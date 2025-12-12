5 scelte handicap in Europa questo weekend

Abbiamo esaminato i campionati europei per trovare suggerimenti affidabili, con selezioni dalla Premier League, Serie A, LaLiga, Ligue 1 e Bundesliga.

Un altro intenso weekend, ricco di gol e dramma, è previsto nel calcio europeo. Sono stati programmati molti derby locali e incontri affascinanti. Alcuni di essi sono molto difficili da prevedere, quindi considerare opzioni di scommessa alternative potrebbe essere una buona idea. Abbiamo analizzato i cinque principali campionati europei per trovare alcune opzioni interessanti nei mercati handicap. Queste vanno da potenziali squilibri a incontri equilibrati.

Genoa vs Inter

L'Inter è attualmente terza in Serie A, e la maggior parte delle persone si aspetta che batta il Genoa questo weekend. Tuttavia, la loro forma è stata altalenante ultimamente. Questo dà fiducia alla squadra di casa, che potrebbe sorprendere, specialmente con il vantaggio del campo.

Il Grifone ha perso solo tre volte in casa questa stagione e solo una volta con più di un gol di scarto. Questo rende il mercato handicap interessante per questa partita, soprattutto perché l'Inter ha perso la partita infrasettimanale contro il Liverpool. Mentre i Nerazzurri potrebbero dominare il gioco, una vittoria di misura o addirittura un pareggio non sarebbero sorprendenti.

Sunderland vs Newcastle

Questo weekend, il Sunderland ospita il Newcastle United per il primo derby di Premier League tra loro in quasi dieci anni. La rivalità tra queste due squadre è intensa, ed è sorprendente che i Black Cats siano davanti ai Magpies a questo punto. Quindi, anche se gli ospiti sono la squadra più forte sulla carta, i padroni di casa saranno fiduciosi.

Regis Le Bris e la sua squadra hanno mostrato poca costanza di recente, ma lo stesso vale per i loro avversari. Tuttavia, il Sunderland non ha perso allo Stadium of Light questa stagione. Quindi, anche se il Newcastle è favorito, i padroni di casa potrebbero ottenere un risultato positivo.

Getafe vs Espanyol

I bookmaker considerano l'Espanyol sfavorito mentre si dirige verso Getafe. Tuttavia, sono sette punti avanti rispetto ai loro avversari in La Liga e sono in buona forma. Gli uomini di Manolo González hanno vinto tre partite di campionato di fila, mentre i padroni di casa ne hanno vinte solo tre delle ultime undici.

Giocare in casa non è stato un grande vantaggio per la squadra di José Bordalás, avendo vinto solo tre volte sul proprio campo nel 2025/26. Basandosi su questi fatti, la squadra ospite ha una buona possibilità di ottenere un risultato qui. Anche se non possono vincere, le loro tre sconfitte in trasferta durante tutta la stagione suggeriscono che è improbabile che perdano.

Gladbach vs Wolfsburg

Il Borussia Mönchengladbach affronta il Wolfsburg in una partita che vede il 10° posto contro il 14° in Bundesliga - e solo una squadra è in forma. I padroni di casa sono considerati favoriti per lo scontro, avendo scalato la classifica con quattro vittorie nelle ultime cinque partite di campionato. Nel frattempo, Die Wölfe hanno registrato solo una vittoria nello stesso numero di partite.

Hanno avuto difficoltà difensive e hanno mantenuto solo una porta inviolata in trasferta in questa stagione. Questo è qualcosa di cui Eugen Polanski vorrà approfittare, e l'attaccante Haris Tabakovic può aiutarlo a farlo. Potrebbe essere un pomeriggio difficile per gli uomini in verde e bianco.

Paris FC vs Toulouse

Il Paris FC è stato uno spettacolo da vedere questa stagione sin dalla loro promozione dalla Ligue 2, anche quando non vincono. Hanno segnato in 12 delle loro 15 partite finora e hanno messo in difficoltà alcune delle migliori squadre della divisione. I loro prossimi avversari, il Tolosa, sono solo quattro punti avanti a loro. I parigini hanno perso solo due delle loro ultime sei partite, quindi ci si aspetta che frustrino Les Violets. Carles Martínez Novell e la sua squadra hanno vinto solo due volte in trasferta nel 2025/26. La squadra di casa ha sicuramente ciò che serve per ottenere qualcosa da questo incontro.