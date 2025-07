Scommettere sui gol nelle qualificazioni di Champions ed Europa League

Il calcio dei club è tornato, e le squadre puntano alla fase a gironi di Champions League ed Europa League, promettendo molti gol.

Mercato dei marcatori sicuri Lottomatica NetBet Goldbet Panathinaikos vs Rangers - Entrambe le squadre segnano 1.68 1.70 1.68 Ferencváros vs FC Noah - Over 3.5 2.30 2.18 2.30 Legia Varsavia vs Baník Ostrava - Over 2.5 1.80 2.07 1.80 Utrecht vs Sheriff Tiraspol - Entrambe le squadre segnano 1.95 1.95 1.95

Nella prima partita del secondo turno di qualificazione sono stati segnati molti gol, ma potrebbero essercene ancora di più nei decisivi incontri di ritorno.

Partite di ritorno ad alto punteggio

Gli incontri di andata delle ultime qualificazioni UCL hanno registrato una media di 2,8 gol a partita, mentre la UEL ha visto 2,3 gol a partita. Ci sono stati alcuni scontri impari e pesanti sconfitte, ma anche molti incontri equilibrati.

Nel primo turno di qualificazione per la UCL, sono stati segnati 26 gol nella partita di andata e 39 in quella di ritorno. Nel frattempo, la UEL ha visto 18 gol nella prima e 22 nella seconda. Con le squadre che ora spingono per la qualificazione, possiamo aspettarci un simile aumento di gol questa settimana.

Le squadre meno quotate possono spesso giocare bene in casa e possibilmente limitare i gol degli avversari. Tuttavia, questo cambia quando giocano in trasferta. Ci sono stati alcuni esempi di ciò nelle partite di andata, e alcuni club più grandi si preparano a giocare più forte in casa.

Inoltre, altre squadre devono segnare per recuperare, il che potrebbe portare a incontri interessanti. Abbiamo osservato alcune partite in entrambe le competizioni dove potrebbero essere segnati molti gol. I tifosi potrebbero vedere molti momenti emozionanti.

Da dove potrebbero arrivare i gol

Innanzitutto, c'è lo scontro tra Panathinaikos e Rangers, dove gli scozzesi hanno un vantaggio di 2-0. Anche se la squadra di Russell Martin ha vinto in casa, non sarà facile in Grecia. Il Panathinaikos avrà il supporto del pubblico e attaccherà incessantemente i Gers, che dovranno stare molto attenti ad Atene.

Poi c'è la partita tra Ferencváros e FC Noah. La prima gara si è conclusa con una vittoria stretta per 2-1 in trasferta per gli ungheresi. Gli armeni hanno combattuto bene in casa, ma potrebbero avere difficoltà a Budapest. Si prevede che il Ferencváros ottenga una comoda vittoria in casa e passi al prossimo turno di qualificazione della Champions League.

Passando all'Europa League, c'è un incontro affascinante tra Legia Varsavia e Baník Ostrava. Hanno giocato molto da vicino nella Repubblica Ceca, con la squadra polacca che ha segnato un gol nel finale per pareggiare il punteggio 2-2. Anche se i padroni di casa avranno il vantaggio a Varsavia, la squadra ospite combatterà per tutta la partita. Pertanto, questo potrebbe essere un match divertente.

Infine, l'Utrecht ospita lo Sheriff Tiraspol. La squadra olandese è pienamente attesa a progredire dopo una vittoria per 3-1 in trasferta nella prima partita, ma i Zholto-Chornyye non si arrenderanno facilmente. La squadra moldava ha segnato cinque gol nelle partite del primo turno di qualificazione. Contano di segnare anche nei Paesi Bassi.

Potrebbe essere una scelta strategica considerare il mercato dei calci d'angolo e dei tiri mentre le squadre fanno un ultimo sforzo verso la fine delle partite. Anche se ci sono molti favoriti, è probabile che si verifichino anche uno o due sorprese.