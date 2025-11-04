Pubblicità
Pubblicità
Champions League
team-logoTottenham Hotspur
4 - 0
FIN
team-logoFC Copenhagen
B. Johnson 19'W. Odobert 51'M. van de Ven 64'J. Palhinha 67'
(INT 1-0) (FIN 4-0)

Tottenham Hotspur vs FC CopenhagenRisultati e statistiche,