Gli esperti prevedono un altro risultato utile per la Lazio nel match del 10 maggio contro la Juventus, da uno a tre gol e una rete di Boulaye Dia.​

Sfida Champions quella di sabato ore 18:00 all'Olimpico tra la Lazio che vuole mantenere il suo posto in classifica e la Juventus che tenta il balzo sulla Roma impegnata nel posticipo di lunedì con un match faticoso contro l'Atalanta. In questa pagina si possono consultare i pronostici Lazio - Juve, quote dei bookmakers e le probabili formazioni della partita.

Quote Lazio - Juventus

Contro la Juventus, la Lazio cerca la quarta vittoria in sei gare e il settimo risultato utile consecutivo. I bianconeri, sotto il grande ex Igor Tudor, hanno vinto tutte le tre partite casalinghe, ma hanno raccolto solo due punti in trasferta. I principali bookmaker danno leggermente favoriti i biancocelesti, ma i nostri esperti hanno esplorato mercati alternativi.

Altre quote Lazio - Juve, pronostici e tipologie di scommessa possono essere consultati per intero sui portali ufficiali degli operatori. Inoltre gli appassionati di betting troveranno una più ampia panoramica sulle scommesse sportive online visitando

la nostra guida ai top siti di scommesse sportive online in Italia

la nostra pagina dedicata al codice promozionale Admiralbet, bonus di benvenuto e iscrizione sul sito.

Pronostici Lazio-Juventus: quote, probabili formazioni e scenario

Migliori pronostici di Lazio-Juventus

Di seguito alcuni consigli di scommessa per la gara del 36° turno di Serie A tra Lazio e Juventus. Ecco alcune quote:

Doppia Chance 1X + Under 3.5 a quota 1.75 su GoldBet

Boulaye Dia marcatore in qualsiasi momento a quota 4.00 su NetBet

Doppia chance 1X + multigol 1-3 a quota 2.15 su Lottomatica

I nostri esperti vedono i biancocelesti leggermente favoriti e si aspettano da una a tre reti, con almeno un gol di Boulaye Dia.

Come arrivano i biancocelesti e i bianconeri al match

La Lazio ospita la Juventus sei giorni dopo essersi imposta per 1-0 sul campo dell’Empoli, penultimo in classifica. Al Castellani, la squadra di Marco Baroni ha collezionato il terzo successo in cinque giornate e il sesto risultato utile consecutivo. A inizio aprile, i biancocelesti avevano registrato, in scontri diretti per la Champions, l’1-0 a Bergamo e l’1-1 contro la Roma – erano seguiti il 2-0 a Genova e il 2-2 contro il Parma.

La Juventus, invece, torna nella capitale sei giorni dopo l’1-1 al Dall’Ara contro il Bologna, settimo in classifica. La ''Vecchia Signora'' non vince da quattro trasferte e, nelle tre sotto la guida di Igor Tudor lontano dallo Stadium, ha raccolto due punti. Dopo l’1-1 all’Olimpico contro la Roma, i bianconeri hanno subìto lo 0-1 contro il Parma, quintultimo in classifica.

Probabili formazioni di Lazio-Juventus

Lazio: Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos

Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Savona; McKennie, Locatelli, Thuram, Weah; Francisco Conceição, Nico Gonzalez, Kolo Muani

Lazio-Juventus: un altro risultato utile per i biancocelesti con pochi gol?

Otto delle ultime dieci partite della Lazio in Serie A hanno visto al massimo tre reti. I biancocelesti non perdono in campionato dallo 0-5 incassato nel 29° turno a Bologna, attuale settima in classifica.

Dopo la battuta d’arresto al Dall’Ara, gli uomini di Marco Baroni avevano inizialmente raccolto i due 1-1 contro il Torino e contro la Roma, con in mezzo l’1-0 sul campo dell’Atalanta. Dunque, la Lazio aveva macinato quattro punti in due scontri diretti per la Champions.

Poi, i biancocelesti hanno affrontato tre formazioni della seconda metà della classifica. Dopo aver raccolto il 2-0 a Marassi contro il Genoa e il 2-2 a Parma, domenica gli ''Aquilotti'' hanno vinto a Empoli per 1-0.

Inoltre, in tutte le più recenti sette uscite della Juventus si sono registrate al massimo tre marcature. Sotto la guida di Igor Tudor, i bianconeri hanno inanellato tre vittorie in altrettante gare casalinghe contro squadre dal tredicesimo posto in giù.

Dopo l’1-0 all’esordio del croato contro il Genoa, la ''Vecchia Signora'' aveva festeggiato il 2-1 contro il Lecce, quartultimo in classifica, e il 2-0 contro il Monza. I brianzoli, ultimi con 15 punti e a dodici lunghezze dai salentini, sono già retrocessi in Serie B.

Lontano dallo Stadium, la Juventus ha raccolto due punti in tre uscite. Dopo l’1-1 all’Olimpico contro una Roma che aveva inanellato sette vittorie consecutive, i bianconeri avevano subìto lo 0-1 a Parma. Domenica è arrivato l’altro 1-1 sul campo del Bologna, che ha vinto solo una delle ultime quattro partite di campionato.

Considerando questi risultati, il segno Doppia Chance 1X + Under 3.5 appare uno scenario possibile secondo i pronostici Lazio - Juventus.

Dia segnerà contro i bianconeri il suo decimo gol in questo campionato?

: Doppia Chance 1X + Under 3.5 a quota 1.75 su GoldBet

L’1-0 sul campo dell’Empoli di domenica porta la firma di Boulaye Dia. Al Castellani, l’attaccante senegalese ha insaccato dopo appena 53 secondi, stoppando di petto un lancio preciso di Elseid Hysaj.

Per Dia si è trattato del terzo gol nelle ultime quattro gare ufficiali. In precedenza, l’ex della Salernitana aveva firmato il 3-0 contro il Bodo/Glimt e pochi giorni dopo il 2-0 finale a Marassi contro il Genoa. È rimasto a secco solo nel rocambolesco 2-2 contro il Parma che aveva approfittato di due scivoloni difensivi dei biancocelesti.

È vero che in questa fase Dia ha segnato esclusivamente contro formazioni sulla carta inferiori alla Juventus. Ma va ricordato che il senegalese era andato a segno anche al Maradona, all’87° minuto e a meno di un quarto d’ora dal suo ingresso in campo. Dopo quel lampo a Napoli, aveva poi sofferto l’assenza di Taty Castellanos, rientrato solo a metà aprile.

Alla luce della sua forma recente e dei suoi nove gol nella Serie A 2024/25, Dia merita attenzione anche contro una Juventus non sempre impeccabile in trasferta.

I biancocelesti leggermente favoriti, ma senza goleada contro la ''Vecchia Signora''?

: Boulaye Dia marcatore in qualsiasi momento a quota 4.00 su NetBet

Sette delle ultime nove partite della Lazio in Serie A hanno visto almeno una rete e un massimo di tre gol. Inoltre, dopo lo 0-5 subìto a marzo a Bologna, i biancocelesti hanno collezionato tre pareggi e tre vittorie.

Davanti al proprio pubblico, la squadra di Baroni ha registrato i due 1-1 contro il Torino e del 6 aprile contro la Roma. Poi, gli ''Aquilotti'' avevano chiuso aprile con il 2-2 contro il Parma. Nella finora ultima uscita all’Olimpico, la Lazio aveva pagato due errori difensivi per poi agguantare il pareggio grazie a una doppietta del subentrato Pedro.

Domenica, i biancocelesti sono tornati al successo con l’1-0 a Empoli. Il gol di Dia dopo 53 secondi ha permesso alla Lazio di inanellare la terza vittoria in trasferta consecutiva. Dopo l’altro 1-0 festeggiato a inizio aprile contro l’Atalanta, gli uomini di Baroni si erano imposti per 2-0 a Genova.

La Juventus, invece, non vince in trasferta dall’1-0 festeggiato a Cagliari il 23 febbraio. Dopo lo 0-3 subìto a Firenze nell’ultima uscita con Thiago Motta, con Tudor i bianconeri hanno raccolto due punti. Fra i due 1-1 registrati all’Olimpico contro la Roma e domenica a Bologna, la ''Vecchia Signora'' aveva incassato lo 0-1 a Parma.

Allo Stadium sotto la guida del croato la Juventus ha vinto tre partite su tre, ma ha affrontato esclusivamente formazioni della seconda metà della classifica. Dopo l’1-0 contro il Genoa di fine marzo, i bianconeri avevano sconfitto il Lecce per 2-1 e il Monza già retrocesso per 2-0.

Alla luce questi risultati, il segno Doppia Chance 1X + multigol 1-3 è un pronostico realistico in vista della gara fra Lazio e Juventus.

+

Doppia chance 1X + multigol 1-3 a quota 2.15 su Lottomatica