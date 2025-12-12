+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Come scommettere sui gol del Genoa di De Rossi
Alice Kopp

Un Genoa in ripresa con De Rossi ospiterà Inter e Atalanta: i nostri esperti spiegano quanti gol aspettarsi contro la "Beneamata" e la "Dea".

Prima della sfida contro l'Inter, il Genoa ha siglato nove reti in quattro giornate. Ecco l'analisi e cosa aspettarsi dalle prossime sfide a Marassi.

I progressi offensivi del Genoa con De Rossi

Domenica alle ore 18.00 il Genoa ospiterà l'Inter. E i nerazzurri, terzi in classifica a una lunghezza dal tandem Milan-Napoli, saranno il primo vero banco di prova con Daniele De Rossi in panchina. Il 2-1 sul campo del Sassuolo, all'indomani dell'esonero di Patrick Vieira, era infatti arrivato sotto la guida di Mimmo Criscito.

L'avvicendamento del francese era avvenuto dopo lo 0-2 contro la Cremonese. Contro le "Tigri", ora appaiate con i neroverdi a 20 punti, il Genoa era rimasto a secco di gol per la quinta volta in altrettante sfide di Serie A a Marassi. Viceversa, aveva siglato una rete in ognuna delle sue nove trasferte.

Dunque, al Mapei Stadium, il Genoa nella decima giornata aveva trovato la quinta e la sesta marcatura nella Serie A 2025/26. E ora, in attesa del quattordicesimo turno, viaggia a quota 15 gol. Quindi, dall'arrivo di De Rossi ha insaccato nove volte.

Come leggere le nove marcature del "Grifone" in quattro turni?

Inclusa la sfida contro la Fiorentina del 9 novembre, alla quale ha assistito dalla tribuna a causa di una squalifica, il Genoa ha disputato quattro gare di campionato dall'arrivo di De Rossi. A queste si aggiunge lo 0-4 in Coppa Italia sul campo di un'Atalanta in crescita dall'approdo di Raffaele Palladino. E questa è stata l'unico incontro ufficiale che ha visto il "Grifone" a secco di gol sotto la guida del tecnico romano.

In campionato i rossoblù hanno insaccato mediamente 2,25 volte a partita – e soprattutto anche a Marassi. Ma davanti al proprio pubblico il Genoa ha affrontato il fanalino di coda e la penultima, raccogliendo il 2-2 contro la Fiorentina e il 2-1 contro l'Hellas Verona. In trasferta, contro altre due squadre nella seconda metà della classifica, sono arrivati il 3-3 a Cagliari e, lunedì, il 2-1 a Udine.

Ai friulani il "Grifone" ha inflitto la quarta sconfitta in sei turni, nei quali hanno concesso dieci reti. E nei quali l'Udinese si era imposta solo nell'1-0 contro un'Atalanta allora in piena crisi e per 2-0 a Parma contro la quintultima, appaiata proprio con il Genoa.

Cosa significa questo bilancio per le scommesse sui gol del Genoa contro Inter e Atalanta?

Dunque, l'avvicendamento di Vieira con De Rossi ha portato al Genoa l'auspicata crescita a livello offensivo che potrebbe fare la differenza nella lotta salvezza. All'arrivo dell'ex romanista, il "Grifone" occupava il terzultimo posto. Ora invece i rossoblù, grazie agli otto punti macinati dall'undicesima alla quattordicesima giornata, viaggiano a più quattro dalla zona retrocessione.

E il "Grifone", innegabilmente, a prima vista rientra fra le squadre più in forma del momento in Serie A – però ora riceve l'Inter. La "Beneamata", sabato, con il 4-0 contro il Como sesto in classifica, ha collezionato il quinto successo in sei giornate, nelle quali ha concesso complessivamente due reti. Dopo la prima, arrivata il 2 novembre a Verona, non ha mantenuto lo zero esclusivamente nello 0-1 contro il Milan.

Inoltre, la squadra di Cristian Chivu aveva immediatamente ritrovato i tre punti con il 2-0 a Pisa, a sua volta capace di una striscia da otto punti in sei gare. In questa fase i toscani avevano anche fermato il Milan sul 2-2 a San Siro. Le quote dei principali bookmaker su un altro clean sheet dell'Inter a Marassi oscillano tra 1.90 e 1.92. Mentre quelle su almeno una marcatura del "Grifone" varrebbero fra l'1.70 e l'1.75 volte la posta.

In vista della gara casalinga del Genoa contro l'Atalanta del 21 dicembre, le quote non sono ancora disponibili. Ma lo 0-4 subìto in casa degli orobici in Coppa va preso con le pinze, perché la "Dea" in Serie A, dall'arrivo di Palladino, ha sconfitto solo la Fiorentina per 2-0. Lontano da Bergamo, in campionato, ha invece incassato gli 1-3 sia a Napoli sia contro l'Hellas Verona.