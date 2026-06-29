Il trasferimento del giocatore sembra saltato: ora un top club della Premier League punta su Said El Mala del Colonia?

Secondo i media, il Paris Saint-Germain è in pole position per Diomande: l’accordo con il giocatore sarebbe già stato trovato.

Se l’affare andasse in porto, il Liverpool dovrebbe cercare alternative e avrebbe già individuato in El Mala il possibile sostituto.

Per El Mala il trasferimento in Inghilterra sarebbe l’ultimo step di una rapida ascesa. Dopo il passaggio dal Viktoria Colonia al grande vicino la scorsa estate, il 19enne esterno si è subito imposto come giocatore chiave e beniamino dei tifosi dell’Effzeh nella passata Bundesliga, con 13 gol e cinque assist.

Solo di recente un passaggio all’FC Brentford, già definito, è saltato perché il giocatore ha cambiato idea all’ultimo momento, rifiutando un contratto vantaggioso nonostante il via libera del club.