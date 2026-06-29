Maresca-Manchester City: è ufficiale. E il Chelsea attacca: "Ad autunno ci ha detto che poteva diventare l'erede di Guardiola, la sua testa era altrove"

Non si è lasciato bene Maresca con il Chelsea. Pochi minuti dopo l’ufficialità del suo passaggio al City, anche i londinesi hanno pubblicato una nota in cui parlano della vicenda partita con le dimissioni dell'italiano dal club di Stamford Bridge, una decisione che a Londra reputano sia stata presa proprio in virtù del suo futuro passaggio a Manchester.





“Il Chelsea FC riconosce che la stagione 2025/26 è stata estremamente deludente per il Club e i suoi tifosi. Un fattore determinante è stato il turbamento causato dai cambiamenti che il Club è stato costretto ad apportare alla guida tecnica durante il periodo natalizio. Alla luce dei recenti sviluppi, riteniamo importante spiegare ai nostri tifosi cosa sia accaduto e perché il nostro precedente allenatore abbia lasciato il Club il 1° gennaio 2026.





Nell'autunno dello scorso anno, il nostro precedente allenatore ha informato il Club della possibile opportunità di succedere a Pep Guardiola al termine della stagione. È emerso chiaramente il suo forte desiderio di prendere il posto di Guardiola e la sua ferma intenzione di perseguire tale opportunità, nonostante fosse legato da un contratto a lungo termine che non aveva il diritto di risolvere unilateralmente.





Nel dicembre 2025, il nostro allenatore ha rassegnato le dimissioni in modo inaspettato e repentino. Naturalmente, ci siamo sentiti delusi, poiché avevamo la percezione che la sua mente e il suo cuore fossero rivolti a un altro club e a un'altra opportunità, nonostante fosse arrivato al Chelsea solo l'anno precedente. Nessun club desidera cambiare allenatore a stagione in corso. Tuttavia, di fronte alla sua decisione di non continuare a svolgere i propri compiti fino al termine della stagione, il Club non ha avuto altra scelta se non quella di tutelare i giocatori, i tifosi e il prestigio del Club, accettando le sue dimissioni.





Date le circostanze e il rispetto reciproco tra i club, è stato raggiunto un accordo riservato con il Manchester City, che prevede il pagamento di un indennizzo. È stato inoltre stipulato un accordo riservato con l'ex allenatore, il quale corrisponderà un indennizzo.