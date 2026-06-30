Il Tottenham Hotspur ha chiuso l'accordo per Mateus Fernandes, stella del West Ham United, per 85 milioni di sterline (98 milioni di euro). Gli Spurs hanno agito con decisione per assicurarsi uno dei giovani più ambiti della Premier League, mettendo fine alla sfida di mercato con il Manchester United.
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Il Tottenham batte il Manchester United nella corsa a Mateus Fernandes: regalo da 98 milioni di euro per De Zerbi
Gli Spurs battono il record di trasferimento per Fernandes
Secondo Sky Sports, il Tottenham è vicino a chiudere l'acquisto di Fernandes per 85 milioni di sterline dal West Ham. Il centrocampista portoghese di 21 anni dovrebbe presto sottoporsi alle visite mediche, ultimo passo prima della firma che sarebbe storica per il club.
L’operazione conferma la volontà della dirigenza, che sotto la guida di Roberto De Zerbi continua a rinnovare la rosa.
La cifra supera il precedente record di 65 milioni di sterline pagato nell’agosto 2024 per Dominic Solanke dal Bournemouth.
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Il Manchester United perde il suo obiettivo principale
Il Tottenham festeggia un colpo di mercato, mentre per il Manchester United è un duro colpo. I Red Devils, che con Michael Carrick avevano individuato il centrocampista come ideale per sostituire Casemiro, non hanno voluto soddisfare la richiesta del West Ham e hanno visto sfumare l’affare.
Secondo fonti interne, i dirigenti di Old Trafford volevano evitare una «estenuante guerra di offerte» e sono rimasti fedeli alla propria valutazione del giocatore. Nonostante il dialogo costante da maggio, lo United non era convinto del suo pieno impegno nel progetto e non intendeva pagare più del dovuto.
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L'ascesa di una grande squadra della Premier League
Fernandes è cresciuto in fretta ed è diventato uno dei centrocampisti più completi della Premier League. I dati della scorsa stagione lo mostrano tra i primi dieci per distanza percorsa. Chi lo conosce, come Simon Rusk del Southampton, non si stupisce della sua forza fisica.
«Non mi sorprende affatto che le sue statistiche sui contrasti siano molto elevate», ha dichiarato Rusk a Sky Sports. «Sia parlando con lui che osservandolo, ho capito subito che quella sarebbe stata una caratteristica del suo gioco – e un punto di forza».
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Il lavoro di ricostruzione di Carrick prosegue
Il mancato ingaggio di Fernandes lascia il Manchester United con un vuoto significativo da colmare man mano che la finestra di mercato procede. Michael Carrick aveva già sottolineato l’importanza di questa estate per il futuro a lungo termine del club. Parlando del rinnovamento della rosa a maggio, Carrick aveva osservato: «Ovviamente c’è del lavoro da fare. Alcuni giocatori se ne andranno, quindi c’è lavoro da fare. Questa estate non è più importante dell’ultima, ma dobbiamo sfruttarla al meglio».
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