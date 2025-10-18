Pubblicità
Bundesliga
team-logoWolfsburg
0 - 3
FIN
team-logoVfB Stoccarda
T. Tomas 35'M. Mittelstaedt 55'A. Stiller 80'
(INT 0-1) (FIN 0-3)

Wolfsburg vs VfB StoccardaRisultati e statistiche,