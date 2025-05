Le statistiche sulla forma casalinga che potrebbero aiutarti a scommettere sulle finali europee

I titoli europei sono generalmente vinti dalle migliori squadre. Tuttavia, è sempre così o gli scommettitori possono trovare valore negli sfavoriti?

Con tre finali europee in programma nelle prossime settimane, la forma casalinga potrebbe influenzare chi avrà la meglio in ciascuna competizione.

I vincitori della lega dominano l'Europa?

Quando pensiamo alla Champions League, immaginiamo squadre europee d'élite che sono anche ai vertici nei loro campionati. L'ultima finale di Champions League senza club tradizionalmente d'élite è stata nel 2003/04, quando il Porto di José Mourinho affrontò il Monaco.

Ogni finale da allora ha visto protagoniste le potenze del calcio europeo. Questa stagione non sarà diversa, con PSG contro Inter. Sebbene entrambe abbiano successo nei loro campionati, un fattore le distingue.

Il PSG ha vinto il titolo del suo campionato, mentre l'Inter non ha vinto il titolo della Serie A. Storicamente, quattro degli ultimi cinque titoli di Champions League sono stati vinti da squadre che hanno vinto il loro campionato domestico.

Nel frattempo, la situazione è leggermente diversa nelle altre due competizioni europee. Poiché queste leghe comprendono club più piccoli, completare una doppietta campionato e coppa europea è raro. Infatti, l'ultima squadra a riuscirci è stata il Porto nel 2010/11.

Il Bayer Leverkusen ci è andato vicino la scorsa stagione prima di perdere in finale contro l'Atalanta. I finalisti di questa stagione non dovranno preoccuparsi di questo, poiché il Manchester United e il Tottenham sono rispettivamente al 16° e 17° posto in Premier League.

Questa finale di Europa League vede in gara le due squadre con il ranking più basso mai partecipanti da quando la competizione è stata rinominata. Tuttavia, si potrebbe sostenere che la loro bassa posizione domestica dimostri che rispettano questa competizione.

La storia dovrebbe cambiare l'approccio dei scommettitori alle finali europee?

È meglio avere un approccio cauto verso la Champions League. Con l'Inter in corsa per il titolo, potrebbe valere la pena non scegliere subito un vincitore. Se l'Inter non vince il titolo, la storia suggerisce che il PSG vincerà il suo primo titolo di Champions League.

Ci sono prove chiare nella Champions League che le squadre vincitrici di campionato si comportano meglio nelle finali. Dalla stagione 2003/04, 14 dei 21 vincitori della Champions League hanno anche vinto il loro campionato domestico. La storia suggerisce che il PSG ha il 66% di possibilità di sollevare il trofeo se l'Inter non vince la Serie A, oltre al loro iniziale favore basato sulle recenti prestazioni.

L'approccio più saggio sarebbe vedere come si sviluppa la corsa al titolo della Serie A. Se l'Inter conquista il titolo, i scommettitori dovranno considerare un approccio diverso poiché un vincitore di campionato vincerà in ogni caso. La corsa al titolo della Serie A potrebbe decidersi questo weekend, quindi i scommettitori potrebbero non dover aspettare a lungo.

La finale di Europa League sarà contesa da due squadre disperate di vincere, poiché questa competizione è la loro unica via per l'Europa nella prossima stagione. La loro forma casalinga sarebbe scoraggiante se fossero contro una squadra classificata più in alto nel loro campionato. Tuttavia, il fatto che entrambe le squadre stiano lottando in Premier League rende questa finale insolita.

La forma casalinga non ha avuto un grande impatto sull'Europa League recentemente. Infatti, quattro delle ultime cinque finali sono state vinte dalla squadra che i bookmaker avevano quotato come sfavorita prima del calcio d'inizio. Il Manchester United è stato dalla parte sbagliata di uno di quei risultati contro il Villarreal nel 2021.

Poiché lo United è di nuovo favorito e gli sfavoriti hanno regolarmente vinto le finali di Europa League, gli Spurs potrebbero essere una scommessa intelligente per i scommettitori che cercano valore nella finale di mercoledì.

La Conference League di questa stagione presenta qualcosa di nuovo. Non c'è mai stato un favorito netto in finale. Il Chelsea occupa quella posizione mentre si prepara ad affrontare il Real Betis, che è sesto nella Liga.

Poiché questa è una competizione relativamente nuova, ci sono pochi schemi passati da considerare. Tuttavia, c'è un angolo interessante. Due dei tre vincitori si sono classificati più in basso dei loro avversari nei rispettivi campionati quando hanno vinto il titolo. Basandosi su questo, una scommessa sullo sfavorito certamente non sarebbe denaro sprecato.