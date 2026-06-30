Il Tottenham batte il Manchester United nella corsa a Mateus Fernandes: regalo da 98 milioni di euro per De Zerbi

Il Tottenham festeggia un colpo di mercato, mentre per il Manchester United è un duro colpo. I Red Devils, che con Michael Carrick avevano individuato il centrocampista come ideale per sostituire Casemiro, non hanno voluto soddisfare la richiesta del West Ham e hanno visto sfumare l’affare.

Secondo fonti interne, i dirigenti di Old Trafford volevano evitare una «estenuante guerra di offerte» e sono rimasti fedeli alla propria valutazione del giocatore. Nonostante il dialogo costante da maggio, lo United non era convinto del suo pieno impegno nel progetto e non intendeva pagare più del dovuto.