per il PSG di inciampare. Puoi scommettere su Monaco con un handicap di +1 gol, che porta una probabilità implicita del 53,3%. Questo rende Monaco un'opzione interessante nel mercato handicap.