Probabilità di retrocessione in Ligue 1: grande rischio per la squadra con una serie di 6 sconfitte consecutive

La situazione è attualmente molto difficile per il Nizza ed è probabile che possa peggiorare ulteriormente nel 2026.

Nizza

Dire che le cose stanno andando male per il Nizza sarebbe un eufemismo. La loro sconfitta per 2-0 contro il Lens nel weekend ha segnato la loro nona sconfitta consecutiva in tutte le competizioni. Hanno segnato solo quattro gol in questo periodo. Di conseguenza, sono scesi al 13° posto in Ligue 1 e sono la squadra più fuori forma del campionato.

Nel frattempo, alcuni giocatori sono stati colpiti e sputati durante i disordini dei tifosi. Di conseguenza, Terem Moffi e Jérémie Boga non hanno giocato da allora. Anche se Les Aiglons hanno terminato al quarto posto la scorsa stagione e stanno giocando in Europa League, ora sono un club diviso. Il numero di spettatori allo stadio è in calo e i proprietari, Ineos, sono sotto crescente pressione da parte dei tifosi.

Attualmente, stanno vivendo la loro striscia di sconfitte più lunga di sempre e non ci sono segni di miglioramento. Altri club sono sotto di loro, ma il Nizza cadrà ulteriormente se i risultati non miglioreranno presto. La finestra di trasferimento di gennaio sarà interessante, poiché le partenze dei giocatori sembrano probabili. Sulla carta, ci sono squadre molto peggiori del Nizza, ma hanno già perso contro alcune di esse. Sembra che la retrocessione possa diventare una possibilità reale.

Le Havre

Le Havre è abituato a lottare, ma è riuscito a evitare la retrocessione per due stagioni consecutive dalla promozione. Attualmente, non vincono da sei partite, ma sono diventati piuttosto difficili da battere. Le Club Doyen ha perso solo quattro delle ultime 12 partite e si trova al 15° posto in classifica.

Didier Digard sta facendo del suo meglio con la squadra a sua disposizione. In molti modi, la stagione sta andando bene finora per il club normanno. Alcune partite difficili li attendono, con incontri contro Monaco, Lens e Strasburgo previsti nel nuovo anno. La loro posizione in classifica a febbraio sarà un buon indicatore del loro futuro. Anche se non vincono spesso, il fatto che siano così difficili da battere dovrebbe bastare a mantenere Le Havre in campionato.

Auxerre

Gli uomini di Auxerre stanno vivendo una stagione difficile. Hanno concluso all'11° posto nel 2024/25, ma hanno vinto solo tre partite nella stagione attuale. Tuttavia, una vittoria per 3-1 contro un'altra squadra in difficoltà, il Metz, li ha aiutati a uscire dalla zona retrocessione.

Gli uomini di Christophe Pélissier devono migliorare significativamente i loro risultati per garantire la salvezza. Attualmente, si trovano in un posto di play-off retrocessione e a tre punti dal Le Havre. Evitare la retrocessione non è un compito impossibile, ma non sarà facile. È probabile che l'Auxerre sarà coinvolto nella lotta per la retrocessione alla fine della stagione, ma possiedono i giocatori necessari per salire un po' più in alto in classifica.

Metz

Il Metz è attualmente l'unico dei tre promossi che sta drasticamente lottando. Mentre né il Lorient né il Paris FC sono liberi dalla battaglia per la retrocessione, sono in condizioni migliori rispetto ai loro ex rivali di Ligue 2. Les Grenats hanno subito 37 gol in 16 partite e si trovano all'ultimo posto in classifica dopo quattro sconfitte consecutive.

Tuttavia, una recente serie di tre vittorie consecutive ha dato loro qualche speranza e sono riusciti a competere da vicino con il PSG lo scorso weekend. Stéphane Le Mignan ha visto segni positivi dalla sua squadra, quindi la loro stagione non è ancora finita, nonostante siano all'ultimo posto. C'è una possibilità che il Metz possa uscire dai tre ultimi posti entro maggio, ma sarà difficile.

Nantes

Dopo 12 stagioni nella massima serie francese, il Nantes è ora il favorito dei bookmaker per retrocedere. Dato che hanno vinto solo due volte in tutta la stagione, questo è comprensibile. Attualmente, sono in una serie di sette partite senza vittorie e hanno la seconda peggior differenza reti della divisione.

Nessuna squadra ha vinto meno partite e la squadra di Ahmed Kantari sembra essere in guai seri. Le prossime partite contro Paris FC, Nizza, Lorient e Le Havre saranno cruciali per decidere il loro destino. Con un attacco e una difesa deboli, La Maison Jaune mostra tutti i segni di una squadra destinata alla retrocessione. È difficile vedere come il Nantes possa migliorare i suoi risultati. Dopo diverse stagioni di lotta, la loro fortuna potrebbe essere finalmente finita.