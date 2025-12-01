Stanleybet offre 10€ in Freebet e fino a 1.000€ per le scommesse ai nuovi iscritti. Per attivare la Freebet maggiorata occorre digitare il codice promo Stanleybet STANGOAL alla registrazione.
Panoramica dei bonus benvenuto Stanleybet
Stanleybet: bonus benvenuto per le scommesse sportive
Ecco tutti i dettagli del bonus scommesse Stanleybet per i nuovi giocatori:
🏷️ Descrizione offerta: Il 100% fino a 1.000€, più una Freebet di 10€ con codice promozionale.
🛠️ Come funziona: Effettuando la registrazione con codice promo STANGOAL si ottiene 10€ in Freebet. In piu con un deposito minimo di 20€ si ottiene il 100% del primo versamento fino a 1.000€. Per ogni 20€ puntati su scommesse sportive qualificanti, si ricevono 2€ di Bonus
🔖 Codice promozionale: È richiesto il codice STANGOAL per la Freebet.
🔒 Condizioni specifiche: Per sbloccare il bonus sul deposito, le scommesse devono essere multiple con almeno 2 eventi, quota totale minima 3.00 e quota minima 1.50 per evento.Una volta ottenuto l’importo, questo deve essere giocato 1 volta su scommesse multiple con almeno 3 eventi, quota totale minima 3.00 e quota minima 1.50 per evento.
🔎 Termini e condizioni: L’utente ha 90 giorni dal primo deposito per soddisfare tutti i requisiti. Sono esclusi i sistemi, le scommesse Antepost e i mercati Pari/Dispari.
Stanleybet: bonus benvenuto casinò
🏷️ Descrizione offerta: Il 100% fino a 1.000€ sul primo deposito.
🛠️ Come funziona: Per attivare l'offerta, è necessario registrare un conto, convalidarlo e depositare almeno 20€ utilizzando il codice promozionale. Si riceve 1€ per ogni 100€ giocati alle slot, fino a un massimo di 1.000€.
🔖 Codice promozionale: È richiesto il codice CASINOS*****.
🔒 Requisiti di puntata: Una volta ottenuto l’importo, questo deve essere giocato almeno 1 volta per diventare prelevabile.
✔️ Giochi contribuenti: Le slot con jackpot sono escluse dalla promozione.
⏱️ Validità: L’utente ha 30 giorni dal primo deposito per sbloccare l’intero importo. Ogni tranche di 1€ ha una validità di 7 giorni dalla data di accredito.
🔎 Termini e condizioni: Ricordiamo che la registrazione sui siti di scommesse in Italia è consentita solo ai maggiorenni.
Come aprire un conto di gioco
Per usufruire dei bonus di Stanleybet, il primo passo è registrare un conto gioco.
Visitare il sito ufficiale: Andare su stanleybet.it e cliccare sul pulsante di registrazione.
Compilare il modulo: Inserire i dati personali richiesti. È importante inserire il codice promozionale nel campo apposito durante la registrazione o il primo deposito per attivare le offerte collegate.
Convalidare il conto: Inviare una copia del documento d'identità per la verifica del conto, un passaggio fondamentale per accedere all'offerta completa.
Effettuare il primo deposito: Procedere con un deposito di almeno 20€ per attivare la promo desiderata.
Altre promozioni di Stanleybet
Oltre ai bonus di benvenuto, Stanleybet offre altre promozioni per i suoi utenti, tra cui il bonus multipla, che aumenta le potenziali vincite su giocate con più eventi.
Stanleybet: bonus multipla fino al 150%
Stanleybet offre un bonus multipla che incrementa le potenziali vincite:
Numero di eventi: Almeno 5 selezioni.
Quota minima: Una quota minima di 1.25 per ciascuna selezione.
Percentuale di incremento: L'aumento percentuale varia dal 4% per 5 eventi fino a un massimo del 150% per 30 eventi.
Stanleybet: bonus confronto con altri operatori
Marathonbet: Marathonbet mette a disposizione un’offerta sul deposito e un cashback settimanale, con un valore totale fino a 350€. A differenza di Stanleybet, il bonus di Marathonbet ha requisiti di rigioco più stringenti, ma un valore massimo più basso.
Stake: Stake, a differenza di Stanleybet che propone una promo sia per lo sport che per il casinò, ha un'offerta di benvenuto che si concentra solo sul casinò con un bonus del 100% fino a 250€.
Planetwin365: Planetwin365 offre un pacchetto di bonus che può arrivare a 2.050€. A differenza di Stanleybet, l’iniziativa di Planetwin365 si basa su un volume di gioco sul primo deposito per lo sblocco.
Domande frequenti sul bonus Stanleybet
Come si sblocca il bonus sul primo deposito?
Il bonus si sblocca progressivamente. Si ricevono 2€ di bonus per ogni 20€ giocati su scommesse sportive qualificanti.
Qual è il deposito minimo richiesto per la promozione?
Il deposito minimo per attivare il bonus sul primo deposito è di 20€.
Il bonus può essere utilizzato sulle scommesse a sistema?
No, le scommesse a sistema sono escluse dai requisiti di puntata per l'attivazione e l'utilizzo del bonus.