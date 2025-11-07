Quote sui marcatori della Champions League: 5 scelte per la quinta giornata

Con 246 gol già segnati in questa stagione di Champions League, vale la pena puntare su questi cinque marcatori in tutta Europa.

Marcatore bet365 Lottomatica Goldbet Victor Osimhen vs Union SG 1.72 1.37 1.37 Erling Haaland vs Leverkusen 1.44 1.50 1.50 Harry Kane vs Arsenal 2.60 2.50 2.50 Lautaro Martinez vs Atletico Madrid 2.77 2.80 2.80 Kylian Mbappe vs Olympiacos 1.67 1.60 1.60

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

Victor Osimhen: un gigante dell'attacco sta finalmente emergendo

Appena reduce da una tripletta nella quarta giornata di Champions League, Osimhen è balzato in cima alla classifica dei marcatori. Ha fatto solo tre apparizioni nella competizione quest'anno, dopo aver saltato la prima partita del Galatasaray contro l'Eintracht Francoforte.

Coincidenza vuole che quella sia stata l'unica partita persa finora dalla squadra turca. Ha segnato in ogni altra apparizione da allora, portando il suo totale a sei, uno in più degli inseguitori. Osimhen ha già superato i suoi precedenti tre campionati di Champions League.

Il suo precedente miglior risultato era di cinque gol in sei partite con il Napoli nella stagione 2022/23. L'anno scorso, ha segnato sei volte in Europa League con il Galatasaray — un totale che ha già eguagliato in sole tre partite di Champions League quest'anno.

Con sei gol in tre partite di Champions League, Osimhen ha una media di due gol a partita. Affronterà l'Union Saint-Gilloise nella quinta giornata, una squadra che ha già subito 12 gol, seconda solo all'Ajax.

Ha anche segnato nove volte nelle sue ultime sei uscite per club e nazionale in tutte le competizioni. Di conseguenza, è il candidato ideale su cui puntare per un gol contro i campioni belgi.

Erling Haaland: tornato in forma smagliante

Erling Haaland, uno dei tre giocatori con cinque gol in questa stagione, è saldamente tra i favoriti per la Scarpa d'Oro. Il norvegese è stato in forma scintillante dall'inizio della stagione. L'anno scorso, ha segnato solo 31 gol in 43 apparizioni in Premier League, Champions League e FA Cup.

L'anno prima, ha segnato 38 gol nelle stesse competizioni. Nel suo primo anno al Manchester City, ha segnato 51 gol in 50 partite. Tuttavia, quella è stata la loro prima stagione vincente in Champions League, quindi c'erano più partite.

Per mettere in prospettiva questa stagione, Haaland ha segnato otto volte in nove partite l'anno scorso. Prima di allora, ne ha segnati sei in nove, uno in meno del suo attuale totale nella competizione dopo solo quattro partite.

Con le squadre che puntano a chiudere con vittorie nette per influenzare la classifica e la differenza reti, Haaland avrà probabilmente più occasioni per segnare. Il City affronterà il Bayer Leverkusen, che ha subito 10 gol in quattro partite.

Questo è musica per le orecchie di Haaland, soprattutto con il suo recente record di gol in 12 partite consecutive per club e nazionale. Il grande attaccante del City ha segnato 27 gol dall'inizio della stagione in tutte le competizioni per club e nazionale.

Harry Kane: sperando di tormentare l'Arsenal

Se c'è mai stato un giocatore che tormenta un club, è Harry Kane per l'Arsenal. Questo può sembrare strano, considerando che era un tifoso della metà rossa di North London. Tuttavia, il suo record è sotto gli occhi di tutti — è stato un prolifico attaccante e capitano per i loro rivali, il Tottenham.

Kane ha segnato 15 gol in 21 apparizioni contro i Gunners. L'Arsenal ne ha probabilmente abbastanza di lui, ma è pronto a tornare all'Emirates Stadium, questa volta con il Bayern Monaco. Il capitano dell'Inghilterra ha prosperato in Germania.

Ha segnato 36 gol nella sua prima stagione in Bundesliga e otto nelle sue prime dodici partite di Champions League per i bavaresi. Le sue imprese in Europa l'anno scorso sono state fenomenali, con 11 gol in 13 partite.

Kane è tra i giocatori che hanno già segnato cinque gol in sole quattro giornate. I 14 gol del Bayern in Champions League evidenziano la loro potenza offensiva, con Kane a capeggiare la linea.

Ha trovato la rete nove volte nelle sue ultime 10 apparizioni per club e nazionale. Il suo primo zero è arrivato contro il PSG, ma potrebbe benissimo essere l'uomo a perforare finalmente la difesa dell'Arsenal, soprattutto considerando la loro storia.

Lautaro Martínez: in grande forma in Champions League

La scorsa stagione, Lautaro Martínez ha guidato la sua squadra fino alla finale di Champions League, solo per essere smantellato dal PSG. Tuttavia, l'attaccante argentino ha giocato un ruolo significativo nel portarli lì. Martínez ha segnato nove gol in 14 apparizioni nella competizione l'anno scorso.

In confronto, la sua forma domestica è stata meno impressionante. Ha segnato solo 12 gol in 31 partite di Serie A, il che evidenzia la sua affinità per la competizione europea. L'anno scorso, ha avuto una media di 0,64 gol a partita in Champions League e 0,39 a partita in campionato.

Quest'anno, Martínez ha saltato la prima partita ed è partito dalla panchina. Tuttavia, ha segnato in ognuna delle sue tre apparizioni in Champions League. Anche se non è stato prolifico di recente, con solo due gol nelle sue ultime cinque uscite, entrambi sono arrivati in Europa.

Ecco perché si trova appena dietro quel gruppo di giocatori con cinque gol. Con quattro partite ancora da giocare, non si può fare a meno di puntare su di lui per entrare nel tabellino dei marcatori. I loro prossimi avversari sono l'Atletico Madrid, una squadra contro cui non ha ancora segnato.

Tuttavia, l'Atleti non è stato eccellente quest'anno, subendo quattro gol contro l'Arsenal. Hanno subito nove gol in quattro partite, il che offre qualche speranza per Martínez.

Kylian Mbappé: l'uomo principale per battere il suo stesso record

Il massimo di gol di Mbappé in una singola campagna di Champions League è otto, un traguardo raggiunto due volte con il PSG. La sua stagione di debutto con il Real Madrid lo ha visto segnare sette gol in 14 apparizioni.

Quest'anno, la stella francese ha già segnato cinque gol in quattro partite, a soli tre dal suo record personale in questa competizione. È certamente pronto a superare gli otto questa volta, nonostante non abbia segnato nelle sue ultime due partite di Champions League.

Mbappé tira anche i rigori, con tre dei suoi cinque gol arrivati dal dischetto. Tuttavia, può anche segnare da lontano, essendo l'unico giocatore in questa lista che ha segnato da fuori area.

Il numero nove del Real è stato efficiente in La Liga; ha segnato 13 gol in 11 apparizioni, e spera di trasferire quella forma in Europa. Le sue ultime 10 partite in tutte le competizioni per club e nazionale hanno fruttato 12 gol.

La buona notizia per Mbappé è che affronterà l'Olympiakos, una squadra che ha già subito nove gol in quattro partite. Non hanno ancora vinto una partita e hanno subito sei gol contro i rivali storici del Madrid, il Barcellona. Questo dà a Mbappé e compagni molte ragioni per essere ottimisti.