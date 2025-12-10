Qual è il codice promozionale Marathonbet?

Il codice promozionale Marathonbet è Goal da inserire in fase di registrazione sul sito. Dopo l'iscrizione i nuovi giocatori possono ottenere un bonus di benvenuto per le scommesse fino a 350€. Il codice promozionale Marathonbet per il casinò è WCASIN**** che attiva il welcome bonus fino a 2.000€ per le slot.

⭐Codice Promozionale Marathonbet Goal Welcome bonus Fino a 350€ per le scommesse Deposito minimo 10€ Validità 14 giorni Condizioni x5 volte fun bonus x1 real bonus

L'utilizzo dei codici promo è sempre una scelta facoltativa dell'utente, non vincolante ai fini della registrazione, ma necessaria per attivare le iniziative ad essi collegate.

Bonus Marathonbet di benvenuto per le scommesse

I nuovi giocatori possono ottenere un bonus di benvenuto fino a 350€ per le scommesse. Questa promozione è strutturata in due parti:

Fun Bonus del 100% sul primo deposito, fino a un massimo di 100€: è necessario un versamento minimo di 10€ da effettuare tramite carte di debito/credito, ApplePay, GooglePay o PayPal;

Cashback che può arrivare fino a 250€, calcolato sull 25% della spesa settimanale, con un limite massimo di 50€ a settimana. Per poterne usufruire, è necessario piazzare almeno 3 ticket per un totale di 25€ con saldo reale.

Per partecipare alla promo è necessario essere nuovi utenti ed aprire un conto di gioco. Alla registrazione i nuovi iscritti possono digitare il codice promozionale Marathonbet Goal in modo opzionale. A questa offerta vengono applicati termini e condizioni aggiuntivi consultabili sul portale dell’operatore.

Come iscriversi su Marathonbet usando il codice?

Il processo per registrarsi a Marathonbet e, se disponibile, utilizzare il codice promozionale prevede i seguenti passaggi:

Registrazione: è necessario registrarsi per la prima volta sul sito dell'operatore.

Inserimento del codice: cliccando sul link affiliato presente in questa pagina, comparirà automaticamente il codice promozionale Marathonbet “Goal” in fase di registrazione, in alternativa l’utente può digitarlo manualmente nel campo “Presentatore”

Rispetto delle condizioni: per riscattare e convertire il bonus, è importante rispettare specifici termini e condizioni della promozione, incluse eventuali indicazioni sull'importo minimo di ricarica.

La registrazione su Marathonbet può essere completata anche senza l'uso di un codice promozionale. Tuttavia, se l'obiettivo è accedere a un bonus specifico legato a un codice, l'inserimento dello stesso al momento della registrazione o del deposito è necessario. Le promozioni riservate ai nuovi giocatori sono legate al primo versamento effettuato sul conto di gioco.

Altre promozioni

Marathonbet propone un bonus multipla che può incrementare le proprie vincite fino al 120%. Questa promozione non richiede l'utilizzo di un codice promozionale. Per attivarla è sufficiente registrarsi, ricaricare il conto e iniziare a piazzare scommesse multiple.

Le giocate devono includere almeno 2 selezioni, ciascuna con una quota minima di 1.25. Questo permette di ottenere una maggiorazione percentuale sulla potenziale vincita, fino a un massimo del 120% con 30 eventi inseriti. È importante notare che le giocate effettuate con saldo bonus sono escluse dall'offerta e, per giocate di questa tipologia, non si può richiedere il cashout.

Marathonbet: bonus benvenuto casinò

Oltre al bonus di benvenuto per le scommesse, Marathonbet mette a disposizione un'offerta per i nuovi utenti dedicata al casinò che arriva fino a 2.000€ in Real Bonus. Per attivare questa promozione occorre aprire un nuovo conto di gioco e depositare. Al momento della registrazione i nuovi utenti possono digitare il codice promo Marathonbet WCASIN*** per il casinò o selezionare semplicemente l'offerta. Dopo di ché basterà depositare almeno 10€ entro 7 giorni e rigiocare il versamento effettuato per x40 volte per ricevere l'importo. Il bonus casinò ottenuto sarà spendibile sulle slot WELCOME entro 7 giorni dall'accredito.

Marathonbet bonus casinò Dettagli Offerta di benvenuto 100% fino a 2.000€ Deposito minimo 10€ Wagering x40 il versato Spendibilità slot WELCOME Validità 7 giorni Codice Promozionale WCASIN****

I prodotti di Marathonbet

Metodi di pagamento

Marathonbet offre una varietà di opzioni per depositi e prelievi. Gli strumenti di pagamento includono carte come Visa, Mastercard e Maestro, oltre a portafogli elettronici come Skrill e Neteller. Sono inoltre disponibili i trasferimenti bancari e Paysafecard.

Per prelevare le vincite, i giocatori devono generalmente verificare la propria identità. Questa procedura richiede l'invio di un documento in corso di validità, ed è necessaria per rispettare la normativa vigente sul gioco d'azzardo, che impone agli operatori di verificare l'identità dei giocatori, la loro maggiore età e l'assenza di account multipli. Tale verifica viene di solito richiesta entro 30 giorni dalla registrazione.

Sezione Scommesse

La sezione Sport di Marathonbet offre diverse funzionalità:

scommesse pre-match : possibilità di piazzare giocate prima dell'inizio degli eventi;

: possibilità di piazzare giocate prima dell'inizio degli eventi; calendario live : un palinsesto aggiornato con gli eventi principali di sport come calcio, tennis, e basket, previsti in un determinato giorno e in quelli successivi;

: un palinsesto aggiornato con gli eventi principali di sport come calcio, tennis, e basket, previsti in un determinato giorno e in quelli successivi; risultati in diretta: aggiornamenti in tempo reale sui risultati delle partite in corso.

Marathonbet copre 25 sport, tra cui calcio, tennis, pallacanestro, pallavolo, Formula 1, automobilismo, motociclismo, Superbike, ciclismo, baseball, tennistavolo, hockey su ghiaccio, calcio a 5, badminton, football americano, football australiano, freccette, golf, hockey su prato, pallamano, pallanuoto, pugilato, rugby, cricket e pesapallo.

La percentuale di payout è del 94%. Sono disponibili diverse tipologie di scommesse, inclusi mercati come le giocate Combo, under/over per i calci d'angolo, marcatore, ribaltone, rigore, VAR e goal da fuori area.

App Mobile

L'applicazione mobile di Marathonbet è disponibile per dispositivi Android (con una dimensione di circa 23MB) e iOS (circa 27MB). Le sezioni principali dell'app sono Sport, Casinò e Casinò Live. Accedendo alla sezione Casinò, gli utenti trovano giochi suddivisi in categorie come slot, giochi da tavolo e video poker.

È anche possibile usufruire delle promozioni tramite l'app, inclusi eventuali bonus di benvenuto per il casinò. Nella sezione Casinò Live, sono disponibili oltre 80 tavoli con croupier dal vivo, che includono varie versioni di roulette, poker, blackjack, baccarat e game show.

Vincitu a confronto con altri siti di scommesse ADM

L'osservazione delle differenze tra i bonus rappresenta il primo passo per una selezione bilanciata.

Info Vincitu bet365 Marathonbet ✅ Licenza 16031 16030 16050 📺 Live Streaming Sì Sì* Sì ⚽ Sport disponibili 19 41 25 ⭐ Payout 92,85% 94,58% 94% 🎲 Casino Slots/Giochi 1.000+ 1.122+ 1.000+ 🔖 Promo disponibili 2 Sport, 7 Casino, 1 Poker, 1 Bingo, 1 Lotterie, 1 Virtual 5 Sport, 6 Casino, 8 Poker 2 Sport, 1 Casino

*La funzione streaming di bet365 è disponibile solo per gli utenti registrati con saldo positivo o che abbiano giocato una scommessa nelle ultime 24 ore.

Domande frequenti degli utenti

Perché utilizzare il codice Marathonbet?

L'utilizzo del codice promozionale Marathonbet è spesso richiesto ai giocatori che intendono aderire a specifiche iniziative di benvenuto o promozioni esclusive, specialmente se il bonus è associato a un codice da inserire in fase di primo deposito qualificante.

Qual è il codice promo di Marathonbet per il casino?

Il codice promozionale Marathonbet per il casinò è WCASIN**** da digitare in fase di registrazione. Il codice attiva il bonus di benvenuto fino a 2.000€. In alternativa i giocatori possono selezionare l'offerta di benvenuto nel modulo.

I codici promozionali Marathonbet sono soggetti a variazioni?

Le offerte disponibili sul sito di scommesse, e di conseguenza i codici promozionali a esse collegati, possono essere soggette a variazioni nel tempo.