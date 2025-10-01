Pubblicità
Pubblicità
Champions League
team-logoUnion St.Gilloise
0 - 4
FIN
team-logoNewcastle United
N. Woltemade 17'A. Gordon 43' (rig), 64' (rig)H. Barnes 80'
(INT 0-2) (FIN 0-4)

Union St.Gilloise vs Newcastle UnitedRisultati e statistiche,