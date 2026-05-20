Come giocherebbe il Manchester City di Enzo Maresca: modulo, tattica, idee di gioco, pressing e l’eredità di Guardiola

Dal punto di vista tattico, il City di Maresca dovrebbe ripartire da un 4-2-3-1 nominale, destinato però a trasformarsi continuamente durante la partita. Il possesso resterà il cuore del sistema, ma con una pressione più aggressiva e orientata sull’uomo rispetto al recente passato.

Durante l’ultimo Mondiale per Club, infatti, il Chelsea di Maresca aveva mostrato una fase difensiva molto offensiva, con pressing altissimo e marcature uomo contro uomo.

L’obiettivo sarà mantenere il controllo territoriale tipico del City, ma aumentando intensità e verticalità. Alcuni interpreti sembrano perfetti per il nuovo corso: esterni offensivi come Jeremy Doku, Antoine Semenyo e Rayan Cherki potrebbero adattarsi perfettamente alle idee dell’allenatore italiano grazie alla loro capacità di creare superiorità nell’uno contro uno.

Restano però alcune questioni aperte. La prima riguarda Bernardo Silva, che ha già annunciato l’addio al City e difficile da sostituire per qualità e intelligenza tattica.

Il City starebbe valutando profili come Elliot Anderson del Nottingham Forest, Sandro Tonali, Adam Wharton del Crystal Palace ed eventualmente Enzo Fernandez in caso di addio al Chelsea.

Un altro nodo sarà Phil Foden. Maresca conosce bene il talento inglese dai tempi del City e dovrà trovare la collocazione ideale per valorizzarne continuità e creatività.

E poi c’è Erling Haaland: una sfida tattica fondamentale. Inserire una punta pura dentro un sistema di dominio posizionale non è semplice, ma il tecnico italiano dovrà riuscire a costruire un equilibrio capace di esaltare il centravanti norvegese senza perdere fluidità collettiva.