UEFA Nations League A
team-logoSvizzera
2 - 2
FIN
team-logoDanimarca
R. Freuler 26'Z. Amdouni 45' + 1' (rig)
G. Isaksen 27'C. Eriksen 69'
(INT 2-1) (FIN 2-2)

Svizzera vs DanimarcaRisultati e statistiche,