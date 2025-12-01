🔒 Condizioni specifiche: Per sbloccare il bonus sul deposito, le scommesse devono essere multiple con almeno 2 eventi , quota totale minima 3.00 e quota minima 1.50 per evento.Una volta ottenuto l’importo, questo deve essere giocato 1 volta su scommesse multiple con almeno 3 eventi , quota totale minima 3.00 e quota minima 1.50 per evento.

🔎 Termini e condizioni: L’utente ha 90 giorni dal primo deposito per soddisfare tutti i requisiti. Sono esclusi i sistemi, le scommesse Antepost e i mercati Pari/Dispari.