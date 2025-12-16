Come lo sfogo di Maresca cambia il panorama delle scommesse sul Chelsea

Maresca non è l'unico allenatore della Premier League ad aver mai fatto lamentele inaspettate ai media. Questo influenzerà le scommesse sulle possibilità di successo del Chelsea?

Le lamentele di Maresca suggeriscono che sia nei guai?

Sembrava un momento strano per Enzo Maresca lamentarsi dopo aver vinto 2-0 in casa. L'allenatore del Chelsea ha dichiarato di aver vissuto le "peggiori 48 ore" da quando ha preso in carico il club. Questo è successo nonostante Cole Palmer sia tornato nel suo undici titolare. Quando i media hanno chiesto al manager italiano di spiegare i suoi commenti, ha infine detto che le persone non lo sostengono né sostengono la squadra.

Sembra che Maresca stia suggerendo che i proprietari americani del club manchino di fiducia in lui. È sorprendente, dato che ha vinto la Conference League e la Coppa del Mondo per club nella sua stagione d'esordio. Anche se i proprietari hanno speso quasi 1,5 miliardi di sterline in nuovi acquisti da quando sono arrivati, spendere soldi non garantisce sempre un successo immediato.

Motivi validi per le difficoltà della squadra

Ci sono circostanze attenuanti per la stagione 2025/26 del Chelsea in Premier League finora. Sono stati senza il loro attaccante di punta, Cole Palmer, per la maggior parte della stagione a causa di un infortunio. Inoltre, l'acquisto estivo Liam Delap ha avuto problemi fisici, lasciando Maresca senza un attaccante principale per gran parte della stagione.

Inoltre, sembra che il fitto calendario estivo del Chelsea alla Coppa del Mondo per club abbia esaurito la loro giovane squadra. È comodamente la squadra più giovane della Premier League questa stagione, con un'età media di soli 23,3 anni. È 16 mesi più giovane della squadra successiva più giovane (24,7) del Tottenham.

I commenti di Maresca sembrano essere una richiesta di pazienza dopo la vittoria contro l'Everton, poiché hanno posto fine a una serie di quattro partite senza vittorie in tutte le competizioni. I dati sottostanti suggeriscono che la squadra stia migliorando. Sono quinti nella classifica xG (1,64), solo leggermente dietro al Manchester City (1,66) e ai leader attuali della lega, l'Arsenal (1,72).

I Blues stanno anche sovraperformando il loro xGA (1,15), avendo subito solo 0,94 gol a partita finora in questa stagione. Hanno ottenuto questo risultato nonostante non abbiano avuto la loro formazione migliore disponibile da agosto.

Cosa è successo dopo che altri allenatori della Premier League si sono lamentati pubblicamente?

Molti allenatori della Premier League hanno fatto commenti arrabbiati simili alla stampa in passato. Nel 2018, l'allenatore del Manchester United, José Mourinho, ha chiesto più rispetto pochi minuti dopo aver subito la sconfitta casalinga più pesante della sua carriera contro il Tottenham. All'epoca, il portoghese aveva vinto più titoli di Premier League rispetto a tutti gli altri allenatori attivi nella lega messi insieme. Aveva anche vinto l'Europa League con lo United solo 12 mesi prima. I giocatori hanno reagito positivamente ai suoi commenti e lo United ha vinto le successive tre partite competitive.

Al contrario, Antonio Conte ha fatto commenti molto duri alla stampa nel 2023 dopo il pareggio 3-3 del Tottenham contro il Southampton, essendo stato in vantaggio per 3-1. L'italiano ha descritto molti dei giocatori del Tottenham come "egoisti" e ha dichiarato di non vedere una "squadra" in campo. Non sorprende che il Tottenham di Conte abbia vinto solo una delle quattro partite successive a questa conferenza stampa a St Mary’s. È stato successivamente licenziato da Daniel Levy.

Maresca si trova in una situazione diversa rispetto a Conte. Ha pubblicamente protetto i suoi giovani giocatori e ha anche parlato del suo amore per i tifosi. Il Chelsea ha un quarto di finale di Coppa di Lega molto abbordabile con il Cardiff in vista. Saranno a due vittorie da un altro trofeo se vincono questa partita. Seguiranno importanti partite contro Newcastle e Aston Villa, ai lati del Natale.

Raggiungere una semifinale di Coppa di Lega e vincere contro un Newcastle fuori forma e un Villa in grande spolvero potrebbe rivitalizzare la campagna del Chelsea in Premier League.