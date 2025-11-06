Hangover europeo: chi i scommettitori dovrebbero opporsi prima del weekend

Lione, Newcastle, Crystal Palace e Aston Villa sono tra le squadre che potrebbero essere svantaggiate nel periodo successivo.

Selezioni del weekend bet365 Lottomatica Goldbet PSG batte Lione 1.80 1.83 1.83 Brentford batte Newcastle 2.60 2.85 2.85 Brighton segna più di 1.5 gol contro Crystal Palace 1.575 1.50 1.50 Aston Villa vs Bournemouth - Pareggio 3.00 3.40 3.40

I club che potrebbero avere difficoltà dopo le partite europee

In un calendario calcistico europeo in continua espansione, anche le migliori squadre del continente possono risentire degli effetti di un programma impegnativo. Molti club in Europa hanno avuto difficoltà nelle loro ultime partite di campionato prima della pausa internazionale di ottobre.

In La Liga, un Barcellona decimato dagli infortuni ha perso 4-1 a Siviglia, nella loro settima partita in 22 giorni. In Premier League, la striscia di imbattibilità record del Crystal Palace di 19 partite è stata interrotta dall'Everton meno di 72 ore dopo una partita di Conference League. Nel frattempo, il Lione è stato sorprendentemente battuto 2-1 in casa dal Tolosa in Ligue 1, solo tre giorni dopo la loro vittoria in Europa League.

C'è sicuramente il potenziale per ulteriori risultati a sorpresa questo weekend, poiché molti club giocheranno la loro sesta o settima partita dalla pausa internazionale. Sette club della Premier League hanno dovuto affrontare tre partite consecutive a metà settimana, con il quarto turno della EFL Cup che si svolge tra due settimane europee. Man City, Arsenal, Liverpool, Crystal Palace, Chelsea, Newcastle e Tottenham si trovano in quella situazione.

Mentre alcuni allenatori hanno ruotato pesantemente nelle coppe, squadre come Newcastle e Palace hanno affrontato ogni partita con serietà. Di conseguenza, potrebbero essere i più propensi a stancarsi questo weekend.

I tempi di recupero e la profondità della rosa potrebbero anche influenzare le partite tra club europei nel prossimo futuro. Il PSG si recherà a Lione per una partita cruciale di Ligue 1. I parigini sono in vantaggio, poiché hanno avuto due giorni in più per prepararsi dopo il loro scontro di Champions League con il Bayern Monaco.

Quali squadre vale la pena sostenere questo weekend?

I scommettitori possono potenzialmente sfruttare la tendenza per individuare il valore questo weekend. Molte partite della Premier League potrebbero essere influenzate dalla fatica dei club dovuta agli impegni europei.

Il Newcastle spicca come una squadra che potrebbe avere difficoltà. Nonostante alcuni incontri favorevoli, non ha ancora vinto una partita in trasferta in campionato questa stagione. I Magpies sono stati deludenti nella sconfitta per 3-1 contro il modesto West Ham lo scorso weekend. Hanno subito nove tiri in porta in quella partita e hanno creato solo 0.5 xG. È improbabile che le cose migliorino nella loro trasferta contro un Brentford che ha vinto quattro delle ultime sei partite in tutte le competizioni.

L'Aston Villa ha un tempo di recupero ancora più breve dopo la loro partita europea, prima di un difficile test contro il Bournemouth. I dati sottostanti restano preoccupanti per la squadra di Unai Emery, il cui totale di 7.5 xG è il secondo più basso in Premier League. Tuttavia, hanno perso solo una delle ultime 21 partite casalinghe nella massima serie inglese. Puntare su un pareggio quando ospitano i Cherries in forma potrebbe essere la scommessa migliore.

Anche il Brighton potrebbe offrire valore quando visiterà i rivali del Crystal Palace, che hanno schierato giocatori forti nelle loro recenti partite di EFL Cup e Conference League. I Seagulls hanno mancato di segnare solo una volta in Premier League in questa stagione e hanno una media di 2.23 gol a partita in tutte le competizioni.

In Francia, il PSG potrebbe valere la pena sostenere, e Luis Enrique vorrà una risposta dopo la sconfitta di martedì contro il Bayern Monaco. Il Lione ha una partita davvero difficile in trasferta al Real Betis in Europa League giovedì sera. Il loro campo vedrà sicuramente alcuni giocatori affaticati, soprattutto considerando che hanno dovuto giocare in dieci uomini per 82 minuti a Brest domenica scorsa.