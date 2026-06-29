Secondo i media inglesi, il diciannovenne sta attirando sempre più l'attenzione del Liverpool, dato che i Reds, a quanto pare, non riusciranno ad assicurarsi il giocatore che desideravano, Yan Diomande dell'RB Leipzig.
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Il trasferimento del giocatore sembra saltato: ora un top club della Premier League punta su Said El Mala del Colonia?
Secondo i media, il Paris Saint-Germain è in pole position per Diomande: l’accordo con il giocatore sarebbe già stato trovato.
Se l’affare andasse in porto, il Liverpool dovrebbe cercare alternative e avrebbe già individuato in El Mala il possibile sostituto.
Per El Mala il trasferimento in Inghilterra sarebbe l’ultimo step di una rapida ascesa. Dopo il passaggio dal Viktoria Colonia al grande vicino la scorsa estate, il 19enne esterno si è subito imposto come giocatore chiave e beniamino dei tifosi dell’Effzeh nella passata Bundesliga, con 13 gol e cinque assist.
Solo di recente un passaggio all’FC Brentford, già definito, è saltato perché il giocatore ha cambiato idea all’ultimo momento, rifiutando un contratto vantaggioso nonostante il via libera del club.
Colonia chiede 50 milioni di euro per El Mala
Dal punto di vista finanziario, la squadra di Bundesliga è in posizione di forza: il contratto del giovane scade nel 2030 e non ha clausole di rescissione. Il direttore sportivo Thomas Kessler ha fissato il prezzo: almeno 50 milioni di euro.
Oltre ai ricchi club inglesi, il Borussia Dortmund resta interessato. Dopo l’uscita di scena del Brighton & Hove Albion, il BVB è considerato il candidato più probabile in Germania.
Secondo Express, però, i gialloneri non vorrebbero pagare i 50 milioni chiesti. In casa BVB si studia quindi un’offerta creativa per convincere il Colonia.
Intanto il Liverpool potrebbe rovinare i piani del Dortmund e agire in fretta.
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