Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City. Il ritorno dell’italiano era ormai definito da tempo ed è diventato ora ufficiale: l’ex Chelsea ha firmato un contratto triennale, valido fino all'estate del 2029 e torna quindi all’ovile, lì dove era stato vice di Pep Guardiola negli anni che hanno portato anche al Triplete dei Citizens.
Maresca-Manchester City: è ufficiale. E il Chelsea attacca: "Ad autunno ci ha detto che poteva diventare l'erede di Guardiola, la sua testa era altrove"
"Il Manchester City è un club che conosco molto bene e avere la possibilità di guidare questa squadra rappresenta per me un'opportunità straordinaria. Il City è un club calcistico gestito in modo incredibile. Tutto ciò che fanno è innovativo, pianificato e mirato. Per un allenatore, è una situazione ideale: offre la continuità di cui ho bisogno per svolgere il mio lavoro con efficacia. Sarà la mia terza esperienza qui. Conosco il Club, ne conosco le esigenze e le aspettative. La qualità delle persone che vi lavorano è ciò che rende questo posto così speciale, e voglio ringraziarle per aver creduto nelle mie capacità. Non vedo l'ora di iniziare ad allenare la squadra. Voglio che vinciamo, che giochiamo un buon calcio e che viviamo con entusiasmo la pressione di rappresentare il Manchester City”, ha dichiarato Maresca.
Non si è lasciato bene Maresca con il Chelsea. Pochi minuti dopo l’ufficialità del suo passaggio al City, anche i londinesi hanno pubblicato una nota in cui parlano della vicenda partita con le dimissioni dell'italiano dal club di Stamford Bridge, una decisione che a Londra reputano sia stata presa proprio in virtù del suo futuro passaggio a Manchester.
“Il Chelsea FC riconosce che la stagione 2025/26 è stata estremamente deludente per il Club e i suoi tifosi. Un fattore determinante è stato il turbamento causato dai cambiamenti che il Club è stato costretto ad apportare alla guida tecnica durante il periodo natalizio. Alla luce dei recenti sviluppi, riteniamo importante spiegare ai nostri tifosi cosa sia accaduto e perché il nostro precedente allenatore abbia lasciato il Club il 1° gennaio 2026.
Nell'autunno dello scorso anno, il nostro precedente allenatore ha informato il Club della possibile opportunità di succedere a Pep Guardiola al termine della stagione. È emerso chiaramente il suo forte desiderio di prendere il posto di Guardiola e la sua ferma intenzione di perseguire tale opportunità, nonostante fosse legato da un contratto a lungo termine che non aveva il diritto di risolvere unilateralmente.
Nel dicembre 2025, il nostro allenatore ha rassegnato le dimissioni in modo inaspettato e repentino. Naturalmente, ci siamo sentiti delusi, poiché avevamo la percezione che la sua mente e il suo cuore fossero rivolti a un altro club e a un'altra opportunità, nonostante fosse arrivato al Chelsea solo l'anno precedente. Nessun club desidera cambiare allenatore a stagione in corso. Tuttavia, di fronte alla sua decisione di non continuare a svolgere i propri compiti fino al termine della stagione, il Club non ha avuto altra scelta se non quella di tutelare i giocatori, i tifosi e il prestigio del Club, accettando le sue dimissioni.
Date le circostanze e il rispetto reciproco tra i club, è stato raggiunto un accordo riservato con il Manchester City, che prevede il pagamento di un indennizzo. È stato inoltre stipulato un accordo riservato con l'ex allenatore, il quale corrisponderà un indennizzo.
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Immediata anche la reazione dello stesso allenatore sul proprio profilo Instagram. Queste le parole di Maresca sull'addio al Chelsea e le spiegazioni del suo passaggio al City.
"A fine dicembre 2025, ho preso la difficile decisione di lasciare il Chelsea. Questa scelta è stata solo mia. Le mie dimissioni mi hanno aperto la possibilità di tornare al Manchester City, un club che conosco molto bene. Sono entusiasta del mio ritorno lì. Riconosco comunque che la mia partenza dal Chelsea, a metà stagione, ha causato problemi al club e mi scuso per questo. Non era né mia intenzione né mia volontà. Sono stato trattato bene da tutti al Chelsea e insieme abbiamo ottenuto grandi successi e grandi ricordi che porterò sempre con me. Sono grato al club, ai proprietari e ai tifosi per avermi dato questa opportunità".