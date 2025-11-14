Pubblicità
Pubblicità
Amichevoli
team-logoTunisia
3 - 2
FIN
team-logoGiordano
A. Abdi 44'M. Talbi 67'E. Achouri 85'
Y. Al-Naimat 28'A. Jamous 51'
(INT 1-1) (FIN 3-2)

Tunisia vs GiordanoRisultati e statistiche,